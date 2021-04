Wer seinen Piks erhalten hat, soll sich im Osterholzer Impfzentrum sicherheitshalber zunächst ein wenig ausruhen. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Das Impfzentrum in Osterholz-Scharmbeck zieht das Tempo an. Nach Darstellungen der Kreisverwaltung gibt es aber weiterhin keine Impfdosen, die ungenutzt herumliegen. Das versicherte am Donnerstag auf Anfrage Landkreis-Sprecher Jörn Stelljes. Die Berliner Zeitung „Der Tagesspiegel“ hatte berichtet, seit Ostern lägen bundesweit 4,6 Millionen Impfdosen auf Halde, denn es komme nun mehr Nachschub. Stelljes betonte: „Nach Eingang der Ankündigungen von Impfstofflieferungen vom Land Niedersachsen werden die Liefermengen durch den Landkreis Osterholz in das Terminvergabesystem eingestellt.“ Damit würden alle vorhandenen Impfstoffdosen „zeitnah verplant und verimpft“.

Da sich viele impfberechtigte Senioren lieber per Briefpost als per SMS oder E-Mail über ihren Impftermin benachrichtigen lassen, vergibt das Land diese Termine mit größerem zeitlichen Vorlauf. Das bedeutet, möglicherweise liegen diese Dosen ein paar Tage länger in den Kühlschränken. Angaben zum Umfang der schwankenden Bestände machte Stelljes nicht. Er betonte, die Terminvergabe sei Landessache; messbare Auswirkungen der unterschiedlichen Benachrichtungskanäle seien nicht bekannt. Klar sei nur: „Wer einen Termin bei uns hat, wird garantiert geimpft.“

Der Landkreis weist seit Wochen darauf hin, dass Spontanbesuche in der Stadthalle weiterhin zwecklos sind. Man halte sich strikt an die Vorgaben des Landes, das am Mittwoch ein entsprechendes Feierabend-Angebot der Stadt Göttingen wieder einkassiert hatte. Die Hausärzte-Lobby hatte erklärt, dies sei ein bräsiger Umgang mit dem kostbaren Impfstoff; in den Praxen sei man flexibler. Für das Impfzentrum beteuert die Verwaltung indes: „Jeglicher Impfstoff wird ausnahmslos verimpft.“ Es sei nicht möglich, gegebenenfalls kurz vor Dienstschluss in der Stadthalle auf die Nutzung nicht verbrauchter Impfdosen zu hoffen.

Auf Nachfrage bestätigte der Landkreis-Sprecher, mit inzwischen täglich etwa 540 Impfungen nähere sich das Zentrum allmählich auch der vollen Auslastung, denn hinzu kämen weiterhin tägliche Vor-Ort-Angebote durch die mobilen Teams. Theoretisch sollen Spitzenwerte von bis zu 900 Impfungen pro Tag möglich sein, doch so viel Impfstoff gibt es nach Angaben von Land und Kreis nicht. Sie kalkulieren fürs Osterholzer Impfzentrum aktuell mit wöchentlich bis zu 3500 Impfungen, davon 600 im Zentrum und 100 durch die mobilen Teams.

Bis 22. April sei nun ein Nachschub von 4500 weiteren Impfdosen avisiert worden, teilte Stelljes weiter mit: 3400 Dosen von Astra-Zeneca, 700 von Moderna und 400 von Biontech. Mit Enttäuschungen wie im Januar und Februar, als landesweit einige Lieferungen ausfielen, rechnet Stelljes nun nicht mehr: Produktion und Lieferketten würden stabiler. Der tatsächliche Fortschritt ist den täglichen Internet-Grafiken unter www.landkreis-osterholz.de/corona zu entnehmen.