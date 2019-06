Kinder gestalten die Äste des Wunschbaumes, der am Sonnabend beim Fest auf dem Campus aufgestellt wird. In Anlehnung an "Osterholz-Scharmbeck – einfach mehr!" feierte die Kirche unter dem Motto "Einfach Willehadi!". (Friedrich-Wilhelm Armbrust)

Osterholz-Scharmbeck. Die Angehörigen der St.-Willehadi-Gemeinde blicken nach vorne. Am Sonntagnachmittag waren die Osterholz-Scharmbecker zu einem Nachmittag rund um die Zukunft der Gemeinde in die Willehadi-Kirche eingeladen. An verschiedenen Ständen konnten sich Interessierte informieren oder ihre Ideen einbringen. Der Nachmittag stand unter dem Motto „Einfach Willehadi!“, Untertitel: „feiern, fragen, filosophieren“.

„Das ist heute ein niederschwelliges Angebot“, sagte Pastor Eckhard Gering zu der Aktion. Er freue sich darüber, dass hier alle Generationen vertreten seien. Im Nachhinein sei aber alles noch zu analysieren, so der Pastor.

In der Ecke rechts neben dem Altar luden Mitarbeiter der evangelischen Jugend zu Spiel und Gespräch ein. „Für uns ist das Thema Erfolg wichtig“, sagte Jorge Topp. Man gebe sich immer wieder „Mühe“, aber das komme nur teilweise an. Wie gehe Teamwork? So lautet die Frage, so der 19-Jährige. „Das betrifft uns selbst wie auch die Frage, wie wir uns mit den Erwachsenen besser vernetzen können.“

Pastor Stephan Dreytza diskutierte an seinem Stand über Digitalisierung und darüber, inwieweit dies die Kirchengemeinde betreffe. Superintendentin Jutta Rühlemann setzte sich mit ihren Zuhörern über das neu zu bauende Kirchenzentrum auseinander. Das solle Menschen zueinander bringen, war ihre Intention. Ansonsten zeigte sie sich guter Dinge über „die gelöste Atmosphäre“.

Auch Bürgermeister Torsten Rohde streifte durch die Kirche. Sein Blick war ebenfalls auf das neue Kirchenzentrum gerichtet. Das sei eine vom Kirchenkreis beschlossene Sache, so Rohde. Ein Grundstücktausch zwischen Kirche und Stadt sei dafür notwendig. „Aber noch ist nichts festgezurrt. Da liegt noch viel Arbeit vor uns“, sagte der Bürgermeister.

Auf dem Kirchenvorplatz stand ein Wunschbaum. Vor allem Kinder nutzten die Gelegenheit, sich kreativ auszutoben und ihn zu bemalen. Wer wollte, konnte auch seine Wünsche an den Baum tackern lassen. Vorbereitet waren dazu farbige Blätter, die in Form von Herz, Lilie, Vogel und Schmetterling zu falten waren. Dazu stimmte der Posaunenchor Choräle wie „Geh aus mein Herz und suche Freud“ an. Außerdem konnten sich die Besucher am Bratwurststand bedienen. Oder sie nahmen Platz auf Bänken und an Tischen zum Plausch bei Butterkuchen und Kaffee.

Den Nachmittag hatte Pastor Gering mit einer Andacht eröffnet. Darin verwies er darauf, dass die Christen unserer Zeit „Auskunft geben müssen“. „Die Selbstverständlichkeiten nehmen ab.“