Auch im Winter ein Hingucker: Das Blühwiesenprojekt von Hof Hühnken geht in die zweite Saison. Interessenten können eine Blühpatenschaft erwerben. (Hof Hühnken)

Hagen. Zuerst ein Traum in Lila, abgelöst durch Weiß und Rosa, versetzt mit gelben Akzenten: In ansehnlicher Farbenpracht präsentierte sich im vergangenen Jahr die Blühwiese von Hof Hühnken aus Bramstedt. „Die Wiese hat ständig ihr Gesicht verändert, aber ein bisschen bunter hätte sie ruhig sein dürfen“, sagt Imke Hühnken. Aus diesem Grund wird die Saatmischung in diesem Jahr noch ein wenig ergänzt: „Wir haben eine optimierte Mischung für Norddeutschland genutzt, die sich optimal für diesen Standort bewährt hat und nie Lücken aufwies. Wir werden sie dieses Mal nur noch mit einzelnen Komponenten erweitern“, so die Bramstedterin, die sich um die Blühwiese und das von ihr ins Leben gerufene Projekt, das 2020 Premiere hatte, kümmert. Für Teilabschnitte der Wiese können Patenschaften übernommen werden. „Eine Patenschaft für eine Saison von Mai bis Ende Februar kostet einen Euro pro Quadratmeter und kann ab einer Mindestfläche von 25 Quadratmetern übernommen werden. Größere Flächen sind natürlich möglich. Alle Paten erhalten eine Urkunde, die sich auch als Geschenk eignet“, so das Angebot von Imke Hühnken und Ehemann Ingo, der die Anregung zur Aktion gegeben hatte. Um Platz für das Projekt zu haben, wurde ein Teil eines Ackers, der zu Hof Hühnken gehört und sonst zur Futtererzeugung für die Kühe genutzt wird, in eine Blühwiese verwandelt. Da es sich um ein Gemeinschaftsprojekt handeln soll, werden die Flächen nicht einzeln abgetrennt oder gekennzeichnet. Der Besuch der Blühwiese durch Paten und Spaziergänger ist ausdrücklich erwünscht, das Pflücken der Blumen nur bedingt: „Wir möchten dafür sorgen, dass die Wiese in ihrer Gesamtheit als Lebensraum dienen kann“, sagt Imke Hühnken.

90 Paten haben sich im vergangenen Jahr gefunden, zum Teil auch überregional. „Es waren Paten von Schleswig-Holstein bis zum Bodensee dabei“, freut die Organisatorin sich über die große Resonanz. Überregionale Teilnehmer gab es auch beim Malwettbewerb anlässlich des Weltbienentages am 20. Mai: „Die Bilder zum Thema 'Bienen im Schlaraffenland' konnten per E-Mail eingereicht werden, es haben sogar Kinder aus Süddeutschland mitgemacht. Ein Junge, der an der Mosel lebt, hat in seiner Altersklasse gewonnen und seinen Preis per Post erhalten“, erzählt Imke Hühnken und bedankt sich bei allen Unterstützern, die Preise für den Wettbewerb gespendet hatten oder als Jurymitglied zur Verfügung standen. Die Preisverleihung konnte unter entsprechenden Hygienevorschriften auf der Wiese stattfinden: „Wir haben mehrere Sitzgarnituren aufgestellt, sodass jede Familie für sich sitzen konnte.“

Mit der Blühwiese möchte das Bramstedter Landwirtsehepaar nicht nur allen Interessierten ermöglichen, sich regional für den Schutz und die Förderung der Artenvielfalt einzusetzen, sondern auch einen Rückzugsraum für Tiere schaffen. „Wir hatten zwei Bienenvölker eines hiesigen Imkers auf der Wiese. Auch Käfer, verschiedene Hummelarten, Schmetterlinge und Feldvögel waren immer zu sehen. Im Herbst haben sich die Vögel über die Sonnenblumen hergemacht“, hat Imke Hühnken beobachtet. Abgemäht wurde die Blühwiese nicht: „Auch im Herbst und im Winter ist sie noch Lebensraum für Tiere wie Hasen, Rebhühner und Rehe.“

Während nun so langsam die Vorbereitungen für die nächste Saison starten, kann man die Entwicklung der Blühwiese im vergangenen Jahr unter www.bluehpatenschaft-hof-huehnken.de nochmal Revue passieren lassen. Zu finden ist die Blühwiese an der K 46 zwischen der Landesstraße 135 und Harrendorf-Finna. Schilder weisen den Weg. Direkt auf der Blühwiese lädt im Sommer eine Picknickbank zum Verweilen ein. In der kommenden Saison soll ein weiterer Zugang aus Bramstedt kommend geschaffen werden: „Wir planen einen Pfad durch das angrenzende Maisfeld, der auf der Blühwiese enden soll“, verrät Imke Hühnken. Aktuell ist sie in den Ortschaften der Gemeinde unterwegs: „Ich verteile einen Flyer mit Informationen über unser Naturschutz-Projekt, um es noch bekannter zu machen“, sagt die engagierte Bramstedterin. Interessenten können sich bei Imke Hühnken unter Telefon 0 15 90 / 2 84 74 60 oder per Mail an info@bluehpatenschaft-hof-huehnken.de melden.