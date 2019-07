In der Bildungsstätte Bredbeck wurden die Projektpräsentation der Jugendbegegnung gezeigt. Entstanden sind Collagen, Theaterstücke und ein analoger Film. (Bernd Kramer)

Osterholz-Scharmbeck. Die Augen von Leonie Petersen beginnen zu leuchten, wenn die Sprache auf den deutsch-polnischen Jugendaustausch kommt. „Das ist supergut zum Englisch lernen“, sagt die 17-jährige Schülerin der Integrierten Gesamtschule (IGS) Osterholz-Scharmbeck. Denn die Umgangssprache zwischen den 23 Schülern des elften Jahrgangs ist Englisch.

Im März besuchten die deutschen Schüler ihre Partner in Polen. Jetzt gab es den Gegenbesuch, und am Freitag war der Abschluss mit einer öffentlichen Projektpräsentation. Jede Begegnung steht unter einem Thema. Dieses Jahr hieß es „analog“. Die Jugendlichen aus beiden Ländern haben dazu gemeinsam in verschiedenen Workshops unter anderem zum Thema Märchen gearbeitet. Herausgekommen sind eine Collage aus Buchdruck, Theaterszenen und analoger Filmkunst.

Das war die eine Ebene. Die andere bestand im Austausch und im gegenseitigen Kennenlernen – auch der Besonderheiten des jeweils anderen Landes. Leonie fand zum Beispiel die Kirchen in Polen toll und die Altstadt in Danzig ausgesprochen schön. „Ich bin froh, dass ich den Austausch mitgemacht habe. Ich werde bestimmt wieder nach Polen fahren“, ist sich die Schülerin sicher. Außerdem, so die Siebzehnjährige, habe sie die Atmosphäre des Austausches als „super entspannt“ und „super cool“ empfunden. Dem 17-jährigen Polen Patrick hat der Austausch ebenfalls Spaß gemacht. Er ist in Deutschland geboren und die ersten sechs Jahre hier aufgewachsen. Seit seinem Umzug nach Polen war der 17-Jährige jetzt das erste Mal wieder hier. Für ihn steht nun fest: „Ich möchte nach Deutschland dieses Jahr endgültig wieder herziehen.“ Er findet die Deutschen „gemütlich“ und findet es gut, „dass man in Deutschland mehr Sport macht“ als die Menschen in seiner Heimat.

Seit mehr als zehn Jahren findet dieser Austausch zwischen der IGS und dem Lyceum 2 des ponischen Partnerlandkreises Kwidzyn inzwischen statt. Dazu kooperiert die IGS mit Bildungsstätte Bredbeck. Dahinter steht auch die Partnerschaft der Landkreise Kwidzyn und Osterholz.

Kennenlernen steht im Mittelpunkt

Laut Kian Pourian von der Bildungsstätte steht im Mittelpunkt der Begegnung das gegenseitige Kennenlernen des Partnerlandes und seiner Bewohner. Darüber hinaus geht nach seinen Worten darum, gemeinsam künstlerisch und kreativ zu arbeiten. In den vergangenen Jahren seien dementsprechend diverse Kunstobjekte, Filme, Fotoausstellungen, Tanzaufführungen und Theaterstücke auf den Weg gebracht worden, so Pourian.

Ein Team mit Lehrern und Betreuern wie IGS-Lehrer Helge Kaiser und Lyceum-2-Lehrerin Ewa Chwiedazc-Felus unterstützen ihn dabei. Das deutsch-polnische Jugendwerk und die Jugendstiftung der Sparkasse Rotenburg Osterholz fördern das Projekt. Der Theaterworkshop hatte unter anderem pantomimisch das Märchen der sieben Zwerge mit Eimern inszeniert. Zudem wurde „Aschenputtel“ auf deutsch, englisch und polnisch vorgetragen. Ein Workshop versuchte sich mit Linolschnitt und -druck. Die Filmgruppe zeigte einen Kurz-Film. Sie hatte in den Film Bilder und Miniszenen hineingekratzt.