Osterholz-Scharmbeck. Es ist, als hätten sich Inspiration und Kreativität materialisiert. Das Schöpferische legt sich wie ein Film auf die Haut, wenn man die Malräume betritt. Die Luft scheint mit Energie aufgeladen. Keine Frage: Hier feiert die Muse Orgien, kein Wunder, dass alle, die diese Woche auf Gut Sandbeck verbringen, ins Schwärmen geraten, wenn man sie nach ihren Eindrücken befragt. „Super Atmosphäre, ein angenehmes Miteinander, ein fruchtbarer Austausch“ – beim inzwischen dritten Sommeratelier des Kunstvereins Osterholz-Scharmbeck findet sich unter den 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmern keiner, der nicht im nächsten Jahr wiederkommen würde, wenn es der Terminkalender denn erlaubt.

Ganz unterschiedliche Stilrichtungen sind beim Sommeratelier vertreten. (Christian Kosak)

Schon jetzt sind die Allermeisten Stammkunden, besuchen bereits seit Jahren diese intensiven Kurse, die der freischaffende Künstler Waldemar Grażewicz zunächst in der Bildungseinrichtung Bredbeck und inzwischen organisiert vom Kunstverein auf Gut Sandbeck leitet. „Hier wird jeder abgeholt, wo er gerade ist, die unterschiedlichsten Richtungen sind vertreten“, umschreibt die Kunstvereins-Vorsitzende Katrin Schütte einen von vielen Gründen, warum das Atelier-Angebot so gut ankommt.

Fast alles „Stammgäste“

Es gibt viele Kniffe, Techniken und Tipps. (Christian Kosak)

Elisabeth Kreis tritt einen Schritt vom Maltisch zurück und kneift die Augen zusammen. Auf ihren zunächst schwarz gestrichenen Leinwänden arrangiert sie graue, weiße und rote Flächen und Linien immer wieder neu. „Man muss den Dingen Zeit geben, sich zu entwickeln“, sinniert die Schwanewederin, die das erste Mal auf Gut Sandbeck dabei ist. Und hier, sagt sie, habe man so viel Zeit wie sonst nie. „Außerdem machen die vielen individuellen Tipps Mut weiterzumachen“, so Kreis, die sich seit fünf Jahren mit der Malerei beschäftigt.

Nicht nur freies Malen ist beim Sommeratelier angesagt, in diesem Fall reizt die Technik der Alten Meister. (Christian Kosak)

Schon mehr als 15 Jahre zieht es eine weitere Elisabeth, die ihr Mal-Lager gleich nebenan aufgeschlagen hat, immer wieder zu Pinseln, Farbtiegeln und -tuben. Elisabeth May aus Hambergen schätzt die Atmosphäre in der großen Scheune und den Platz, den sie hier hat. „Genug Raum, viele Anregungen und kein Konkurrenzkampf“, bringt die Malerin, die ihre Bilder derzeit im Schwaneweder Rathaus ausstellt, für sich auf den Punkt, warum sie sich auf Gut Sandbeck so heimisch und wohl fühlt.

Werner Gräbel aus Scharmbeckstotel ist zusammen mit seiner Frau beim Sommeratelier. Im Mai waren sie zusammen in Andalusien und haben vieles gesehen, was sie nachhaltig beeindruckt hat. Das verarbeiten sie jetzt künstlerisch. „Das hält die Erinnerung frisch“, sagt Gräbel, der konzentriert an der Ausarbeitung seiner Kathedrale von Sevilla sitzt. Er ist der einzige im Kreis der Maler, der mit Aquarellfarben arbeitet – und mit Tapetenkleister. Das gibt seinen Bildern eine ungewöhnliche Struktur und Tiefe.

Handwerkszeug: Pinsel von haarfein bis solide-borstig. (Christian Kosak)

Gleich nebenan eine Insel der Ordnung, ein sauberer Tisch. Ungewöhnlich inmitten dieses schöpferischen Chaos aus Farbtuben, Pinseln, Farbpaletten, Stofffetzen, Leinwänden und Plastikfolien. Vor einem Laptop sitzt Hildegard Ziegler-Gräbel und wiegt den Kopf. Das Flamenco-Paar oder doch lieber die einzelne Tänzerin? Immer wieder klickt Gräbel zwischen den Photoshop-Ebenen hin und her, macht Teile des Bildes sichtbar und blendet anderes aus. Aus vielen Einzelteilen komponiert sie ein neues Ganzes. Am Ende des Workshops wird die Fotocollage dann ausgedruckt und kann genauso wie die Bilder ihrer Malkollegen aufgehängt und ausgestellt werden.

Manche Arbeiten zaubern unwillkürlich ein Lächeln auf die Gesichter des Betrachters. (Christian Kosak)

Dort, wo derzeit noch eifrig gearbeitet wird. Zum Beispiel am „Schokoladenmädchen“. Adelinde Kistler-Wasow aus Bremen-Nord möchte das Motiv des Genfer Malers Jean-Étienne Liotard möglichst genau wiedergeben und hat ihre Ansprüche an sich selbst damit ziemlich hoch geschraubt. Liotard gehörte zu den bedeutendsten Porträtisten der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, war für seine Detailtreue berühmt und malte Kaiser, Prinzessinnen, Aristokraten und Vertreter aus den höchsten Kreisen. Faltenwurf, die Hände vor allem, das altmeisterliche Spiel mit Licht und Schatten – für Kistler-Wasow sind es vor allem lehrreiche Tage auf Gut Sandbeck.

Die gehen an diesem Sonntag, 14. Juli, mit einer Vernissage zu Ende. Um 16 Uhr wird eine Ausstellung mit den während des Sommerateliers entstandenen Werken in der Galerie des Kunstvereins auf Gut Sandbeck eröffnet. Eine Woche werden ganz unterschiedliche Kunstwerke dort zu sehen sein.