Monika Lange von der Firma Kastens und Knauer stellt Schüler Jan-Hendrik Köhler ihr Unternehmen beim Azubi-Speeddating vor. (von Lachner)

Osterholz-Scharmbeck. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte Eckhard Brunkhorst, Ausbilder beim Auric-Hörcenter Osterholz-Scharmbeck. Einen Ausbildungsplatz zum Hörakustiker hatte er zum Azubi-Speeddating in die Stadthalle mitgebracht. Einen Ausbildungsplatz für einen jungen Mann, den Brunkhorst beim Speeddating tatsächlich gefunden hat. „Jetzt werden wir uns noch einmal in Ruhe unterhalten, aber ich denke, es passt“, sagte Brunkhorst, bevor er ganz entspannt seinen Tisch in der Stadthalle räumte.

„Vor einem dreiviertel Jahr haben wir die Unternehmen in der Region angeschrieben und sie über den Termin in der Stadthalle informiert. Noch bis zum 11. Juni haben sich Ausbildungsbetriebe hier angemeldet, denn es geschieht immer, dass junge Leute sich umentscheiden, einen bereits zugesagten Ausbildungsplatz wieder freigeben, sodass das Unternehmen wieder Auszubildende aufnehmen kann“, sagte Daniela Westerhoff von der IHK Stade.

Das ist so bei der Sparkasse Rotenburg Osterholz geschehen. „Eigentlich hatten wir unsere Ausbildungsplätze für das Jahr 2019 bereits vergeben, doch dann haben zwei junge Leute doch noch abgesagt. Also sind wir in diesem Jahr zum ersten Mal beim Speeddating dabei“, erklärten Bettina Franker, stellvertretende Bereichsleiterin Personal bei der Sparkasse, und ihre Kollegin Andrea Schünemann, die als Ausbildungsleiterin für die Sparkassen-Azubis zuständig ist. „Es kommt uns dabei beim Speeddating nicht so sehr auf die Zeugnisse an. In den zehn Minuten bewerten wir eher das Interesse, das die Interessenten für den Beruf zeigen.“

Angebote von 18 Unternehmen

Insgesamt 18 Unternehmen stellten sich an diesem Nachmittag zwischen 11 und 15 Uhr auch den Fragen der Ausbildungsplatzsuchenden. Da wurden Kaufleute im Einzelhandel gesucht, Handelsfachwirte oder duale Studiengänge mit Bachelor-Abschluss angeboten. Die Diakonische Behindertenhilfe offerierte einen Ausbildungsplatz zum Heilerziehungspfleger, das Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) suchte zwei Gießereimechaniker. „Wir haben drei interessante Gespräche geführt“, resümierte Ausbildungsleiter Carsten Wohltmann, der mit dem frisch ausgelernten Jan Felix Müller von Bremen in die Stadthalle nach Osterholz-Scharmbeck gekommen war.

Aus Schwanewede kam Robert Kustos, der Betriebsleiter der OTS Service GmbH. „Wir sind auf der Suche nach naturwissenschaftlich interessierten jungen Leuten, die bei uns den Beruf des Oberflächenbeschichters erlernen wollen. Ein Handwerksberuf, der unter anderem in der Satelitentechnik eingesetzt wird. Ein guter Oberflächenbeschichter hat heutzutage die Möglichkeit, sein Wissen und Können weltweit anzubieten“, machte Kustos Werbung für den Ausbildungsberuf. Vier junge Leute hatten an dem Nachmittag Interesse bekundet, jetzt muss noch die Feinauswahl erfolgen, um die zwei angebotenen Ausbildungsplätze erfolgreich zu besetzen.

Personalleiterin Pamela Behnken von Thiele & Fendel Bremen GmbH & Co. KG war erfolgreich bei der Suche nach dem kaufmännischen Nachwuchs. „Jetzt hätte ich gern noch Bewerber als Fachkraft für Lagerlogistik oder Fachlagerist. Wer sich dafür interessiert, darf uns gern in Ritterhude am Heidkamp 27-29 kontaktieren“, warb Behnken.

Nicht so viele Probleme bei der Nachwuchssuche hatte die Gesundheitsschule am Kreiskrankenhaus Osterholz, die die Gesundheits- und Krankenpfleger ausbildet. „Wir hatten noch drei freie Ausbildungsplätze zu besetzen, und haben dann hier vier interessierte junge Leute getroffen. Es ist die Art, wie sich die jungen Leute beim Speeddating verkaufen, die uns anspricht“, verriet Lehrerin Uta Breitenfeld, die mit Laura Höster und Bubacarr Camara, beide im ersten Ausbildungsjahr, in die Stadthalle gekommen war. „In den Gesprächen haben wir festgestellt, dass viele junge Menschen zwar gern diesen Beruf ergreifen würden, aber zunächst einmal Angst davor haben, einem Sterbenden zu begegnen. Aber auch das gehört zum Leben dazu, und im weitaus überwiegenden Teil erleben wir die schönen Momente, einen kranken Menschen geheilt entlassen zu können“, sagte Uta Breitenfeld.

Wenn die Ausbildungsbetriebe zufrieden waren, so galt das auch für die zukünftigen Auszubildenden. Larissa Kück hatte mit zwei Unternehmen gesprochen, die die Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann anboten. „Bei dem einen Unternehmen hatte ich gleich das Gefühl, hier bin ich richtig. Jetzt wird es noch ein weiteres Gespräch geben, dann sehe ich ja, ob das Gefühl gegenseitig war“, sagte die 18-Jährige verschmitzt.

Wer das Azubi-Speeddating verpasst haben sollte, kann über die Internetseite der IHK Stade unter der Rubrik Aus- und Weiterbildung, Lehrstellenbörse, Unternehmen finden, die noch Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen.