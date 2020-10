Beim Dachstuhlbrand in einer Reihenhaus-Siedlung am Brockenacker in Scharmbeckstotel hatten die alarmierten Einsatzkräfte Schwierigkeiten, die Einsatzstelle zu erreichen. Grund war die Parksituation im Quartier, wie die Feuerwehr betont. (Feuerwehr/Ffohz.de)

Landkreis Osterholz. Nach dem Dachstuhlbrand in einer Reihenhaus-Siedlung am Wochenende in Scharmbeckstotel, bei dem drei von fünf Gebäuden erheblich beschädigt wurden, wird nun Bilanz gezogen. Vor allem die Schwierigkeiten der Brandschützer, den Einsatzort am Brockenacker schnell zu erreichen, bewegen die Gemüter. Schon die ersten Kräfte der Ortsfeuerwehr hatten auf der schmalen Straße erhebliche Probleme, an das Brandobjekt heranzufahren. Ein Grund waren geparkte Fahrzeuge, die nicht nur die Anfahrt der Löschfahrzeuge nachhaltig erschwerten, wie die Feuerwehr anführt.

Besonders herausfordernd sei der Einsatz des angeforderten Drehleiterwagens gewesen, erinnert sich Stadtbrandmeister Jörg Bernsdorf. Im Gespräch mit der Redaktion erläutert er, dass es nicht allein um die durch parkende Autos eingeschränkte Straßenbreite gegangen sei. Vielmehr habe auch der Platz nach vorn und hinten gefehlt, um in der Straße vor- und zurückzukommen. Das Ganze habe ihn an ein Brettspiel erinnert. „Zum Glück waren keine Menschenleben in Gefahr“, sagt Bernsdorf. Zukünftig sollte bei Bauplanungen auch darauf geachtet werden, dass es genügend Platz für große Rettungsfahrzeuge und zum Aufstellen und Sammeln der Einsatzkräfte gebe, so sein Tipp.

Mit Millimeterarbeit, viel Geschick der Maschinisten und durch Rangieren eines Polizeifahrzeugs in einer Stichstraße, sei es dann möglich gewesen, ausreichend Platz für den Leiterwagen zu schaffen, um Zugang zur hinteren Gebäudeseite des Brandobjekts zu bekommen. Am Ende aber zähle beim Lösch- wie Rettungseinsatz jede Minute. Bernsdorf appelliert an Anwohner in Wohngebieten, die Autos „sinnvoll“ zu parken. Auch lange Rettungsfahrzeuge müssten dort um die Kurve kommen. Die per Gesetz vorgegebene Mindestdurchfahrtbreite von 3,05 Meter gelte in jedem Fall. Doch unabhängig von der Gesetzeslage, solle jeder Mensch mitdenken, wenn er sein Auto in einer Wohn- oder Seitenstraße abstelle. „Das kann im Fall der Fälle lebensrettend sein“, merkt er an.

Kreisbrandmeister Jan Hinken sind im Kreisgebiet wenig vergleichbare Konstellationen wie die am Brockenacker bekannt. Nach Feierabend und speziell zu Homeoffice-Zeiten werde es vor allem in Neubaugebieten durchaus schon mal eng. „Im Ernstfall verlieren wir durch Umwege kostbare Zeit“, warnt Hinken und sagt, zugeparkte Straßen und Wege seien ja auch für Müllautos regelmäßig eine Zumutung. Bei dem Brand am Brockenacker ging es nicht um Menschenleben, und der Zeitverlust blieb mit „vielleicht zwei Minuten“ noch im Rahmen, doch erst nach einer Weile hatten sich die Einsatzkräfte eine zweite Zufahrt über das Schulgrundstück verschafft. Hydranten seien am Sonnabend zwar in ausreichender Zahl erreichbar gewesen, doch bei manchen Wasserentnahmestellen stünden auch gedankenlos abgestellte Autos im Weg. Dabei fehle es nicht an Schildern und Markierungen; die Lage ist nur eben auch besonders günstig. Hinken: „Das sind oft herrliche Parkplätze und niemand glaubt, dass ausgerechnet sein Fahrzeug da gerade im Weg sein könnte.“

Im Notfall, wenn die Polizei vor Ort ist, könnten die Beamten eine Halterabfrage vornehmen, um das störende Fahrzeug schleunigst aus dem Weg fahren zu lassen. „Natürlich hört man sich außerdem auch vor Ort um, bittet Nachbarn um Mithilfe.“ Der Gedanke der Nachbarschaftlichkeit steht für Hinken dabei ohnehin im Vordergrund – ganz ohne erhobenen Zeigefinger: „Der Feuerwehrmann ist bei den Freiwilligen Feuerwehren ja gleichzeitig auch der Nachbar. Dem muss man nicht auch noch Steine in den Weg legen.“

Darüber hinaus haben einige Ortsfeuerwehren selbst gemachte Faltblätter an Bord ihrer Fahrzeuge. Fällt den Helfern bei Ausbildungs- und Kontrollfahrten ein Falschparker auf, wird der mit einem Flyer hinterm Scheibenwischer freundlich aber bestimmt darauf hingewiesen, er möge sich für seinen Wagen einen anderen Standort suchen.

In der Samtgemeinde Hambergen seien kaum solche Situationen wie in Scharmbeckstotel zu erwarten, sagt Gemeindebrandmeister Jens Bullwinkel. Bisher habe es keine Probleme in dieser Hinsicht gegeben. Allerdings sei es am Feuerwehrhaus in Hambergen manchmal schwierig, das Gelände mit Einsatzfahrzeugen zu verlassen. Grund auch dort: geparkte Fahrzeuge. „Jetzt gibt es ein Halteverbot“, erklärt Bullwinkel und hat Hoffnung, dass sich die Situation ändert. Auch am Stedener See könne es bei schönem Wetter mal eng werden.

Die Kommunen müssten zukünftig vielleicht den Einsatzaspekt bei der Aufstellung von Bebauungsplänen stärker beachten, räumt der Erste Samtgemeinderat Friedhelm Lütjen ein – etwa bei den Stellplätzen. Aber auch die tendenziell kleiner werdenden Grundstücksgrößen könnten eine Rolle spielen, ebenso die Gestaltung der Straßen und Wege. Die Feuerwehr habe in den Verfahren immer die Möglichkeit zu Stellungnahmen. „Das Planungsbüro schickt mir immer Unterlagen zu“, bestätigt Jens Bullwinkel. Die gehe er mit Ortsbrandmeistern durch. Sollten sie Probleme erwarten oder erkennen, wird das mitgeteilt. „Die Hinweise werden dann sorgfältig abgewogen“, versichert Friedhelm Lütjen. Zudem hätten Ortskenntnisse bei den Wehren einen hohen Stellenwert.

„Solch eine Situation wie im Brockenacker haben wir in Ritterhude noch nicht gehabt“, teilt Andreas Albrecht auf Nachfrage mit. Aber nicht, weil es sie nicht geben könne. Denn es existierten durchaus Ecken innerhalb der Gemeinde, wo es eng werde, räumt der Gemeindebrandmeister ein. Die Ritterhuder Schweiz mit Mehrfamilien- und Reihenhäusern fällt ihm dazu spontan ein. „Eine Katastrophe“, so Albrecht. Aber auch „Vor Vierhausen“ sei ein Kandidat. Dabei liege das Problem weniger in der geringen Breite der Straßen. „Es ist die Zahl der Privatwagen“, sagt der Gemeindebrandmeister. Heute hätten die meisten Familien oft drei bis vier Fahrzeuge. Am Wochenende, wenn alle zu Hause sind, seien die Straßen völlig dicht geparkt. Die Polizei sei zwar bei den Einsätzen immer dabei, bestätigt Albrecht. Aber bis ein Abschleppwagen vor Ort sei, vergehe zu viel Zeit. „Im Ernstfall hätten wir vier Männer für vier Fahrzeug-Ecken“, sagt er. Heißt: Das Auto, das die Fahrbahn blockiert, werde mit Muskelkraft aus dem Weg geräumt. Seien die Straßen, in denen der Einsatzort liege, sehr schmal, würden sie aussteigen und die letzten 50 Meter zu Fuß gehen. „Was nützt es mir, wenn ich in eine solche Straße reinfahre und dann die Tür nicht aufkriege?“ Tatsächlich wünscht er sich für neue Baugebiete eine großzügigere Planung, ist sich aber bewusst, dass das aus finanziellen Gründen eher unwahrscheinlich ist.

Ritterhudes Bauamtsleiter Michael Keßler bestätigt Albrechts Einschätzung. Im Vergleich zu den Siedlungen, die in den 1960er-Jahren entstanden, als autofreundliches Bauen im Vordergrund stand, sei es in den vergangenen 20 bis 30 Jahren enger in den Wohngebieten geworden. „Man will nicht mehr so viel Boden versiegeln“, so Keßler. Das sei ja auch vernünftig. Feuerwehrfahrzeuge müssten trotzdem die Straßen befahren können. Entsprechende Vorgaben hätten die Planer – etwa für die Straßenbreite oder die Größe von Schleppkurven. Das Problem liege woanders, meint der Bauamtsleiter: „Die Bauherren sind zu uninformiert.“ Laut niedersächsischer Bauordnung müssten sie auf ihren eigenen Grundstücken so viele Stellplätze vorhalten, wie sie Fahrzeuge besitzen. Sollten also sowohl Mutter als auch Vater und beide erwachsenen Kinder je ein Auto besitzen, bedeute das, dass es vier Einstellplätze auf dem Grundstück geben müsste. Die Einstellplätze im öffentlichen Raum seien für diese Autos nicht gedacht. „Nur, wer kann das kontrollieren?“, fragt Keßler. Zwar sei das Ordnungsamt für diesen ruhenden Verkehr zuständig. Um den im Auge zu behalten, müssten solche Straßen mehrmals die Woche abgelaufen werden. Das sei personell nicht darstellbar. Keßlers Appell: „Über die Vernunft müsste es gehen.“