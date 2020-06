Stehen Opfern von Kriminellen mit Rat und Tat zur Seite: Vera Vrbancic (links) und Annette Axtmann. (Björn Hake)

Landkreis Osterholz/Verden. Beratung, Begleitung und Betreuung, ausgerichtet an Bedarf und Bedürfnissen der oder des Betroffenen: Auf dieser Basis bietet die Stiftung Opferhilfe Niedersachsen allen Menschen individuelle und kostenlose Unterstützung an, die Opfer einer Straftat geworden sind – welcher Art auch immer und auch dann, wenn die Tat (noch) nicht angezeigt wurde. Eine der elf Anlaufstellen im Bundesland befindet sich in Verden, neuerdings in der Fußgängerzone. Sie hat jedoch einen Einzugsbereich, der weit über Stadt und Kreis hinausgeht.

Von A wie Aurich bis V wie Verden reicht die Liste der Städte, in denen die 2001 von der Landesregierung eingerichtete Stiftung bürgerlichen Rechts Standorte unterhält; überall, wo auch Landgerichte angesiedelt sind. Das Verdener Opferhilfebüro, besetzt mit den beiden Diplom-Sozialpädagoginnen Vera Vrbancic und Annette Axtmann, ist dementsprechend auch für die Kreise Diepholz, Heidekreis, Nienburg, Osterholz-Scharmbeck und Rotenburg zuständig.

Für Rat- und Hilfesuchende kann dies unter Umständen mehr oder weniger weite Wege bedeuten. Doch ein persönliches Erscheinen ist gar nicht zwingend erforderlich. Was derzeit gerade aufgrund der Corona-Krise ohnehin an der Tagesordnung ist, war auch bislang schon möglich: telefonischer Austausch mit den hauptamtlichen Fachkräften, vielleicht erst einmal ein vorsichtiges Herantasten an Situation und Sorgen, gegebenenfalls das Besprechen und Einleiten weiterer Schritte. Dies kann unter Umständen auch dazu führen, dass eine Mitarbeiterin sich ins Auto setzt und „über Land“ fährt. „Wir machen auch Hausbesuche“, erklärt Vera Vrbanic, die schon etliche Touren durch die Region hinter sich hat.

Unabhängig von Zeit und Ort (und Corona-Beschränkungen) ist aber vor allem die Online-Beratung, die von der Opferhilfe Niedersachsen seit November 2015 ebenfalls angeboten wird. Als Vorteile werden unter anderem angeführt, dass Terminvereinbarungen entfallen, Anfragen in aller Ruhe ausformuliert werden können und es durch die Anonymität wahrscheinlich leichter fällt, das spezielle Problem anzusprechen. Eine Antwort erfolge in der Regel innerhalb von zwei Werktagen, heißt es. Was in diesem Zusammenhang aber auch betont wird: Die Online-Beratung könne keine Therapie ersetzen.

„Keiner ist ausgeschlossen“

Für alle Formen des Kontakts gilt eine Fülle von Merkmalen, die die fast 20-jährige Tätigkeit der Opferhilfe von Beginn an charakterisiert. Die Anonymität beschränkt sich nicht auf die Kommunikation im Internet, sondern wird auch sonst auf Wunsch gewahrt. Gespräche und Beratungen erfolgen darüber hinaus stets auf freiwilliger Ebene und vertraulich. Dies beinhalte auch, so Annette Axtmann, dass Kinder und Jugendliche sich ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten an die Einrichtung wenden könnten – im Gegensatz zu anderen Institutionen und Behörden.

Schutz und Hilfe für Opfer von Straftaten, eventuell auch deren Angehöriger, wird auf unterschiedlichste Art geleistet, aber ausdrücklich unabhängig von Alter, Geschlecht und Nationalität. „Keiner ist ausgeschlossen“, betonen die beiden Frauen, die seit einigen Wochen in großzügigen Räumlichkeiten an der Großen Straße („zentral und verkehrsgünstig“) ihre Schreibtische und Besprechungsecken haben. Der Umzug vom bisherigen Arbeitsplatz am Piepenbrink, im Nebenstellengebäude der Staatsanwaltschaft, fiel in die Corona-Zeit. Die Einweihungsfeier samt dem Regionalvorstand soll irgendwann nachgeholt werden.

Heißt es auch Opferhilfebüro, so gehört zu den Prämissen der Arbeit doch, dass möglichst unbürokratisch agiert wird. Unterstützung kann auch in Anspruch nehmen, wer den Gang zu Polizei und Justiz scheut. Die Erstattung einer Strafanzeige ist nicht Voraussetzung dafür. Im Vordergrund steht schnelle und konkrete Hilfe für diejenigen, die an den Folgen einer Straftat leiden und mit daraus resultierenden Problemen und Konflikten nicht alleine fertig werden. Psychosoziale Betreuung und Beratung sowie gezielte „Krisenintervention“ zählen ebenso zu den Angeboten wie die Begleitung bei Behörden-, Arzt und Anwaltsterminen sowie die Vermittlung von Therapiemaßnahmen.

Zu einem weiteren, wichtigen Schwerpunkt der Opferhilfe hat sich die psychosoziale Prozessbegleitung entwickelt. In Niedersachsen können sich Opfer von Gewalt- und Sexualstraftaten bereits seit 2013 durch entsprechend geschultes Personal unterstützten lassen. Seit Anfang 2017 besteht sogar ein Rechtsanspruch darauf. Die oft schwerwiegenden Belastungen ausgesetzten Opfer erhalten professionelle Begleitung in Ermittlungs- und Strafverfahren. Es handelt sich um ein zusätzliches Angebot für besonders schutzbedürftige Menschen. Die eigentliche Tat bleibt außen vor, Gespräche darüber werden zwischen Betroffenem und Prozessbegleiter nicht geführt. Über eine Beiordnung entscheidet auf Antrag das jeweilige Gericht.

Das Leistungspaket der Opferhilfe umfasst bei Bedarf auch finanzielle (Sofort-)Hilfen. Überhaupt soll idealerweise „ein Ausgleich von materiellen und immateriellen Schäden" erwirkt werden. Hier liegt die Entscheidung bei den jeweiligen Regionalvorständen, die sich aus Justiz und anderen Opferschutzeinrichtungen zusammensetzen. Finanzielle Hilfe erfolgt nicht anonym, es besteht auch kein Rechtsanspruch darauf.