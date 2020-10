Die Lesungen von Wladimir Kaminer im Dezember sollen stattfinden, ansonsten aber hat die Music Hall alle geplanten Konzerte verlegt oder abgesagt. Doch die Planungen für eine Konzertreihe laufen. (HENNING KAISER)

Worpswede. Unter dem Slogan „Damit es nicht still bleibt“ arbeiten Künstler und Veranstalter an Konzepten, um das Überleben des hart angeschlagenen Veranstaltungsgewerbes zu sichern. Andererseits geht es auch darum, unter den geänderten Bedingungen wieder so etwas wie ein kulturelles Leben zu ermöglichen. Auch um die Worpsweder Music Hall ist es nach außen ungewohnt still geworden, mehr als es Gästen und dem Betreiberverein lieb sein kann. Hinter den Kulissen aber ist für die Verantwortlichen mehr zu tun als oft im „Normalbetrieb“.

„Die enorme Spendenbereitschaft, für die wir sehr dankbar sind, hat uns bis zum Ende des Jahres abgesichert“, berichtet Uli Kern vom Vorstandsteam. Die Vorstellung aber, der Club sei mit den bislang gesammelten 66 000 Euro „aus dem Gröbsten raus“, sei ein Trugschluss. „Der wirtschaftlich schwierigere Zeitraum liegt erst noch vor uns“, macht Kern ohne Umschweife klar. Wann es wieder Konzerte unter den gewohnten Bedingungen geben kann, steht in den Sternen. Vor Herbst 2021 sei damit sicher nicht zu rechnen, glaubt Ulli Kern. Für den Club gilt es aber, eine noch längere Durststrecke durchzustehen, denn klar ist auch: Läuft alles wieder wie gewohnt, ist das Programm voller verschobener Termine, für die viele schon verkaufte Karten ihre Gültigkeit behalten. Die Produktionskosten bleiben, die Einnahmen sind aber zu einem nicht unerheblichen Teil schon jetzt ausgegeben – eine Hypothek auf eine ungewisse Zukunft.

Nicht nur das macht den Verantwortlichen Kopfzerbrechen, sie wollen auch das große Netzwerk von Unterstützern, Freunden, festen und ehrenamtlichen Mitarbeitern und Partnern nicht verlieren. Die soziale Komponente, nach innen wie nach außen, war von Anfang an eines der Momente, die die Music Hall vom Gros der kommerziellen Veranstaltungsorte unterschied. Auch deswegen arbeitet der Vorstand an einer Förderung für eine Konzertreihe, die zwar keine Einnahmen generieren wird, die aber eben dafür sorgt, dass es nicht leise bleibt. Es gibt zahlreiche Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene, durch die sich Vorstandsmitglied Andreas Wilhelm auf der Suche nach passenden Konzepten durcharbeitet. Ein nicht unerheblicher bürokratischer Aufwand ist damit verbunden, aber er und seine Kollegen sind zuversichtlich, den richtigen Topf gefunden zu haben. Noch ist nichts bewilligt, aber das Verfahren läuft, und die ersten Signale geben Anlass zu vorsichtiger Hoffnung.

Konzertreihe im kleinen Rahmen

Bekommen die Worpsweder die Zusage, wollen sie ab Ende des Jahres mit den ersten von rund 20 Konzerten beginnen. Es gibt eine interne Wunschliste mit Künstlern, von der aber noch keine Namen nach außen dringen. Darauf sollen viele junge Bands stehen, aber auch bekanntere, die mittlerweile wieder in kleineren Hallen spielen, ist zu hören. Größtenteils seien es Künstler, die noch nicht in der Music Hall waren und vielleicht eine große Karriere vor sich haben, verrät Kern. Und es seien überwiegend deutsche Bands, allein schon deshalb, damit nicht auch diese Konzerte wegen Reisebeschränkungen wieder abgesagt oder verschoben werden müssen. Fest steht schon, dass es in diesem Jahr noch zwei Termine im Saal geben wird: Wladimir Kaminer kommt zu zwei Lesungen am 13. Dezember nach Worpswede. Der Abendtermin ist bereits ausverkauft, für die Lesung am Nachmittag gibt es aber noch Karten.

Ein Hygienekonzept für den Saal liegt vor, und es wurde auch schon im September bei dem Konzert mit der Band Tolyqyn erfolgreich getestet. Die Erfahrungen mit 80 Zuschauern waren gut, und auch die Besucher hätten sehr positiv reagiert. „Die Gäste haben sich sicher gefühlt, und das ist uns wichtig“, macht die Vorstandsvorsitzende Doris Fischer klar. Nur wenn das Vertrauen da sei, dass es für alle Beteiligten eine sichere Angelegenheit ist, komme das Publikum. Bis es eines Tages auch in größerer Anzahl zurückkehrt, werde es aber länger dauern, als die Einschränkungen gelten, da ist sich das Team sicher. Skepsis und Zurückhaltung sind dauerhafter als eine Pandemie.

Auch deshalb überlegt der Music-Hall-Vorstand, wie auch bauliche Veränderungen weiterhelfen können. Auch dafür gibt es Förderprogramme, und die Ergebnisse hätten über die aktuelle Situation hinaus positive Folgen. So gibt es Pläne, die Kasse und den Eingang weiter zu verändern, sodass mehr Platz entsteht und es weniger Gedrängel gibt.

Die Lüftung des Saals soll ebenfalls verbessert werden. Statt große Filteranlagen, die relativ geräuschintensiv sind, in den Saal zu stellen, soll die vorhandene Lüftungsanlage leistungsstärker und mit Filtern nachgerüstet werden – die allemal nachhaltigere Lösung, findet Kern. Genau wie bei der „kleinen Konzertreihe“ gebe es dann für das Team auch endlich wieder etwas im Saal zu tun. Wie sehr alle darauf brennen, hätten die drei Freiluft-Konzerte in diesem Sommer gezeigt. „Wenn diese Zeiten etwas Positives bewirkt haben“, so Uli Kern, „dann ist das unsere Lust auf Open Airs.“

Sowohl die Kooperation mit der Lilienthaler Freilichtbühne als auch mit der Gemeinde Worpswede, die für den Auftritt von Stefan Stoppok den Dorfplatz zur Verfügung stellte, sollen in den kommenden Sommern fortgesetzt werden. Die Verantwortlichen haben der Stille also eine Menge entgegenzusetzen. Dazu aber muss die Music Hall die Krise irgendwie überleben.