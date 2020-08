Trotz Corona-Krise ist die Nachfrage nach Häusern ungebrochen. Und das bei steigenden Kaufpreisen, wie Gutachter und Makler berichten. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Die Preise für Eigenheime bleiben trotz Corona-Krise auf hohem Niveau und ziehen weiter moderat an. Zu diesem Ergebnis kommt der Obere Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Niedersachsen. Der Trend spiegelt sich auch im Landkreis Osterholz wider. Zwischen August 2019 und Juli 2020 lag beispielsweise der Preis für ein frei stehendes Einfamilienhaus in der Kreisstadt bei durchschnittlich 274 000 Euro, teilt Hartmut Borchers von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Otterndorf auf Nachfrage der Redaktion mit. Im Jahr zuvor betrug der mittlere Kaufpreis für ein solches Objekt noch 240 000 Euro.

Wer sich ein eigenes Haus in Ritterhude wünscht, der blätterte dafür im Schnitt sogar 278 000 Euro hin. Im direkten Einzugsbereich von Bremen ist der mittlere Kaufpreis für Einfamilienhäuser damit um 13 000 Euro innerhalb eines Jahres gestiegen. Wer etwas Günstigeres sucht, muss weiter aufs Land: In Hambergen werden aktuell 195 000 Euro im Schnitt für ein frei stehendes Einfamilienhaus gezahlt – und damit 5000 Euro weniger als noch im Jahr zuvor.

Geht es jedoch darum, in welcher der drei Gemeinden die Zahl der Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr am stärksten gestiegen ist, so ist es Hambergen. Mit 29 Objekten wechselten dort ein Dutzend Häuser mehr den Besitzer, teilt Borchers mit. In Ritterhude waren es mit 46 Häusern 2019/20 zwar insgesamt mehr, unterm Strich aber 13 Häuser weniger als im vorherigen Vergleichszeitraum. In der Kreisstadt ist diese Schwankung minimal: 2018/19 wurden 59 Einfamilienhäuser veräußert, 2019/20 waren es 56.

„Alle drei Lagen sind gut nachgefragt“, berichtet Stefan Ratajczak, Bereichsleiter Immobilien bei der Sparkasse Rotenburg-Osterholz. Selbst in Zeiten von Corona seien Käufernachfrage und Verkäuferangebot stabil. „Das Vertrauen in die Immobilie ist für Selbstnutzer wie auch für Kapitalanleger ungebrochen hoch. Die Corona-Krise hat die Umsetzung lediglich zeitlich beeinflusst, da während des Lockdowns die gewünschten Besichtigungen nur eingeschränkt möglich waren und diverse formelle Verkaufsvoraussetzungen im Einzelfall etwas länger dauerten. Die durchschnittliche Angebotsdauer von 90 bis 100 Tagen spricht für einen sehr aktiven Markt“, so Ratajczak.

Niedrige Zinsen, höhere Preise

Die niedrigen Immobilienzinsen führten seines Erachtens zudem dazu, dass die Käufer auch höhere Preise akzeptierten. Eine Immobilienblase sieht Ratajczak aber nicht. „Davon spreche ich erst, wenn es rein spekulative Elemente bei der Investitionsentscheidung gibt, die sich von der reinen Wohnnachfrage abkoppelt.“ In wie weit sich am Ende die Corona-Krise auf den Immobilienmarkt und dessen Preise auswirken wird, müsse sich allerdings erst noch zeigen. Im Moment geht Stefan Ratajczak davon aus, dass sich die Preise für gute Immobilien in guten Lagen stabil und moderat entwickeln werden. „Wir haben weiterhin großes Vertrauen in diesen Markt.“

Ob Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhaus beziehungsweise Eigentumswohnung, die Nachfrage sei für alle hoch, sagt auch Stefanie Kase, Vorstandsreferentin bei der Volksbank Osterholz Bremervörde: „Hier gibt es keine Favoriten. Von Baugrundstücken bis hin zu Mehrfamilienhäusern ist alles seit Jahren gefragt.“ Im Gegensatz zu Lilienthal, dort gehe der Trend zum Reihenhaus. Sowohl Volksbank als auch Sparkasse vermuten, dass das wahrscheinlich mit den deutlich höheren Bodenpreisen in Lilienthal zusammenhängt. Denn in Lilienthal zahlen Interessenten für ein freistehendes Einfamilienhaus zwischen 300 000 und 400 000 Euro. Die Durchschnittspreise für ein Reihenhaus liegen landkreisweit bei 229 000 Euro und in Lilienthal über 250 000 Euro. Davon, dass die Preis in naher Zukunft sinken werden, geht Stefanie Kase nicht aus. Im Gegenteil.

Wie sich die Pandemie und in der Folge mögliche Zahlungsunfähigkeiten von Käufern und Mietern auf den Immobilienmarkt auswirken werden, bleibe abzuwarten. Bemerkbar habe sich die Krise auf jeden Fall schon gemacht. In den ersten Wochen hätten sie bei den Verkäufern eine gewisse Unsicherheit gespürt. Aber: „Seit Mitte Mai hat sich die Situation normalisiert, und auch verschobene Verkäufe wurden nachgeholt“, so Kase.

Darauf setzt auch Christian Claussen. Der Geschäftsführer und Immobilienmakler von „Hasse Immobilien“ berichtet, dass die Krise sie schwer getroffen habe: „Wir hatten keine Verkäufe.“ Erst in jüngster Zeit seien wieder Aufträge reingekommen. „Die gehen auch gut weg“, bestätigt Claussen die Beobachtungen der Banken und des Gutachterausschusses.

Die meisten Nachfragen hätten sie von Familien. In der Regel suchten sie Einfamilienhäuser: „100 Quadratmeter mit kleinem Garten; das finden alle toll.“ Der eigene Garten sei wichtig geworden, ist Christian Claussen aufgefallen. Vor allem junge Familien und die ältere Generation würden sich für Reihenhäuser interessieren. Sehr gefragt, aber kaum vorhanden, seien wiederum Baugrundstücke. Etwas, das der Immobilienfachmann der Sparkasse, Stefan Ratajczak, bestätigt.

Verlierer sind dabei die, die weniger Geld für eine eigene Immobilie oder die Miete aufbringen können. Claussen: „Es fehlt bezahlbarer Wohnraum.“ Für eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern etwas Adäquates zu finden, sei heute eine Herausforderung.

Zur Sache

Der Gutachterausschuss

Aufgabe des Gutachterausschusses ist es, die Verkehrswerte von Immobilien zu ermitteln und eine Kaufpreissammlung zu führen. Per Gesetz haben Notare dazu eine Abschrift von jedem Immobilienkaufvertrag sowie jedem Vertrag, durch den ein Grundstück durch Tausch übertragen oder ein Erbbaurecht begründet wird, dem Gutachterausschuss zu schicken. Im jährlichen Immobilienmarktbericht fließen all diese Informationen zusammen und geben einen Einblick in die Entwicklung des Grundstücksmarktes. Dabei arbeitet der Gutachterausschusss selbstständig, unabhängig und nicht weisungsgebunden. „Unsere Aufgabe ist es, für Transparenz auf dem Grundstücksmarkt zu sorgen“, sagt Hartmut Borchers (Gutachterausschusses für Grundstückswerte Otterndorf). Bürger, Behörden und Unternehmen können sich beim Gutachterausschuss über Bodenrichtwerte und den Immobilienmarkt informieren.