Auf Entdeckungstour nimmt Sabrina Weritz (r.) die jungen Teilnehmer ihrer Walderlebnistage mit. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Das Erkunden der Sümpfe im Forst Elm zählt zu den Highlights der Ferienaktion „Abenteuer in der Elm“ mit Sabrina Weritz. Die Waldpädagogin bringt den Kindern den Wald mit seiner einzigartigen Flora und Fauna näher. Mitten im Forst, unter hohen Buchen und Eichen, haben die jungen Naturforscher – sie sind alle zwischen sechs und zwölf Jahre alt – ihr Quartier eingerichtet. Von dort aus starten sie ihre Ausflüge zu den Sümpfen. Dabei gehen sie auch auf schmalen Pfaden auf Spurensuche, erfahren, warum Fuchs und Dachs nahe zusammenleben und weshalb es uralte Steingräber in der Gegend gibt.

An diesem Tag erforschen die Mädchen und Jungen das Sumpfgebiet neben ihrem Waldquartier. Einige haben dazu vorsichtshalber Badezeug angezogen. Ein Mädchen hat sich für Gummistiefel entschieden. Doch nach kurzer Zeit sind sie bereits voll Wasser und Schlamm gelaufen. Bis zu den Oberschenkeln haben sich einige mutige Jungen in den Sumpf vorgewagt. Dunkle Schlammspuren an den Beinen zeugen davon.

Wichteldorf mit Moos

Die zehnjährige Lena präsentiert unterdessen stolz einen Ball, den sie aus Algen geformt hat. Sie hat schon öfter am Ferienangebot Waldabenteuer teilgenommen und ist wieder voller Begeisterung dabei. Begeistert ist auch der elfjährige Hannes. Der Bau eines Tipis hat ihm besonderen Spaß gemacht. Und der neunjährige Emil erzählt von seinen Erlebnissen im kühlen Sumpf.

Das Leben am und im Bach hatte die Gruppe bereits an ihrem ersten Walderlebnistag erkundet. Sie sammelte auch Waldhimbeeren und Blaubeeren. Nur essen durften sie sie nicht, wegen der Gefahr, sich mit dem Fuchsbandwurm zu infizieren. Während sie unterwegs waren, nahmen die jungen Naturforscher Geräusche und Gerüche des Waldes aufmerksam wahr, erfühlten den Waldboden und Naturmaterialien. Auch eine Wald-Schatzsuche und das Gestalten eines Landartbildes aus Fundstücken gehörten für die 16 Mädchen und Jungen zum Programm. Eine Mädchengruppe baute auf dem Waldboden ein Wichteldorf. Dazu verwendeten sie Moos, bauten eine kleine Miniaturhütte und statteten die Wichtelgärten mit bunten Früchten aus der Umgebung aus. Weritz ließ den Kindern viel Zeit für ihre eigene Fantasie und Kreativität. „Wir machen ein Steinzeitlager“, hatte beispielsweise ein Junge am ersten Waldtag vorgeschlagen.

Sabrina Weritz gab den Kindern zwischendurch Anreize und Tipps. Die 16-jährige Schülerin Judith Müller unterstützte sie bei der Betreuung der kleinen Waldabenteurer. In den vergangenen Jahren erkundete die Waldpädagogin in den Ferien jeweils eine Woche lang täglich mit den Kindern den Elm. In diesem Jahr wurde das Programm coronabedingt auf einzelne Tage gelegt. Einige der Kinder haben sich gleich für mehrere Abenteuertage im Wald angemeldet. Für mehrere Aktionstage gibt es noch freie Plätze. Laut Weritz sind dies der 27. Juli sowie der 3., 4. und 5. August.

Weitere Infos zum Programm gibt Sabrina Weritz unter der Rufnummer 01 75 / 5 95 56 56 und unter Telefon 0 47 91 / 3 09 35 50.