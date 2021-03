Nicht alle Schleiereulen haben den Winter überlebt. Die Eulenschutzgruppe bittet daher, ihnen Totfunde von Eulen zu melden. (Lutz Wilke)

Landkreis Osterholz. Ihnen eilt der Ruf voraus, exzellente Jäger zu sein. Trotzdem sind in diesem Winter Schleiereulen verhungert. „Bislang wissen wir von sechs Vögeln“, sagt Antje Kappel, Sprecherin der Eulenschutzgruppe der Biologischen Station (Bios) Osterholz. Allerdings befürchtet sie, dass es deutlich mehr sein könnten. Sie bittet daher jeden, der im Landkreis eine tote Schleiereule gefunden hat, sich bei der Eulenschutzgruppe zu melden. Mithilfe dieser Informationen will sie die Folgen des Winters für den Bestand der Schleiereulen im Landkreis auswerten.

In der Regel würden Schleiereulen bereits in der Dämmerung zu ihrer nächtlichen Jagd aufbrechen. Sind die Wetterbedingungen ungünstig, gehen sie auch am Tag auf Nahrungssuche. Im Gleitflug fliegen sie dabei fast geräuschlos wenige Meter über dem Boden dahin. Ihrem perfekten Gehör entgeht nicht die kleinste Maus. Dass sich diese Eulen-Art auf die kleinen Nager geradezu spezialisiert hat, ist ihr in diesem Winter zum Verhängnis geworden. Zumindest einigen von ihnen. „Bei der Eiseskälte, die wir im Februar hatten, und dem gefrorenen Oberboden kommen die Mäuse gar nicht an die Oberfläche“, erklärt Antje Kappel. Und bei geschlossener Schneedecke, die ebenfalls im Februar vorhanden war, könnten die Eulen die Mäuse zwar unter dem Schnee problemlos hören. „Aber die obere Eisdecke ist für sie nur schwer verletzungsfrei zu zerschlagen.“

Keine Fettreserven

Während dieses überraschend heftigen Wintereinbruchs war es daher sehr schwierig für die Schleiereulen, Mäuse zu fangen. Und das kann eine Schleiereule nur wenige Tage überleben. „Ihr fehlt die Möglichkeit, größere Mengen Fett zu speichern“, sagt Kappel. Auch würde sie sich nur von lebender Beute ernähren. Bereits nach drei Tagen ohne Nahrung verhungere eine Schleiereule.

Ein solches Winter-Opfer hat das Ritterhuder Eulenschutz-Mitglied Herbert Askamp während der Frosttage vor einem seiner Holzlager gefunden. Er habe mehrere davon auf seinem Grundstück in Werschenrege, erzählt er. Unter den Stapeln lebten Mäuse, das wisse er. Sie profitierten davon, dass die Singvögel das für sie ausgelegte Futter nie komplett weg pickten. „Offensichtlich hatte die Eule die Mäuse dort gesichtet“, meint Askamp. Sie versuchte, Beute zu machen. „Aber am Ende müssen ihr doch die Kräfte ausgegangen sein.“ Er sei überrascht gewesen, dass eine Schleiereule bei ihm auf Jagd gegangen war. Er habe nicht gewusst, dass es welche in der Nähe gab.

In der Umgebung der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer starben in diesem Winter binnen weniger Tage mindestens 20 Schleiereulen, hat Antje Kappel erfahren. Die dortigen Mitarbeiter hätten die Funde aufhorchen lassen. Alarmiert hätten sie Naturschützer und andere Ökologische Stationen kontaktiert und um Informationen zu verhungerten Schleiereulen gebeten. Auch die Bios in Osterholz-Scharmbeck habe eine entsprechende Anfrage erhalten. Die aus dem Kreisgebiet gemeldeten Totfunde fließen somit nicht nur in eine von der Bios-Eulenschutzgruppe erarbeiteten Statistik für den Landkreis ein. Sie werden außerdem helfen, den Bestandsverlust in ganz Niedersachsen zu ermitteln, teilt Kappel mit. Denn dieses Ziel verfolgt die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer mit ihrer Anfrage. Tote Schleiereulen habe es im Kreisgebiet auch in den Vorjahren gegeben. Aber aus anderen Gründen. So fallen Antje Kappel zwei Funde ein. In 2019 etwa sei eine Schleiereule an Legenot gestorben. Eine andere junge Schleiereule starb, weil im Giebel eines Hauses das alte Uhlenloch durch eine Fensterscheibe versperrt worden war. Der Vogel, der dies nicht erkannte, sei mit angelegten Flügeln in die vermeintliche Öffnung geflogen – „und brach sich das Genick“.

Das Vorkommen von Mäusen hatte nicht erst im Winter, sondern im gesamten Jahr 2020 Auswirkungen auf den Schleiereulen-Bestand, bemerkt die Sprecherin der Eulenschutzgruppen. „2019 hatten wir ein echtes Mäuse-Jahr; da zogen die Schleiereulen bis zu neun Küken in einer Brut groß.“ Dann brach Anfang 2020 die Mäuse-Population – wie von vielen erwartet – zusammen. Die Eulen fanden wesentlich weniger Nahrung. Es habe regelrechter Futtermangel geherrscht, sagt Kappel. Zwar hätten die Schleiereulen zu Beginn des Jahres noch viele Eier gelegt. Doch hätten sie längst nicht alle bebrütet beziehungsweise ließen die jüngsten Küken verhungern, um wenigstens die Älteren durchzubringen. Zwei bis drei Küken seien am Ende 2020 je Brut groß geworden.

Wie viele Schleiereulen es tatsächlich derzeit im Landkreis Osterholz gibt, könne sie schwer sagen. Auch die Zahl vorhandener Nistkästen schätzt Antje Kappel nur. „Gerold Wieting hat mit dem Nabu in den vergangenen 20 Jahren gut 100 Schleiereulen-Kästen allein in Hambergen installiert.“ Die deutlich jüngere Eulenschutzgruppe habe bis heute etwa 100 weitere Kästen im Landkreis verteilt. „Und es werden ständig mehr“, sagt sie. Denn selbst während der Pandemie hätten sie Wege und Möglichkeiten gefunden, coronakonform Kästen zu bauen und an geeigneten Plätzen anzubringen. Zu diesen Nistkasten-Brütern kämen außerdem noch die Schleiereulen, die ganz ohne Hilfe der Gruppe und ohne Nistkasten in Scheunen und auf Dachböden ihre Jungen groß ziehen würden.

Zur Sache

Schleiereulen-Funde

Wer eine tote Schleiereule im Kreis Osterholz findet, meldet diesen Totfund per E-Mail an eulen@biologische-station-osterholz.de oder per Telefon unter der Nummer 0178 /169 84 41 an Antje Kappel. Neben dem Datum werden Angaben zum Fundort benötigt, ein Foto ist erwünscht. Allerdings soll keine tote Schleiereulen bei der Biologischen Station Osterholz abgegeben werden, weist Antje Kappel hin. „Der Transport und die Lagerung ist verboten, da es sich bei allen Eulen um streng geschützte Arten handelt. Die toten Vögel dürfen aber lokal bestattet werden.“

