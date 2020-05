Neubausiedlungen wie die am Pferdekamp in Westerbeck sind im vergangenen Jahr seltener geworden. Das Foto entstand bereits 2018. (P. von Döllen)

Landkreis Osterholz. Annika Kellmer hat im Osterholzer Kreishaus die Nachfolge von Bauamtsleiterin Ute Westrup angetreten; die bisherige Stellvertreterin rückt damit eins auf, denn Westrup wechselte im März zur Stadt Norden. Die neue Leiterin des Amtes 63 wurde in der Osterholzer Kreisverwaltung ausgebildet und erklomm 2009 als Diplom-Verwaltungswirtin die Karriereleiter.

Eine von Kellmers ersten Amtshandlungen als neue Behördenchefin war es, den Bauausschuss des Kreistags über die eingehaltenen Servicegarantien 2019 zu informieren. Die Statistik wurde den Abgeordneten, die Westrup und ihrem Team gute Arbeit bescheinigten, in schriftlicher Form vorgelegt. Demnach verspricht das Bauordnungsamt privaten Häuslebauern: Wer in einem Baugebiet mit B-Plan ein neues Einfamilienhaus errichten lassen will, soll innerhalb von höchstens 30 Tagen verbindlich Bescheid erhalten – vorausgesetzt, der Bauantrag liegt vollständig vor.

Verwaltungsangaben zufolge fielen vergangenes Jahr 72 Vorhaben unter die Servicegarantie; davon habe man 65 fristgerecht bearbeiten können. Die selbst gesetzte Zielzahl von 90 Prozent wurde also leicht übertroffen und man habe gegenüber 2018 an Tempo zugelegt. Seinerzeit seien aber auch mehr Anträge eingegangen, nämlich 102, während im Vorjahr mehr im Bereich von Außenbereichssatzungen gebaut wurde. Auch An- und Umbauten sind von der Zusage ausgenommen.

Wenn es mit der Genehmigung mal länger dauerte, dann habe es in den meisten Fällen an der Zuarbeit externer Stellen gehapert, teilte die Kreisverwaltung weiter mit. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer habe bei 14 Tagen gelegen. Ein Problem bleibe, dass weiterhin viele Bauanträge nicht auf Anhieb vollständig im Kreishaus eintreffen. In 65 Prozent der Fälle mussten zunächst die Bauherren oder ihre Planer nachbessern; nach der ersten Nachforderung seien dann immerhin 88 Prozent der Anträge vollständig gewesen.

Die Kreisbehörde verzeichnet zudem eine steigende Zahl von Bauvoranfragen; und da wegen raumordnerischer Vorgaben in einigen Gemeinden kaum noch großflächig neuen Baugebiete ausgewiesen werden können, gebe es eine „erhöhte Anzahl schwer zu bewertender Vorhaben“. Generell führten zudem größere Vorhaben etwa auch im landwirtschaftlichen Bereich sowie „erheblich gestiegene Verfahrensanforderungen“ zu längeren Bearbeitungszeiten, mit denen es die neue Amtsleiterin zu tun bekommen wird.

Wer für gewerblich genutzte Gebäude eine Nutzungsänderung oder einen Neubau plant, kann sich auf eine weitere Servicegarantie verlassen – vorausgesetzt, auch dieses Projekt liegt in einem B-Plan-Gebiet oder innerhalb eines zusammenhängend bebauten Ortsteils. In solchen Fällen verspricht der Landkreis eine Bearbeitungszeit von höchstens 50 Tagen. Im vergangenen Jahr habe es damit für 18 von 19 Projekten geklappt; das Vorhaben, das die 100-Prozent-Quote verhinderte, sei in 56 Tagen erledigt worden. Auch im gewerblichen Sektor lagen die Unterlagen in zwei von drei Fällen nicht auf Anhieb vollständig vor. Wenn die Prüfzeit zu laufen begann, war der Fall im Schnitt nach 21 Tagen erledigt.

Das internetbasierte Auskunftsystem „Bauakte online“ wurde nach Landkreis-Angaben im vergangenen Jahr weiter gut genutzt. 627 registrierte Bauherren und Entwurfsverfasser loggten sich im Schnitt 965 mal ein und riefen rund 20 000 Einzelseiten ab. Vieles spricht dafür, dass die Plattform wegen der coronabedingten Schließung der Kreishäuser dieses Jahr noch häufiger angeklickt wird.

Volle Bücher auf dem Bau

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt behauptet zum Start der Tarifrunde am Dienstag, dass es auf den Baustellen in Bremen und dem Umland weiterhin viel zu tun gebe. „Trotz Corona sind die Auftragsbücher vieler Firmen voll“, so die Bezirksvorsitzende Inge Bogatzki. „Sie arbeiten jetzt die geplanten Wohnungsbauprojekte ab.“ Insgesamt sei im Landkreis Osterholz vergangenes Jahr der Bau von 467 neuen Wohnungen genehmigt worden, so Bogatzki unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamts.

Unterdessen bestätigte der Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen nach seiner Frühjahrsumfrage, die Corona-Auswirkungen auf die Baukonjunktur hielten sich bislang in Grenzen. Für die nächsten sechs Monate aber rechne fast ein Drittel der Betriebe mit schlechteren Geschäften; vor Jahresfrist hatte sich weniger als ein Prozent der Befragten pessimistisch geäußert.