Seit 15. Dezember startklar: Mitarbeiter einer Messefirma stellten in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck Trennwände für das Impfzentrum auf. (Carmen Jaspersen)

Die ersten Impfungen gegen das Coronavirus können im Impfzentrum in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck voraussichtlich ab Montag, 15. Februar, erfolgen – in begrenzter Anzahl, wie die Osterholzer Kreisverwaltung am Montag mitteilte. Wer es seit dem Anmeldestart vom 28. Januar geschafft hat, sich auf die Warteliste des Landes setzen zu lassen, soll in den kommenden Wochen bis in den März hinein seine Termine vom Land angeboten bekommen.

Außerdem sollen demnächst auch direkt erste Termine telefonisch oder per Internet buchbar sein. Das aber hängt vom Nachschub ab. Ein stabiler Betrieb werde erst innerhalb des zweiten Quartals möglich sein, hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in der vergangenen Woche beim sogenannten Impfgipfel erklärt.

Für die nähere Zukunft dämpft Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann denn auch die Erwartungen: „Aufgrund der nach wie vor hohen Nachfrage hat das Land Niedersachsen mitgeteilt, dass es weiterhin zu teilweise erheblichen Wartezeiten kommt.“ Auch prioritär zu impfende Personen auf den Wartelisten müssten damit rechnen, dass Termine mit den Impfangeboten zunächst sehr schnell vergeben sein werden. Zwar will das Land die Wartelisten nun vorrangig abarbeiten, doch wegen der Lieferengpässe seien die Terminkapazitäten nach wie vor knapp, so Lindemann.

Mehr zum Thema Coronavirus Impfangebot für 8300 Menschen im Kreis Osterholz Der Kreis Osterholz informiert nun auch per Post über das Impfangebot für 8300 Einwohner, die mit höchster Priorität geimpft werden können. Die Briefe sollen in den ... mehr »

Zuerst können sich Menschen impfen lassen, die älter als 80 Jahre sind; ferner Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste sowie medizinisches Personal von Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdiensten sowie sensiblen Bereichen wie Palliativmedizin, Onkologie und Transplantationen. Kreisweit sind das etwa 8300 Menschen; einer von ihnen rief gestern in der Redaktion an und machte seinem Unverständnis Luft: Die Verantwortlichen in Brüssel, Berlin und Hannover hätten falsche Hoffnungen geweckt und zögen sich nun schweigend aus der Affäre, so der verärgerte Senior aus Wallhöfen. Die Verwaltung hatte dazu im Januar erklärt, solange es keine neue Entwicklung gebe, werde sie keine täglichen Wasserstandsmeldungen abgeben.

Auf Nachfrage wird Lindemann nun doch konkreter: Angekündigt worden seien dem Kreis vom Land Niedersachsen bis Ende März etwa 5500 Dosen für Erstimpfungen mit dem Biontech-Impfstoff und etwa 100 Dosen für Erstimpfungen mit dem Moderna-Impfstoff. Außerdem rechne man mit 4500 Dosen des Impfstoffs von Astra-Zeneca. Alles steht und fällt damit, dass zumindest diese Lieferungen nun auch planmäßig eintreffen.

Mehr zum Thema Bezirksverband fordert höchste Priorität Hausärzte wollen schnell geimpft werden Allgemeinmediziner wollen schnell gegen Corona geimpft werden. Sie fürchten eine Beeinträchtigung der medizinischen Versorgung und wollen Vorbild sein. mehr »

Das Impfzentrum in der Kreisstadt könne ab nächster Woche zunächst einmal wöchentlich bis zu 900 Termine für Erstimpfungen anbieten, teilte Lindemann weiter mit. „Die Anzahl der Termine kann aber je nach Verfügbarkeit der Impfstoffe nach unten abweichen oder bei erhöhter Belieferung auch nach oben anzupassen sein.“ Die Kreisverwaltung werde beim Betrieb so oder so „flexibel nachsteuern“ müssen. Ein Teil der Vakzine werde auch noch bei den mobilen Teams benötigt.

Dessen Mitglieder impfen seit 4. Januar die Bewohner und Beschäftigten der Alten- und Pflegeheime in den Einrichtungen. Ein entsprechendes Angebot hat der Landkreis im Dezember für rund 2700 Personen gemacht. Bis zum gestrigen Montag wurden 1029 Menschen mit beiden Impfungen versorgt, weitere 1215 haben zumindest schon mal die Erstimpfung erhalten.

Seit Pandemiebeginn sind im Landkreis Osterholz insgesamt 1665 Infektionen registriert worden; darunter 35 Neuinfektionen aus der vergangenen Woche. Aktuell sind damit momentan 47 Personen betroffen; sie befinden sich ebenso in häuslicher Quarantäne wie 96 Kontaktpersonen der Kategorie I. Sechs Menschen mit Covid-19-Erkrankung werden zurzeit stationär behandelt.

Mehr zum Thema Stadthalle Osterholz-Scharmbeck Impfzentrum für den Landkreis Osterholz ist einsatzbereit Die Infrastruktur steht, jetzt fehlt nur noch der Impfstoff. In Osterholz-Scharmbeck ist das Impfzentrum einsatzbereit, die Anlage soll Bürgerinnen und Bürger aus dem ... mehr »

In der vergangenen Woche verstarben fünf Menschen an oder mit dem Coronavirus. Landkreis-Sprecher Jörn Stelljes teilte dazu mit: „Es handelt sich um Personen im Alter zwischen 83 und 93 Jahren aus einer besonders betroffenen Alten- und Pflegeeinrichtung in der Gemeinde Schwanewede.“ Insgesamt sind damit kreisweit bisher 47 Personen an oder mit einer Coronainfektion verstorben. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz sank gegenüber dem Montag der Vorwoche um 55,3 auf 27,2.

Der Osterholzer Landrat Bernd Lütjen stellt in der gestern veröffentlichten Pressemitteilung aus dem Kreishaus halb ungeduldig, halb erleichtert fest: „Trotz des allgemeinen Impfstoffmangels ist es nun auch an der Zeit, dass unser seit Mitte Dezember einsatzbereites Impfzentrum tatsächlich in einigen Tagen startet und von den Menschen aus dem Landkreis genutzt werden kann." Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien hochmotiviert und freuten sich auf den Betriebsbeginn. Lütjen erinnert daran, dass zum Impftermin in jedem Fall die Terminbestätigung, ein gültiges Ausweisdokument und, wenn vorhanden, der Impfausweis mitgebracht werden müssen.

Mehr zum Thema Coronavirus Impfkampagne legt Fehlstart hin Nach Pannen beim Start der landesweiten Impfkampagne verschickt der Landkreis Osterholz demnächst ein eigenes Informationsschreiben zum Impfzentrum in der Stadthalle; ... mehr »

Auch seit es hilfreich, die mit dem Informationsschreiben versandten Dokumente ausgefüllt mitzubringen: Anamnesebogen, Einwilligungserklärung und Aufklärungsmerkblatt. Diese Unterlagen seien auch vorab auf der Landkreis-Website www.landkreis-osterholz.de/corona-impfzentrum abrufbar. Um Warteschlangen zu vermeiden, werde zudem um pünktliches Erscheinen gebeten, so Lütjen.

Seit dem Wochenende können sich Interessierte aus dem Kreisgebiet auch per Internet beim Land in die Warteliste eintragen lassen, und zwar unter www.impfportal-niedersachsen.de. Telefonisch ist das weiterhin unter der kostenlosen Rufnummer 08 00 / 9 98 86 65 möglich. Die Hotline war am ersten Anmeldetag unter der Flut von Anrufen zusammengebrochen, soll aber nun montags bis sonnabends in der Zeit von 8 bis 20 Uhr erreichbar sein.

Zur Sache

Landkreis informiert

Die Osterholzer Verwaltung hat alle Informationen zum Coronavirus unter www.landkreis-osterholz.de/corona zusammengefasst. Antworten auf häufig gestellte Fragen finden sich unter www.landkreis-osterholz.de/corona-fragen. Sollte eine Frage dort nicht beantwortet werden, steht das Bürgertelefon des Gesundheitsamts unter Telefon 0 47 91 / 9 30 29 00 zur Verfügung. Es ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar, montags und donnerstags auch von 14 bis 16 Uhr sowie dienstags durchgehend bis 18 Uhr.