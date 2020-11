Die Sankt Johannis Kirche in Sandstedt wurde vor 600 Jahren erbaut. Katja Aschen, Karla Mombeck und Monika Heine (von rechts) stellen die kunstvollen Baudetails des Gotteshauses nun in einer Jubiläums-Präsentation vor. (Andreas Palme)

Hagen. 600 Jahre Kirche in Sandstedt: Ein solches Jubiläum verdient Aufmerksamkeit und sollte groß gefeiert werden. Nicht so in Zeiten einer Pandemie, in der alle großen Veranstaltungen ausfallen müssen. Um allen Interessierten dennoch einen Einblick in die lange Geschichte der Sankt Johannis Kirche zu geben, entschlossen sich die „Kirchenweiber“ aus Sandstedt die sogenannten neuen Medien zu nutzen.

„Wir lassen die Vergangenheit auf YouTube im Internet Revue passieren“, berichtet Lektorin Katja Aschen. Gemeinsam mit ihren sieben Mitstreiterinnen trägt die Sandstedterin Texte aus der 600-jährigen Geschichte des Gotteshauses vor. Besonders beleuchtet wird darin der Bau der Kirche und die Historie des Altars.

Wertvolle Hilfe bei der Zusammenstellung der historischen Fakten leistete dabei Pastor im Ruhestand Dr. Dietrich Diederichs-Gottschalk. Er fasste seine Forschungen unter dem Titel „Reformatorische Kirchenumgestaltung“ in Buchform zusammen. Bei seinen Forschungen stieß er auf Erstaunliches über die 600 Jahre alte Kirche in dem Marschenort. Beispielhaft erwähnt sei die Entstehung der Arp Schnitker Orgel.

Diederichs-Gottschalk war bis 2012 Pastor in der Dorfgemeinde. Aber erst im Ruhestand nahm er sich das Archiv richtig vor. Daraus ging hervor das der später überaus bekannte Orgelbauer Arp Schnitger das Instrument 1671 schon als Lehrling in Sandstedt fertiggestellt hatte. „Somit muss das Werkverzeichnis der Orgeln von Arp Schnitger neu nummeriert werden“, berichtet Diederichs-Gottschalk. „Denn die Sandstedter Orgel ist sozusagen 'Werk Nummer 0'".

Der historisch interessierte Pastor im Ruhestand erklärt, „das man bei Restaurierungsarbeiten die Jahreszahl 1671 im Prospekt fand, das Werk selbst ist aber leider nicht erhalten“. Die Vorgängerin der jetzigen Kirche stand am Ufer des rechten Weserarms in der Nähe des heutigen Hafens. „Zwischen 1056 und 1071 wurde die kleine Holzkapelle errichtet“, erzählt Karla Mombeck als Mitglied der „Kirchenweiber“ und ergänzt „das sie um 1200 durch eine aus Wesersandsteinquadern errichtete Kirche ersetzt wurde, die aufgrund der fortschreitenden Landabbrüche bei Sturmfluten 1419 mit Teilen der Ortschaft aufgegeben werden musste“.

Die „neue“ Kirche errichtete man im Spätmittelalter zwischen 1419 / 1420 auf einer frisch angelegten Wurt als spätgotischen Einraumsaal. Für Ihren Bau holte man das Abbruchmaterial der alten Kirche zum Teil aus dem Schlick der Weser. Grabungen im Jahre 2000 haben ergeben, dass das Sockelmauerwerk der Kirche aus diesen alten Sandsteinquadersteinen besteht. Auch das Füllmaterial zwischen den Mauerwerksschalen besteht zum größten Teil aus dem Abbruchmaterial der alten Kirche. Auch das Band aus Quadersteinen in der Höhe der Fenster der neuen Kirche stammt von der abgebrochenen Vorgängerkirche. „Die Vorgängerkirche des Geburtstagkindes ist damit in ihr präsent“, freut sich Mombeck.

Anfang 1611 wurde mit dem Neubau des Kirchturms begonnen, da der erste Glockenturm vermutlich in eine gefährliche Schieflage geraten war. Der Neubau wurde mit der Turmspitze aus Holz im Oktober 1611 vollendet. In die Westseite des Turmes wurden zwei Sandsteine mit sechs Wappen eingebaut. Es handelt sich um Wappen des Pastors Thomas Österreich, der Kirchenvorsteher Johann Hoen aus Offenwarden, Wirik Betken aus Rechtenfleth, Eilert Almers aus Rechtenfleth, Hinrich Siren und Harm Stover.

Der gedrehte Turm der Sankt Johannis Kirche ist besonders auffällig. „Diese Drehung ist durch noch nicht vollständig ausgetrocknetes Holz für den Turmbau entstanden“, erklärt Mombeck. Die Drehung sei inzwischen ein Charakteristikum der Kirche und sei bei Restaurierungen des Turmes beibehalten worden. 1615 ist eine große Eisenräderuhr von einem Uhrmachermeister aus Bremen beschafft worden, die 1875 durch eine neue Uhr ersetzt wurde. Die Kanzel ist eine manieristische Arbeit des Oldenburger Bildhauers Brun Jacupes aus dem Jahre 1600.

Wunsch: Jubiläum nachfeiern

Die Kanzelanlage wurde in ihrer über 400 jährigen Geschichte mehrfach verändert, wie auch ihr Standort im Kirchenraum. Zwischen 1601 und 1939 befand sie sich am mittleren Fenster des Kirchenschiffs, also mitten in der Gemeinde. Danach wurde die vom Osterstader Junkerehepaar Kord und Beke Witmar im Jahre 1600 gestiftete Kanzel gen Osten vor die Gemeinde versetzt. Die Kanzel ist das erste protestantische Kunstwerk in der Sandstedter Kirche und ist in der norddeutschen Kulturlandschaft ein hervorragendes Einzelstück. Vermutlich war die ursprüngliche Farbgestaltung anders, was nur eine aufwendige Restaurierung der Kanzel ans Tageslicht bringen könnte.

Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der spätbarocke Baldachin mit den Zehn-Gebote-Tafeln hinzugefügt. Nach dem Bau der Kirche wurden die Wände vom Sockel bis zur Decke zwischen 1420 und 1450 flächendeckend bemalt. Von dieser bedeutungsvollen monumentalen Kalkmalerei sind nur Fragmente erhalten. Sie wurden 1912 entdeckt, 1939 freigelegt und von 1997 bis 2002 restauriert. Die Sandstedter Kalkmalerei zählt zu den herausragenden Kunstwerken der späteren Gotik in Nordwestdeutschland. Der Außenputz wurde erst 1941 entfernt, so dass die jetzigen Ziegelsteine zu sehen sind. Die Sandstedter Kirchenweiber möchten das besondere Jubiläum nach Ende der Pandemie gebührend feiern und hoffen, dass die derzeit vakante Pastorenstelle bis dahin besetzt wird.