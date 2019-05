Das Team (von links): Elke Näwig, Ina Ahrens, Ingetraud Hölting, Jutta Wätjen, Anja Münsterberg und Dörte Garbade. (frei)

Landkreis Osterholz. Ingetraud Hölting schwärmt. Von ihrer Arbeit: „Ich könnte mir keinen abwechslungsreicheren Beruf vorstellen.“ Die 52-Jährige springt ein, wenn in landwirtschaftlichen Betrieben die Frau ausfällt. In der Regel sind sie es, die dort den Haushalt „schmeißen“, wie man salopp sagt. Fallen die Mütter auf den Höfen aus, steht der Rest der Familie schnell „auf dem Schlauch“.

Dann kommen Dorfhelferinnen wie Ingetraud Hölting und sorgen dafür, dass mittags eine warme Mahlzeit auf dem Tisch steht, dass die lütten Familienmitglieder zum Kindergarten und zur Schule gebracht und wieder abgeholt werden, und dass überhaupt alles seinen geregelten Gang geht, obwohl ein wichtiger Mensch für eine Zeit nicht mitwirken kann am familiären Hofleben. „Ich könnte auch melken und Kälber versorgen“, sagt Ingetraud Hölting. Man merkt: Sie hat richtig Lust zu dem Job, den sie noch gar nicht so lange macht.

Seit dreieinhalb Jahren ist die Lübberstedterin als ausgebildete Dorfhelferin beim evangelischen Dorfhelferinnen-Werk Niedersachsen angestellt. Ihre Einsatzstation ist die Geschäftsstelle in Hambergen. „Sie ist für den Kreis Osterholz zuständig“, erklärt sie. „Dort sitzt die Einsatzleitung und koordiniert, welche der fünf Kolleginnen wohin geht, wenn die Bewilligung der Krankenkasse vorliegt.“ Beim Einsatz der Dorfhelferinnen sind die Kassen die Träger. „Einen Anspruch auf die Haushaltshilfe hat jeder“, sagt Ingetraud Hölting. „Die Krankenkassen müssen eine Haushaltshilfe stellen.“ Wenn der Träger nicht direkt Haushaltshilfen entsenden könne, dürfe sich die betroffene Familie selbst eine suchen. „Und dann kann es auch eine Dorfhelferin sein.“

Korrekt formuliert laute die Berufsbezeichnung „Geprüfte Fachkraft für Haushaltsführung und Familienbetreuung in Haushalten landwirtschaftlicher Betriebe“, sagt Ingetraud Hölting. So stehe es in ihrem Zeugnis, das sie nach der erfolgreichen Prüfung vor der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in den Händen halten durfte. Die 52-Jährige ist ein bisschen verwundert darüber, dass „der Job nicht so bekannt ist“. Zu ihrem Erstaunen selbst im bäuerlichen Umfeld nicht. Während ihres Seminars sei sie auch mit jungen angehenden Landwirten in Kontakt gekommen, erzählt Ingetraud Hölting. Sie hat noch den fragenden Blick vor Augen, als sie ihnen erzählte, dass sie sich zur Dorfhelferin ausbilden lasse. „Die wussten nicht, dass es diesen Beruf gibt.“

Fast gar nicht bekannt sei auch, „dass wir inzwischen nicht mehr nur in landwirtschaftlichen Haushalten im Einsatz sind, sondern auch in städtischen“, berichtet Ingetraud Hölting. Voraussetzung sei, dass es „ein Haushalt mit gesetzlicher Krankenversicherung ist“. Und auch Einzelpersonen, die einen Krankenhausaufenthalt hinter sich haben und auf Hilfe angewiesen sind, könnten die Unterstützung von Dorfhelferinnen nutzen, fügt sie hinzu.

Ingetraud Hölting, die aus dem Dorf Teufelsmoor stammt und auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, hatte sich in den 1980er-Jahren zunächst zur Städtischen Hauswirtschaftsleiterin ausbilden lassen und nach dem Examen die Küchenleitung in Altenheimen übernommen. Damit waren die Weichen für den Beruf der Dorfhelferin schon gestellt. „Zugangsvoraussetzung für die Weiterbildung zur Dorfhelferin ist eine hauswirtschaftliche Ausbildung und ein sechsmonatiges Praktikum in einem landwirtschaftlichen Haushalt“, erzählt die Lübberstedterin.

Damals war ihr die Idee, als Dorfhelferin zu arbeiten, allerdings noch nicht in den Sinn gekommen. Das geschah erst im Jahr 2013. Nachdem sie eine Familie gegründet und sich später – „als die beiden Töchter groß waren“ – von ihrem ersten Mann getrennt hatte. Seit 2013 ist Ingetraud Hölting wieder verheiratet. Mit einem Landwirt, betont sie, weil das auch den Impuls für ihre neue berufliche Laufbahn gab. „Da habe ich gemerkt: Das ist es. Ich wollte gern in der Landwirtschaft arbeiten.“ Im September 2013 rief sie beim Dorfhelferinnen-Seminar in Loccum an, um sich für die Weiterbildung anzumelden. Aber der Kurs lief bereits. So bewarb Ingetraud Hölting sich für das Jahr darauf. 14 Monate dauerte die Weiterbildung zur Dorfhelferin. „Einmal im Monat hatte ich für jeweils eine Woche Unterricht an der Heimvolkshochschule in Loccum.“ Hinzu kamen einige Praktika in der Säuglingspflege, in einer Behinderten- und Altenpflegeeinrichtung sowie im Kindergarten.

Acht Frauen seien sie damals, im Seminar ab 2014, gewesen. Aktuell, weiß Ingetraud Hölting, würden sich nur drei Teilnehmerinnen ausbilden lassen. „Es gibt nicht viele Dorfhelferinnen“, bedauert sie. Der 52-Jährigen ist es daher wichtig, dass über diesen Beruf, der ein abwechslungsreiches Betätigungsfeld bietet, mehr bekannt wird.

Für die vielseitige Aufgabe stehen neben dem Unterricht in Land- und Hauswirtschaft auch die Fächer Pädagogik, Psychologie, Kommunikation, Berufs- und Rechtskunde sowie Säuglings- und Krankenpflege auf dem Lehrplan. In jedem Fach müssen die Teilnehmerinnen eine schriftliche Prüfung bestehen. „Außerdem muss eine Facharbeit über ein dreiwöchiges Familienpraktikum geschrieben werden“, berichtet Ingetraud Hölting, „und über diese Facharbeit erfolgt noch eine mündliche Prüfung.“ Dann können die Frauen als Dorfhelferinnen in den Einsatz kommen. „Wir arbeiten diskret und sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Also muss keine Familie Bedenken haben, dass familiäre Details nach außen dringen.“

Das Dorfhelferinnen-Werk stellt sie nach Tarif in 25-, 50- oder 75-Prozent-Stellen ein. Flexibilität ist im Arbeitsalltag wichtig. „Wir arbeiten mit einem monatlichen Stundenkonto.“ Ihre Arbeitsstunden setzt sie so ein, wie es der jeweilige Haushalt erfordert. Mindestens genauso wichtig: Einfühlungsvermögen. Für die Familien, in denen die Dorfhelferinnen vorübergehend arbeiten, ist es eine belastende Situation, wenn die Mutter krank ist, im Krankenhaus liegt, zur Kur muss oder – im schlimmsten Fall – wegen Todes ausfällt. „In solch einer Notsituation übernehmen wir selbstständig die Haushaltsführung“, sagt Ingetraud Hölting. „Wir kochen, waschen, putzen und kaufen ein, versorgen Kinder und ältere Familienmitglieder. Und auch werdende Mütter unterstützen wir sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Entbindung.“

Dorfhelferinnen arbeiten mit Herz und Verstand. Und am besten auch mit einer Portion Gelassenheit, findet Ingetraud Hölting. Wie oft hat sie schon vor verzagten Männern gestanden: „Ich weiß auch nicht, wo meine Frau alles hat.“ In so einer Situation sorgt ihre beruhigende Antwort „Ich komme schon klar“ für ein erstes erleichtertes Aufatmen. „Im Grunde ist es für mich wie zu Hause, obwohl es nicht das Zuhause ist“, meint die Dorfhelferin. „Ich gehe entspannt in die Situation hinein und mache mir einen Plan.“ Was ihr auch hilft: die Liebe zu den Menschen. Lange brauche sie nicht, erzählt die Lübberstedterin, bis sie zu den Kindern und den alten Leuten einen guten Draht hat.

Wer die Unterstützung einer Dorfhelferin benötigt, kann sich unter Telefon 04793/ 4 32 23 43 an Einsatzleiterin Elke Näwig wenden. Dorfhelferinnnen-Seminare starten in Loccum im September und kosten 1950 Euro plus 650 Euro Prüfungsgebühr. Viermal im Jahr können Dorfhelferinnen an einer Supervision teilnehmen.