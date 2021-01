Der Start der Impfzentren in Niedersachsen – das Foto zeigt eine Spritze mit dem Moderna-Impfstoff – verzögert sich weiter. (Rolf Vennenbernd)

Landkreis Osterholz. Die Impfkampagne des Landes ist mit einem ersten Aufruf an die Hauptrisikogruppe der Über-80-Jährigen gestartet. Sie wurden per Brief über das Angebot informiert, dass sie sich ab 28. Januar telefonisch oder per Internet einen Termin im Impfzentrum geben lassen können. Das hiesige Zentrum wurde im Dezember in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck eingerichtet. Vorsorglich wird in dem Schreiben um Verständnis gebeten, dass die Leitungen (08 00 / 9 98 86 65) und die Online-Plattform (www.impfportal-niedersachsen.de) am Anfang überlastet sein könnten und dass der Impfstoff im Februar zunächst knapp sei.

Beim Versand über die Datenbank des Postdienstleisters DHL kam es auch zu der einen oder anderen Panne. So wurden Adressaten eingeladen, die bereits vor Jahren verstorben waren. Nach Kritik aus den Reihen der Opposition, das DHL-Verzeichnis sei weder lückenlos noch aktuell, bereitet das Gesundheitsministerium nun einen zweiten Aufruf über die Kommunen vor; deren Behörden wollte Hannover zunächst nicht mit Mehrarbeit belasten. Ein Einladungsschreiben sei ja auch keine Voraussetzung, um sich impfen zu lassen, hieß es aus Hannover.

Reduzierte Lieferungen

Mit der Terminvergabe wird zwar am 28. Januar begonnen, doch wegen gravierender Lieferengpässe bei den Biontech- und Moderna-Impfdosen verzögert sich der Start insbesondere der norddeutschen Impfzentren. Für die Osterholzer Kreisverwaltung erklärte Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann, die Behörde werde nun einen zweiten Aufruf an alle Kreisbewohner über 80 verschicken. Auf die Warteliste des Landes habe der Kreis keinen Einfluss, betont Landrat Bernd Lütjen. Infos und Formulare unter www.landkreis-osterholz.de/corona-impfzentrum. Am Montagnachmittag habe es zunächst noch einmal Nachschub für die Erstimpfungen im Heimbereich gegeben; die mobilen Teams wollen bis Ende der Woche alle impfbereiten Bewohner und Beschäftigten versorgt haben. Kommende Woche geht es in den Einrichtungen dann bereits mit den Zweitimpfungen weiter, die nach Angaben aus Hannover auch gesichert bleiben.

Unterdessen war der Landkreis Osterholz zu Wochenbeginn genau einen Tag lang derjenige Landkreis mit dem niedrigsten Inzidenzwert der Republik; doch bereits bis Dienstagmittag stieg die Sieben-Tage-Kennziffer der hiesigen Region von 35,1 auf 45,6 wieder an, sodass gestern in Niedersachsen die Landkreise Lüneburg, Verden und Aurich eine geringere Quote bei den Neuinfektionen je 100.000 Einwohner vorzuweisen hatten. Die kreisfreie Stadt Emden behielt mit einer Kennziffer von 32,1 den Spitzenplatz.

Ohnehin, so hatte es die Osterholzer Kreisverwaltung bei der Bekanntgabe erklärt, handele es sich lediglich um eine Momentaufnahme, allerdings zugleich auch um eine generell erfreuliche Entwicklung. Landrat Bernd Lütjen erklärte dazu, eine Ursache seien mit hoher Wahrscheinlichkeit die Maßnahmen des Lockdowns; „es ist aber insbesondere auch ein Verdienst aller Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Osterholz, die mit ihrem bewussten Verhalten und der Minimierung von Kontakten zur niedrigen Infektionslage beitragen“. Deshalb sei es auch wichtig, jetzt nicht nachzulassen.

Nach den am Dienstag veröffentlichten Zahlen hat das Kreis-Gesundheitsamt seit Pandemiebeginn 1499 Infektionsfälle sowie 6039 Kontaktpersonen registriert; 37 Menschen starben bisher an oder mit einer Covid-19-Erkrankung. Aktuell werden zwei der 69 Erkrankten stationär behandelt. In der Fall- und Kontaktnachverfolgung wird der Landkreis nach wie vor von Bundeswehrsoldaten und Finanzbeamten unterstützt.