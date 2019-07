Auch der Ottertunnel in Lilienthal wird von Frank Bachmann bisweilen inspiziert. (Timo Sczuplinski)

Landkreis Osterholz. Frank Bachmann aus Löhnhorst soll weitere fünf Jahre als ehrenamtlicher Landkreis-Beauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege tätig bleiben. Einstimmig empfahl der Kreistagsausschuss für Umweltplanung und Bauwesen kürzlich die erneute Berufung des 49-jährigen Landschaftsarchitekten. Bachmann übt sein Ehrenamt bereits seit dem Jahr 2003 aus und fungiert als Mittler zwischen Bürgern und Behörden, ist Ansprechpartner auch für Umwelt- und Unterhaltungsverbände und entlastet die hauptamtlichen Landkreis-Bediensteten.

Seit seinem Umzug in den Landkreis Osterholz vor 21 Jahren engagiere er sich ehrenamtlich für Natur und Umwelt, etwa in der Aktion Fischotterschutz. Bis heute begeistere er sich für Natur und Landschaft vor der eigenen Haustür. „Ich genieße die Naturschätze in Moor, Marsch und Geest“, bekannte Bachmann, der hauptberuflich in einem Bremer Planungsbüro arbeitet. Sein Ziel sei es, diese Schätze zu erhalten und zu verbessern: „Ich möchte dazu beitragen, dass die Belange von Natur und Umwelt nicht hinten runterfallen und auf ein Minimum reduziert werden.“

Klimawandel und Artensterben seien im Hinblick auf die kommenden Generationen besorgniserregend. Darüber tausche er sich auch mit Vertretern von Jagd und Fischerei sowie Land- und Forstwirtschaft aus. Er halte es für wichtig, Naturschützer und Naturnutzer zusammenzubringen. Und es gebe durchaus auch Erfolge zu vermelden, so der Naturschutzbeauftragte: Der dämmerungs- und nachtaktive Fischotter komme beispielsweise seit ein paar Jahren wieder vermehrt in der Region vor, wie seine Bestandserfassungen ergeben hätten.

Beobachter und Zähler

„Es ist eine sehr störungsempfindliche Art, die typisch ist für eine bestimmte Landschaftsform“, erklärte Bachmann. War der Fischotter bisher nur in Wümme und Hamme anzutreffen, so sei im Februar 2017 erstmals auch ein Nachweis im Garlstedter Moor gelungen – das bislang westlichste Vorkommen im Kreisgebiet. Auch im Sankt Jürgensland sei der Fischotter neuerdings vermehrt präsent. „Fischotterschutz ist Feuchtgebietsschutz“, folgerte Bachmann. Es sei wichtig, Managementmaßnahmen in den Gegenden zu ergreifen, „wo die Natur noch halbwegs in Ordnung ist“. Im Falle des Fischotters seien besonders auch die jagdlichen Regelungen wichtig.

Mindestens einmal monatlich zählt Frank Bachmann überdies als Gebietsbetreuer die Wat- und Wiesenvögel im Sankt Jürgensland. „Die Gegend ist sehr wertvoll, sie hat eine wichtige Vernetzungsfunktion zwischen den Biotopen an Wümme und Hamme.“ Dort seien auch seltene und für den Naturschutz hochwertige Arten anzutreffen wie das Braunkehlchen oder sogar die Sumpfohreule. Bachmann engagiert sich auf der vogelkundlichen Beobachter-Plattform www.ornitho.de und weiß daher auch von etwa 20 Kranich-Paaren zu berichten, die 2018 im Landkreis gebrütet hatten; auch weitere Arten wie Ziegenmelker und Wachtelkönig werden von ihm erfasst. Gleiches gilt für die vom Aussterben bedrohten Wiesenweihe, die von 2007 bis 2018 aus dem Vogelschutzgebiet Unterweser verschwunden schien. In dieser Saison konnte zwischen Rade und dem Harriersand erstmals wieder ein brütendes Paar entdeckt werden. In enger Absprache mit dem Landwirt, der sich außerordentlich rücksichtsvoll gezeigt habe, wurden laut Bachmann die Störungen für den habichtartigen Bodenbrüter minimiert.

Ein Sorgenkind aus Sicht des Beauftragten ist das 300 Hektar große Naturschutzgebiet Garlstedter Moor und Heidhofer Teiche. Der Landkreis will die veraltete Verordnung aus dem Jahr 1985 bis zum nächsten Jahr überarbeiten und an die EU-weit geltenden Bestimmungen für FFH-Gebiete anpassen. Bachmann sagte, er halte das für überfällig; das Gebiet habe ökologisch großes Entwicklungs- aber auch Konfliktpotenzial: Auf den teils im Landes- und Bundesbesitz befindlichen Waldflächen komme es regelmäßig zu erheblichen Störungen durch Motocross-Fahrer.

Reinhard Seekamp (Linke) ließ sich von Bachmann bestätigen, dass der Fischotter auch in der Wörpe vorkomme. „Es gibt dafür mehrere Nachweise“, so der Naturschutzbeauftragte. Charakteristisch für den Fischotter sei es, dass er nicht unter Straßenbrücken hindurch schwimmen möge. Die Tiere verließen instinktiv das Gewässer und überquerten lieber die Straße, wenn sie nicht direkt am Ufer einen Weg unter der Brücke hindurch fänden. Dieses Verhalten werde den Tieren oft zum Verhängnis, erklärte Bachmann: 2018 habe es gleich drei solcher Totfunde gegeben.

Kurt Klepsch (SPD) erkundigte sich unterdessen nach dem Vorkommen von Mehl- und Rauchschwalbe, die heute seltener anzutreffen seien als früher. Ursache ist Bachmann zufolge der mit dem Insektensterben einhergehende Nahrungsmangel. „Das wird noch weniger, wenn wir nicht gegensteuern“, so die Befürchtung des Naturschutzbeauftragten.

Torsten Wischhusen (CDU) warnte davor, den Landwirten an allem die Schuld zu geben. Immer häufiger würden Telefon- und Stromkabel unterirdisch verlegt – Leitungen und Masten, die den Schwalben das Erkennen von Feinden und den Abflug erleichtern würden weniger. Auch werde Mist nicht mehr wie früher üblich offen auf dem Bauernhof gelagert, dabei seien die Haufen wichtig für den Nestbau. Und: Manch ein Singvogel werde schlicht von der Elster oder der Hauskatze geholt.