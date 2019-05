Rund 250 Frauen aus den Ortsvereinen waren der Einladung zum Kreislandfrauentag in der Osterholzer Stadthalle gefolgt. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. „Wir sind nicht leise – wir sind oft laut und frech“, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Niedersächsischen Landfrauenverbandes (NLV), Dörte Stellmacher, in ihrem Beitrag zum Osterholzer Kreislandfrauentag in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck. Sie lobte die neue Initiative: Junge innovative Landfrauen (JIL), das sei eine positive Tendenz in Niedersachsen. Junge Landfrauen realisierten neue Ideen: Sie richteten zum Beispiel Hochzeitsfeiern aus oder böten Ferien auf dem Bauernhof an. Als „großes Anliegen des NLV“ nannte Dörte Stellmacher die Stärkung der ländlichen Regionen. Damit verbindet sie eine bessere Versorgung der Landbevölkerung in medizinischer Hinsicht und bessere Kinderbetreuung.

„Frauen die nichts fordern, werden beim Wort genommen, sie bekommen nichts.“ Das stand auf der Einladung der Kreisvorsitzenden Anne-Katrin Bullwinkel zum Kreislandfrauentag. Rund 250 Frauen aus den Ortsvereinen folgten der Einladung zum rund vierstündigen Informations- und Unterhaltungsprogramm mit Abendessen. Gäste aus den benachbarten Kreisverbänden sowie Landrat Bernd Lütjen und der stellvertretende Bürgermeister Klaus Sass begleiteten den Tag der Kreislandfrauen.

Die Kreisvorsitzende lobte die starke Gemeinschaft der Landfrauen in den elf Ortsvereinen mit rund 1700 Mitgliedern. Ingrid Behrens vom Landfrauenverein Wörpedorf, die die Homepage der Kreislandfrauen pflegt, erhielt für ihr Engagement die Silberne Biene des NLV überreicht. Inzwischen kämen nur noch 20 Prozent der Frauen aus landwirtschaftlichen Betrieben, bemerkte die Kreisvorsitzende.

Der Kreisvorstand bot den Landfrauen ein abwechslungsreiches Programm mit einem Vortrag der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, Katja Lipka zum Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht“. Sie nahm die Landfrauen auf Spurensuche mit. Vom ersten Internationalen Frauentag im Jahre 1911 und dem Kampf der Frauen für Gleichberechtigung bis in die 1990er-Jahre gab sie den Landfrauen einen Überblick über die Stationen auf dem Weg zu Wahlrecht und Gleichstellung. 1918 erhielten Frauen das passive und aktive Wahlrecht. 1933/34 wurden sie jedoch vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen. Das Programm der Frauen lautete: Kinder bekommen. Zurzeit seien nur ein Drittel der Frauen in der Politik vertreten, so Katja Lipka. Sie appellierte an die Landfrauen: „Wir müssen unser Wahlrecht nutzen."

Viel Spaß hatten die Gäste bei den Poetry Slam-Beiträgen von Rita Apel, die in ganz Deutschland slamt. Sie sprach über „Pussy Terror“ und „Liebe in Zeiten des Pollenflugs“. Die musikalische Unterhaltung mit dem Gospel-Chor Sound of Colours unter der Leitung von Marlies Nicolmann trug ebenfalls zur Auflockerung des Tagungsprogramms bei.

Das Ansehen der Landwirtschaft werde von den Landfrauen geprägt, betonte Klaus Sass in seinem Grußwort. „Sie sind beliebt und geachtet und stehen dafür, dass ein Dorf ein Dorf bleibt. Die Pflege des Brauchtums liege ihnen am Herzen."

Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft „Urlaub auf dem Bauernhof“ im NLV, Martina Warnken, berichtete über die Vorteile dieser Initiative für die Landfrauen. Die Landwirtschaft stehe heute stark in der Kritik wegen Überdüngung, Massentierhaltung und Insektensterben. Dagegen sei Urlaub auf dem Bauernhof immer gefragter. Es sei eine große Chance für die Landwirte, dabei aufzuklären und zuzuhören, um die Sichtweise der Gäste zu verstehen.