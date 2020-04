Edyta Finaske stand zwölf Jahre an der Spitze der Meyenburger Landfrauen. Kürzlich erhielt sie für ihr Engagement die "Silberne Biene". (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Für ihr Engagement im Meyenburger Landfrauenverein hat sie kürzlich die höchste Ehrung auf Landesebene erhalten: Edyta Finaske erhielt die „Silberne Biene mit Niedersachsenwappen“ von der Vize-Vorsitzenden des Niedersächsischen Landfrauenverbandes, Dörthe Neumann, überreicht. Die Biene als Symbol steht für die Werte der Landfrauen: Sie steht unter anderem für soziales Engagement, für Gemeinsinn und Verantwortungsbewusstsein. „Wir sind aus Tradition modern“, sagte die Meyenburger Landfrau Edyta Finaske dazu. Sie hatte zwölf Jahre lang die Geschicke im Meyenburger Verein als Vorsitzende geleitete. Der Verein als Ganzes sei etwas Besonderes, sagt sie. Heutzutage seien nämlich Frauen aus allen Berufen und sozialen Schichten in den Osterholzer Landfrauenvereinen aktiv. „Sie sind vielseitig interessiert und kreativ.“

Die kürzliche Ehrung ist Edyta Finaske lebhaft in Erinnerung. "Ich war total überrascht und erfreut, als ich zur Ehrung aufgerufen wurde“, sagt sie im Gespräch mit der Redaktion. „Ich liebe das Landleben“, gesteht die Landfrau, die nicht auf dem Bauernhof lebt, sondern in einem Neubaugebiet am Rande des Dorfes. „Als wir 1999 von Bremen nach Meyenburg zogen, suchte ich Kontakte zur Dorfgemeinschaft.“

„Eine tolle Frauengemeinschaft“

Nach dem Besuch einer Informationsveranstaltung der Landfrauen stellte sie fest, dass die Aktivitäten der Frauengruppe genau das Richtige für sie sein würden. Bildung, aktuelle politische Themen, Geselligkeit und Reisen – das alles interessierte die Meyenburgerin, die bis heute in Bremen eine Eventagentur leitet. 2001 entschloss sie sich, dem Landfrauenverein beizutreten. „Anfangs unterstützte ich den erweiterten Vorstand und stellte fest, dass es sich hier um eine tolle Frauengemeinschaft handelt.“ Die große Vielfalt im Programm des Landfrauenvereins habe ihr von Anfang an gefallen.

In der Mitgliederversammlung im Jahr 2007, als eine neue Vorsitzende gesucht wurde, übernahm sie diese Aufgabe. „Sie hatte es anfangs nicht leicht“, erinnert sicht die Kreisvorsitzende der Osterholzer Landfrauen, Anne-Katrin Bullwinkel. Die Arbeit der zugezogenen Vorsitzenden sei zu Beginn von einigen kritisch beobachtet worden.

Edyta Finaske bewährte sich in ihrem Amt. Sie habe dem Verein neue Impulse gegeben – zwölf war sie Vorsitzende der Meyenburger Landfrauen. „Sie pflegte enge Kontakte zum Landesverband“, wie es in der Laudatio der Kreisvorsitzenden hieß. Sie habe sich ebenso für die Bildungsarbeit engagiert und Sprach- und Gesundheitskurse eingeführt.

„Wir passen uns immer der Zeit an, sind ständig am Puls der Zeit“, erläutert Edyta Finaske. Während es in den Anfangsjahren im Landfrauenverein um neue Haushaltsgeräte, Kochen und Ernährung ging, würden heute aktuelle politische Themen wie die Flüchtlingskrise und die Europapolitik behandelt. Soziale Projekte förderte der Verein ebenso. Dazu zählte die Anschaffung von Sonnenkollektoren für eine Bibliothek im westafrikanischen Burkina Faso. Gerne erinnere sie sich an den Vortrag des ehemaligen Bremer Bürgermeisters Henning Scherf. Und auch der Besuch einer weiblichen Rabbinerin aus Oldenburg habe große Bedeutung gehabt.

Viele Jahre organisierte mit den Landfrauen den großen Herbstmarkt am Dorfgemeinschaftshaus, dem Dorphuus. Der Landfrauenverein ist Mitglied im Trägerverein, erläutert sie. Und dort würden sich die Frauen jeden zweiten Mittwoch eines Monats treffen. „Ich habe viele neue Menschen kennengelernt“, betont Edyta Finaske. Dies sei "durch ständige Kontakte zum Kreis- und Landesverband der Landfrauen” gelungen. Die erworbenen Erkenntnisse habe sie immer in ihre Vereinsarbeit einfließen lassen. Zu ihrem Rücktritt als Vorsitzende des Meyenburger Landfrauenvereins hat sie eine einleuchtende Erklärung. „Ein Verein braucht Erneuerung“, ist Edyta Finaske überzeugt. "Durch einen Vorstandswechsel erhält er neue Impulse."