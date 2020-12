Osterholz-Scharmbeck. Milch, Kondensmilch, etwas Schokolade. Und dann noch jeweils 150 Gramm Teewurst sowie Streichmettwurst – dafür steht Peter Göbel geduldig an der Wursttheke an. Die Schlange ist zwar etwas länger, aber allzu lange warten muss er nicht. „Ich habe doch eine Nummer, und die wird aufgerufen“, sagt Peter Göbel. Er wartet außerhalb der Schlange. Es ist ein bisschen wie Innehalten. So wie an diesem Sonnabend, geht es jede Woche zu: Im Laufschritt eilt Peter Göbel durch die Gänge von Marktkauf in Osterholz-Scharmbeck und packt all das in seinen Einkaufwagen, was auf dem Zettel steht.

Es sind Bestellungen, die Menschen den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Corona-Einkaufshilfe OHZ aufgeben. Peter Göbel leitet die Initiative; er hat die Einkaufshilfe im Frühjahr gegründet, kurz nach der Ankündigung des ersten Lockdowns durch die Bundesregierung. „Das Datum weiß ich noch ganz genau, es war der 16. März“, sagt er.

Bis zu 80 Leute haben sich in der Spitzenzeit um Angehörige der sogenannten Risikogruppen gekümmert. Dazu zählen zum Beispiel alle Senioren über 65 Jahre. Zwischenzeitlich sei die Anzahl der Freiwilligen auf 21 abgerutscht. Nach dem Aufruf im OSTERHOLZER KREISBLATT haben sich wieder Menschen bei Peter Göbel gemeldet. Jetzt kann er auf rund 40 Helferinnen und Helfer zurückgreifen.

An diesem Sonnabend sind es nur drei Zweier-Teams, denn in der Telefonzentrale sind in den vergangenen Tagen nur fünf Bestellungen eingegangen. Dafür rechnet Peter Göbel zum Jahreswechsel mit erheblich mehr Arbeit. Der Ehrenamtler steht als Erster am Treffpunkt Kasse 9 bei Marktkauf in Osterholz-Scharmbeck. Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt es leere Bananenkartons. Darin werden die Bestellungen verstaut und später bei den Kundinnen und Kunden übergeben. Peter Göbel klebt seinen handgeschriebenen Tourenzettel mit einem Klebestreifen auf seinen Karton.

Kurz vor Weihnachten steht auch Geschenkpapier auf den Einkaufszetteln. (Ulf Buschmann)

Er nutzt die Zeit, um über die gute Zusammenarbeit mit Marktkauf in Osterholz-Scharmbeck zu sprechen. Dort gebe es nicht nur die Kartons: Seit der Gründung der Coronahilfe habe sich auf allen Ebenen eine sehr gute Zusammenarbeit entwickelt. Beispiel Bezahlung: Die Waren werden an Kasse 9 eingebucht. Die Teams der Coronahilfe kassieren bei ihren jeweiligen Kunden, Peter Göbel bezahlt alles zusammen später. Ohne dieses Vertrauen würde das System nicht funktionieren, da ist er sich sicher.

Auch die anderen Teams sind inzwischen an Kasse 9 eingetroffen. Göbel eilt mit Klebestreifen und Kartons zu den Einkaufswagen – schon kleben die Tourenzettel auf den Kartons. Darin finden sich zum Beispiel Eier, Rosenkohl, Bratenöl und Toastbrot. Auf dem Zettel steht neben Name und Anschrift auch eine Telefonnummer – falls das Bestellte einmal nicht verfügbar sein sollte, können die Freiwilligen der Coronahilfe anrufen und fragen, ob es etwas Anderes sein soll. Die Nummer oben in der Ecke markiert den Zustellbezirk: Peter Göbel hat das Kreisgebiet aus logistischen Gründen aufgeteilt.

Seit Corona geht Helene Gerdes (84) sicherheitshalber nicht mehr so oft zum Einkaufen. (Christian Kosak)

Nachdem alle Waren gescannt sind, geht es zu den jeweiligen Empfängern. Peter Göbel bringt eine Bestellung zu Helene Gerdes nach Scharmbeckstotel. Vor der Corona-Pandemie war die 84-Jährige noch regelmäßig selbst unterwegs. Das macht sie nun nicht mehr. Peter Göbel hat an diesem Sonnabend nicht nur die Lebensmittel für die Seniorin, sondern auch noch eine gute Nachricht dabei: Sie wird Hilfe bei der Pflege ihres Gartens bekommen.

Helene Gerdes und alle anderen Kunden können Ihre Einkaufswünsche unter der Telefonnummer 0174/8049416 jeden Tag von 7 bis 20 Uhr aufgeben. Die Anrufe nehmen Margit und Manfred Scheibe entgegen. Sie schätzen die Zahl der täglichen Anrufe auf 20 bis 30. Die Menschen bestellen Dinge des täglichen Bedarfs, aber auch eine neue Wärmflasche, Bratpfannen, Tiernahrung oder neue Batterien fürs Hörgerät.

Gegen 12 Uhr sind alle Menschen versorgt, die Mitglieder der drei Teams treffen sich zum Abrechnen. Doch für Peter Göbel ist die Arbeit noch nicht vorbei. Jetzt beginne der bürokratische Teil, meint der Leiter der Einkaufshilfe, während er auf den Marktkauf-Parkplatz abbiegt. Dazu gehört unter anderem, ein Tagebuch zu führen. Es ist Teil der Hygieneauflagen des Gesundheitsamts, damit die Behörde bei Infektionen die Kontakte nachverfolgen kann. Zu den Hygieneauflagen gehören nicht nur das Tagebuch, sondern natürlich auch Mund-und Nasenschutz sowie das Einhalten der Abstände. Jeder Ehrenamtliche ist an diesem Vormittag mit Gummihandschuhen unterwegs.

Die Corona-Einkaufshilfe OHZ ist über Facebook unter www.facebook.com/groups/836140293530532 erreichbar.