Fernseh-Köchin Barbara Stadler (r.) und Gitta Schnelle von der AOK (l.) hatten viele gute Eigenschaften von Hülsenfrüchten aufzuzählen. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Fast Food ist out, Slow Food dafür mehr und mehr auf dem Vormarsch. Der Trend ist da, jetzt fehlen vielleicht nur noch die Inspirationen für die Küche. Was bringen Koch oder Köchin auf den Tisch? Antworten auf diese Frage gab es am Wochenende bei einem öffentlichen Kochevent.

Dafür stellte das Möbelhaus Meyerhoff den Austragungsort und die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) die Ernährungsberaterin zur Verfügung. Eingeladen war die aus dem Radio Bremen-Magazin „buten un binnen“ bekannte Fernsehköchin Barbara Stadler, die die Gäste im Kochstudio mit altbekannten, aber in Vergessenheit geratenen Lebensmitteln überraschte: Hülsenfrüchte. „Hülsenfrüchte sind reich an Eiweiß und Ballaststoffen und wirken sich positiv auf den Cholesterinhaushalt aus. In idealer Weise ergänzen Hülsenfrüchte das Eiweiß von Getreide“, erklärte Ernährungsberaterin Gitta Schnelle dem Publikum. Gerade für Diabetiker stellten Hülsenfrüchte ein „hervorragendes“ Lebensmittel dar, weil sie ihre Energie recht langsam abgäben, erläuterte Schnelle.

Parmesanchips werden mit einem Zahnstocher zu pikanten Lollis. (CARMEN JASPERSEN)

Wer jetzt im Publikum erwartet hatte, mit Barbara Stadler am Herd stehen zu dürfen und der Köchin und Slow Food-Enthusiastin über die Schulter schauen zu können, wurde enttäuscht. „Dafür sind heute hier zu viele Personen, deshalb haben wir auch vorgearbeitet und etliche der Speisen vorbereitet“, erklärte Stadler. Als erstes kamen die Parmesanchips in den Ofen. Dafür hatten Stadler und ihr Team einen Teelöffel Parmesankäse und ein Sieben Pfeffer-Gewürz auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech verteilt. „Legen Sie jetzt einfach einen Zahnstocher darauf – dann haben Sie einen Parmesan-Lolli“, meinte Barbara Stadler mit einem Schmunzeln. Das Backblech kam unter den Grill, als der Käse Blasen warf, waren die Chips fertig. Dazu kam eine feine Sellerierahmsuppe aus der Küche. Passend dafür hatte Barbara Stadler ein Wildkräuter-Öl zubereitet. „Gehen Sie mal in Ihren Garten und schauen Sie, was da so wächst. Giersch eignet sich hervorragend, auch Knoblauchrauke und Bärlauch sind fein“, animierte die Köchin ihr Publikum. Zur Suppe reichte Stadler eine Focaccia, ein italienisches Fladenbrot, das mit schwarzen Linsen verfeinert war.

Frische Pilze, Fenchel und auch Grünkohl – Hülsenfrüchte harmonieren mit den unterschiedlichsten Gemüse-Begleitern. (CARMEN JASPERSEN)

Auch der Grünkohl dürfe gern mal in anderer Form als in der Region üblich auf den Tisch kommen, versicherte Stadler ihren Zuhörern. „Grünkohl macht sich hervorragend zusammen mit Linsen in einem Salat“, verriet sie. Mit einem halben Kopf Blattsalat, einem halben Stück Fenchel, Paprika und Karotte und gewürzt mit Ingwer, Knoblauch und Chili erzeuge der Kohl ganz neue Geschmacksempfindungen auf der Zunge. „Das ist richtig lecker“, meldeten sich Stimmen aus dem Publikum. Das konnte am Ende die Rezepte der vorgestellten Speisen mit nach Hause nehmen.

Als schmackhaft und sättigend entpuppte sich zudem der Zander auf Linsensalat, der als nächstes aus der Küche kam. Dazu wurde ein Brotaufstrich oder Dipp aus pürierten Fava-Bohnen gereicht. „Fava-Bohnen bekommt man nicht so ohne weiteres im Supermarkt, aber man kann sie über das Internet bestellen“, erklärte Barbara Stadler. Allerdings ließen sich auch andere Bohnen in dem Rezept verarbeiten, versicherte sie. „Seien Sie einfach kreativ und probieren Sie aus! Die Vielfalt der Hülsenfrüchte wird Sie erstaunen!“