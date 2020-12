Richtfest beim SV Buchhausen: Vom Dach des "Sportentwicklungsraums" grüßt auch der Vorsitzende des Vereins, Jörg Monsees (Dritter von links). (Bettina Engel)

Buschhausen. Beim Bau des Sportentwicklungsraum für den SV Vorwärts Buschhausen ist ein wichtiges Etappenziel erreicht worden. Die Zimmerleute haben die Dachbalken befestigt, und so konnte jetzt Richtfest gefeiert werden, so zünftig, wie es sich gehört, wenngleich etwas anders als sonst – so wie es halt derzeit geboten ist. „Ziel war es, den Rohbau vor Weihnachten winterfest zu machen, sodass die folgenden Gewerke weiter ausgeführt werden können. Das hat geklappt“, freute sich der Vorsitzende des SV Vorwärts Buschhausen, Jörg Monsees. Nach rund anderthalbjähriger Planungs- und Vorbereitungszeit war mit dem Bau des Sportentwicklungsraums Mitte Oktober begonnen werden. Die insgesamt 220 000 Euro teure Maßnahme wurde vom Landessportbund Niedersachsen, dem Landkreis Osterholz und der Stadt Osterholz-Scharmbeck gefördert. Monsees: „Dadurch erst wurde es möglich, dass unser SVB das ganze Projekt wuppen konnte. Außerdem hatten wir das Glück, mit Ottmar Struwe einen Architekten im Verein zu haben, der sofort seine Bereitschaft erklärt hat, den Planungsprozess und alles Weitere, was zu einem Bauvorhaben dieser Größenordnung gehört, zu begleiten.“ Alle Arbeiten, betonte der Vereinschef, seien an regionale Handwerker vergeben. Die Fertigstellung ist für Ende März 2021 geplant. „Wir glauben fest daran, dass wir unseren Sportraum im April 2021 einweihen können.“