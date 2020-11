In Bereitschaft: Betten auf dem Flur des Kreiskrankenhauses. Die Zahl der für den Normalbetrieb benötigten reicht aus. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Mit dem Rückgang der Corona-Infektionen im Sommer hat der Gesetzgeber die von den Krankenhäusern frei zu haltenden Betten-Reserven verkleinert; Ausgleichszahlungen gibt es dafür seit Ende September auch nicht mehr, doch der Trend hat sich längst umgekehrt. Das gilt auch für das Osterholzer Kreiskrankenhaus, wo die Intensivstation momentan ausgelastet ist. Vergangene Woche waren dort mehr als sechs Patienten gleichzeitig intensivmedizinisch zu behandeln, und auch das einzige vorhandene Corona-Intensivbett mit Beatmungsgerät war belegt. Zwei weitere Patienten mit anderen Krankheitsbildern mussten außerdem beatmet werden, sodass nur noch ein viertes Bett für kurzfristige hausinterne Notfälle frei blieb. Diese Momentaufnahme lieferte Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann auf Anfrage der Redaktion.

Die Problematik ist, wie der WESER-KURIER am Montag berichtete, vielerorts inzwischen ähnlich: Es fehlt vor allem an Pflegekräften, besonders im Intensivbereich. Zumal terminierbare Behandlungen nicht im selben Tempo und Umfang abnehmen, wie die Fallzahlen steigen. Inzwischen kursieren Gerüchte in der Stadt, es würden wegen begrenzter Aufnahmekapazitäten reihenweise Patienten abgewiesen. Dazu erklärte die Landkreis-Sprecherin, bei akuten Notfall-Behandlungen erkundige sich die Leitstelle stets nach den zur Verfügung stehenden Betten der Intensivstation. „Sollten keine Betten vorhanden sein, wird der Patient unmittelbar einem anderen Krankenhaus zugewiesen“, so Lindemann. Dieses Vorgehen bestehe aber unabhängig von Corona.

Auf der Normalstation muss die kreiseigene Klinik zurzeit sechs Betten für Corona-Patienten vorhalten. Am Freitag waren davon drei Betten belegt. Lindemann versucht zu beruhigen: „Durch die aktuelle Belegung des Kreiskrankenhauses stünden grundsätzlich weitere Bettenkapazitäten auf der Normalstation zur Verfügung.“ Außerdem ließe sich ärgstenfalls die Reserveklinik in Ritterhude aktivieren. Freilich hoffen die Verantwortlichen, dass der November-Lockdown alsbald Wirkung zeigt. Bundesweit rechnet die Deutsche Krankenhausgesellschaft noch in diesem Monat mit doppelt so vielen Corona-Intensivpatienten wie im Frühjahr.

Werktags gibt es neue Zahlen

Im Landkreis Osterholz stieg die Fallzahl seit dem Wochenende von 391 auf 467. Davon werden sechs stationär behandelt – zwei mehr als am Freitagnachmittag. Bei seinen Angaben differenziert der Landkreis nicht, wie viele der Krankenhaus-Patienten mit Corona auf einer Intensivstation liegen und ob die stationäre Behandlung innerhalb oder außerhalb der Kreisgrenzen erfolgt. Auch werde bei den Fallzahlen, die werktags im Internet unter www.landkreis-osterholz.de/corona aktualisiert werden und die wir im OSTERHOLZER KREISBLATT veröffentlichen, nicht der Wohnsitz der Krankenhaus-Patienten mit ausgewiesen, so die Verwaltungssprecherin.

Auf Nachfrage erklärte Lindemann, der für Gegenmaßnahmen entscheidende sogenannte Inzidenzwert werde im Gesundheitsministerium ermittelt und vom Landkreis mit veröffentlicht. Weil diesem Warnwert aber eigene Stichtage und Uhrzeiten zu Grunde liegen, ergäben sich geringfügig abweichende Zahlen. Ein aufmerksamer Leser hatte uns darauf hingewiesen und die Diskrepanz anhand einer Zeitungsausgabe aus der Vorwoche festgestellt. Lindemann sagte, die für Hannover maßgebliche Einwohnerzahl sei die vom 31. Dezember 2019. Seinerzeit lebten 113 928 Menschen im Kreisgebiet.