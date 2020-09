Weil die Ampeln noch nicht richtig schalteten, so der Landkreis, bildeten sich am Dienstag lange Staus an der umgebauten Kreuzung in Niedrende. Hier ein Bild kurz vor Fertigstellung der Bauarbeiten. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Die verkehrsmengengesteuerte Ampel an der umgebauten Kreuzung Niederende hat am Dienstag einen klassischen Fehlstart hingelegt. Infolge einer Fehlprogrammierung kam es zu langen Staus im Berufsverkehr, sodass der Landkreis Osterholz in den Sozialen Medien mit einem heftigen Shitstorm konfrontiert war. Wie Kreisdezernent Dominik Vinbruck am Nachmittag mitteilte, habe der beauftragte Dienstleister die Störung am Vormittag behoben.