Wo heute getanzt wird, stand früher das Handwerk im Mittelpunkt: Yvonne Hartmann und Driton Veliu haben ihre Tanzschule im Gebäude der alten Schmiede in Beverstedt eröffnet und es passend "Tanzschmiede" genannt. Das industrielle Flair ist noch immer zu spüren. (Grotheer)

Beverstedt. Ein Hauch von Industriedesign hängt in der Luft, ein DJ-Pult verspricht Unterhaltung, Schallschutzvorhänge sorgen dafür, dass die Musik im Raum bleibt, und Sitzgruppen in schwarzem Lederlook vervollständigen das Bild: Yvonne Hartmann und Driton Veliu haben ihre Tanzschmiede stimmig eingerichtet. Der Name erzählt von der Vergangenheit des Gebäudes, das früher tatsächlich einmal ein Handwerksbetrieb war. Auch Gastronomie und Galerie waren dort schon zu Hause. Nach dem Wegzug des Tanzstudios Soul-feet haben die beiden Tänzer aus der Gemeinde Hagen im Bremischen die Räume übernommen und im Januar ihre Tanzschule eröffnet.

Die Initialen DDY stehen für Driton Dance und Yvonne. „Wir haben viel verändert, wollten das Flair aber erhalten. Wir mussten zahlreiche Genehmigungen einholen und haben auch in den Schallschutz investiert“, so die beiden Tanzlehrer. Eine Spiegelwand und eine Tanzfläche mit passendem Untergrund bilden den Mittelpunkt des Raumes.

Angeboten werden alle möglichen Tanzstile von Zumba über Hip Hop bis hin zu Standard und Latein für Kinder und Erwachsene. „Es lief richtig gut an“, erzählt Yvonne Hartmann. Doch dann kam Corona, und die frisch eröffnete Tanzschule musste nach nur acht Wochen Normalbetrieb für rund drei Monate schließen. „Wir haben Online-Training gemacht und Videos geschickt, damit unsere Schüler immer die Möglichkeit hatten, zu trainieren“, berichtet Driton Veliu, der in Bremen-Oslebshausen seit zehn Jahren eine weitere Tanzschule unter dem Namen Driton Dance betreibt. Auf die angebotene Reduzierung der Kursusgebühr für diesen Zeitraum hätten über 80 Prozent der Teilnehmer verzichtet, um den Betrieb zu unterstützen, freuen sich die beiden Tanzlehrer. „Dafür haben wir in den ersten drei Wochen der Sommerferien die Kurse wie gehabt weitergeführt. Eigentlich hätten wir die Tanzschule für die kompletten Ferien geschlossen“, gab es als Dankeschön dieses Entgegenkommen.

Hobby zum Beruf gemacht

Yvonne Hartmann tanzt schon seit frühester Kindheit und hat Driton Veliu, der aus dem Kosovo stammt und aufgrund des Krieges 1994 nach Deutschland gekommen ist, vor rund acht Jahren in einer Hagener Tanzschule kennengelernt. Schon bald machte sie den Zumba-Trainerschein und übernahm Stunden. „Ich liebe das Tanzen, die Schüler, die Freude, die sie haben und die Freude, die ich habe“, fasst Yvonne Hartmann ihre Tanzleidenschaft in Worte. Ihr Beruf sei für sie kein Beruf, sondern eher ein Hobby. „Ohne Tanzen kann ich mir das Leben nicht vorstellen“, bringt sie es für sich auf den Punkt.

Auch Driton Veliu hat früh mit dem Tanzen begonnen: „Angefangen habe ich mit drei Jahren, als Siebenjähriger war ich schon in der Nationalliga des früheren Jugoslawien“, erzählt er. Für ihn sei Tanzen der Schlüssel des Körpers: „Tanzen kennt keine Unterschiede und keinen Rassismus“, so sein Statement. Seit über 20 Jahren unterrichte er Hip Hop und Street Dance, seit zwölf Jahren auch Standard und Latein. Zudem sei er national und international als Tanzpädagoge tätig und habe die künstlerische Leitung des Bremer Projekts „Kribbeln im Bauch“, in dem er vorwiegend mit Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten arbeitet.

Eine Ausbildung brauche man als Tänzer nicht zwangsweise: „Wenn man kein Talent hat, hilft auch keine Ausbildung“, sagt Veliu. Das Können seiner Geschäftspartnerin habe er auf Anhieb erkannt: „Ich habe bei ihr Talent gesehen und dass sie sehr gut mit Kindern umgeht“, erzählt der dreifache Europameister im Streetdance. So sei die Idee zu einer gemeinsamen Tanzschule entstanden. Als das Duo von den frei werdenden Räumlichkeiten erfahren hatte, wurde der Plan in die Tat umgesetzt.

Besonders gut komme der freie Tanzabend für Paare freitags ab 19.30 Uhr an, an dem alle tanzwilligen Paare mit und ohne Vorkenntnisse teilnehmen können. Und das auch, ohne Mitglied in der Tanzschule zu sein. „Wir möchten den Leuten hier die Möglichkeit zum Ausgehen geben“, begründet Driton Veliu. Und er habe festgestellt, dass Paartänze in dieser Region sehr beliebt seien. Wer auf die Schnelle einen Tanz lernen möchte, kann den Crash-Kursus für Disco Fox, Chacha und langsamen Walzer besuchen. Auch Hip Hop für Erwachsene wird angeboten. Ihren Vorbildern können Kinder beim Videoclip-Tanzen nacheifern, dort gibt es Gruppen für Drei- bis Sechsjährige, Sieben- bis Elfjährige und für die Älteren ab zwölf Jahren.

Unterstützt werden Yvonne Hartmann und Driton Veliu von den Trainern Aslan Veliu und Pin Promloi, die freitags Breakdance und Hip Hop unterrichten. Neben dem Kursangebot steht regelmäßig Wettkampfvorbereitung auf dem Programm. „Unsere Schüler können an Hip Hop-Meisterschaften teilnehmen, die jedes Jahr stattfinden“, erzählt Driton Veliu. Aufgrund der Corona-Pandemie seien jedoch für dieses Jahr alle Meisterschaften abgesagt worden.

In der Tanzschule müssen Hygienevorschriften und Abstandsregelungen beachtet werden. „Bei den kleinen Kindern klappt das am besten. Sie nehmen das als Spiel und halten sich ganz strikt daran“, kann Yvonne Hartmann von ihren Erfahrungen nach der Wiedereröffnung berichten.

Für dieses Jahr hat die Tanzschmiede noch Pläne: „Wir wollen einen zweiten Tanzraum einrichten, der mit roten Vorhängen und Kronleuchtern eher für die Standardtänze gedacht sein soll“, wollen Yvonne Hartmann und Driton Veliu ihre Vision bald in die Tat umsetzen.

Am 27. August beginnt der Tanzschulbetrieb in der Tanzschmiede wieder. Der aktuelle Kursplan ist unter www.tanz-schmiede.de zu finden. Zu erreichen ist die Tanzschmiede unter Telefon 0157/ 31 55 32 72 oder per E-Mail an info@tanz-schmiede.de