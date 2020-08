Diese Streifen entlang der K 11 sollen nach dem Wunsch der UWG seltener abgemäht werden. (UWG)

Worpswede. Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) hat dem Worpsweder Gemeinderat im vergangenen Jahr einen Antrag zur Einrichtung von Blühstreifen auf öffentlichen Flächen vorgelegt, um so dem Insektensterben entgegenzuwirken. Vor diesem Hintergrund läuft zurzeit auch die Initiative der Naturschutz- und Umweltverbände zum Volksbegehren Artenschutz in Niedersachsen. Aktuell beklagt die UWG, dass – aus ihrer Sicht „völlig unnötig“ – zwischen drei und fünf Hektar Straßenbegleitgrün an der Kreisstraße 11 in Waakhausen durch die Straßenmeisterei des Landkreis Osterholz mehrfach im Jahr gemäht und damit Insekten eine lebenswichtige Nahrungsquelle entzogen werde.

Auch die Breite der Mähstreifen „teilweise bis an die Grabenränder heran“ kritisiert die Wählergemeinschaft. „Für den Naturschutz haben die Grünstreifen entlang von Straßen und Wegen in den vergangenen Jahren inzwischen erheblich an Bedeutung erlangt, insbesondere auch deshalb weil sie als Bindeglied und ,Brücken‘ zwischen verstreut liegenden naturbelassenen Flächen dienen und auf diese Weise der Austausch zwischen Insektenpopulationen direkt der Artenvielfalt zugutekommt“, erläutert der UWG-Vorsitzende Jochen Semken.

Nahrungsquelle

Auf diesen Flächen am Straßenrand fänden vor allem auf Magerwiesen spezialisierte Tier- und Pflanzenarten ihre komplette Nahrung. „Hochwachsende Gräser, durchsetzt mit Sauerampfer, Wiesensalbei, Margeriten und Kuckucks-Lichtnelken mit ihren roten, blauen, weißgelben und rosa Blüten sowie Mohnblumen und Schafgarbe sind inzwischen eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten aller Art geworden, die wiederum für den Bestand von Vögeln wichtig sind“, so Semken. Vielfach würden diese Flächen an den Straßen viel zu früh gemäht, beispielsweise schon im April vor der Blüte, sodass viele Arten auch keine Samen ausbilden können.

Deshalb beantragt die Unabhängige Wählergemeinschaft, Bürgermeister Stefan Schwenke aufzufordern, beim Landkreis Osterholz dahingehend zu intervenieren, dass zukünftig an Kreisstraßen in der Gemeinde Worpswede und möglichst auch in anderen Gemeinden des Kreises und in der Stadt Osterholz erst nach der Blüte von Gräsern und Blumen und nach dem Samenabwurf, also erst im Spätsommer oder Frühherbst, gemäht werde.

Darüber hinaus solle, soweit keine Verkehrsbeeinträchtigung stattfindet, der Bewuchs möglichst über den Winter stehen gelassen werden, da vertrocknete Gräser und Pflanzenreste vielen Insektenarten als Unterschlupf im Winter dienten. Dort könne eine Mahd einmal im Jahr im zeitigen Frühjahr erfolgen. Als Beispiel, wie man es besser handhaben kann, verweist die UWG auf die Landesstraße 153 im Bereich zwischen Worphausen und Falkenberg.

Der Landkreis Osterholz stehe Blühstreifen aufgeschlossen gegenüber, betont Kreissprecher Malte Wintjen. Die Kreisstraßenmeisterei bringe an vielen Seitenräumen bienenfreundliche Rasenmischungen aus, berichtet er. Aber er macht auch deutlich, wo Grenzen sind: „Das Mähen der Seitenräume muss allerdings vielen Ansprüchen gerecht werden: Die Fahrbahnränder insbesondere der Radwege sollen nicht zuwachsen. Sichtdreiecke, Leitpfosten und Verkehrszeichen müssen freigehalten werden. Um Wildunfälle zu verhindern, soll in den Seitenräumen die Anzahl der Versteckmöglichkeiten für Niederwild und andere Tiere möglichst niedrig gehalten werden. Die Entwässerung über die Gräben muss sichergestellt bleiben.“

Zudem stehe der Straßenmeisterei nur eine begrenzte Anzahl von Maschinen zur Verfügung und daher müssen die Arbeiten im Kreisgebiet zeitlich versetzt ausgeführt werden, so Wintjen. Der Landkreis werde aber auch zukünftig beobachten, ob das Mähen der Seitenstreifen weiter in Richtung „Insektenfreundlichkeit“ optimiert werden könne.