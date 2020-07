In Ritterhude erinnern Stolpersteine an Berta, Norbert und Jacob Simon. Sie lebten in der Windmühlenstraße, bis sie 1941 deportiert und später ermordet wurden. Ähnliche Gedenksteine könnten bald in der Kreisstadt an Opfer der Nazi-Diktatur erinnern. (Maximilian von Lachner)

Osterholz-Scharmbeck. In der Stadt Osterholz-Scharmbeck wird es bald Stolpersteine geben. Die Ratsmitglieder sprachen sich nach längerer Debatte und Beratungspause mehrheitlich für einen gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen und Linksfraktion aus. Der sieht vor, die goldfarbenen Gedenksteine zuzulassen. Die CDU hatte zunächst Bedenken gegen diese Art der Erinnerungskultur und präsentierte kurzfristig eigene Pläne. Die wiederum stießen bei der Linksfraktion auf harsche Ablehnung.

Die CDU-Fraktion sprach sich anfangs gegen Stolpersteine und für eine „Gedenkkultur auf Augenhöhe“ aus. Dazu sollten „digital nutzbare Tafeln“ dienen, so der Änderungsvorschlag. Diese Plaketten könnten an geschichtsträchtigen Orten angebracht werden, wie CDU-Fraktionschefin Marie Jordan erläuterte. „Der Antrag von SPD, Linke und Grüne war für uns schon ein Stolperstein“, so Jordan.

Der Antrag der Christdemokraten zielte unter anderem darauf, die Tafeln in einem weiteren Schritt zu einer „Erinnerungsroute“ durch die Stadt zu entwickeln. Die Plaketten, die laut Jordan auch an den Stelen des Mahnmals an der Bahnhofstraße befestigt werden könnten, böten einige Kurzinformationen zu Personen und Orten und trügen zudem einen eingravierten QR-Code. Dieser führe Interessierte auf Internetseiten, wo weitere Daten abgerufen werden können. Das wiederum komme auch touristischen Zwecken zugute.

Geschichtspfade denkbar

Denn auch die Geschichte der Teichstraße, von Gut Sandbeck oder dem ehemaligen Kloster in der Kreisstadt könne so mehr Menschen zugänglich gemacht werden. Mithilfe von Google-Anwendungen könnten die geschaffenen „Erinnerungspunkte“ dann themenbasiert ganze Geschichtspfade bilden, warb Jordan. Das Setzen von Stolpersteinen hingegen sehe die CDU kritisch, wie Jordan erläuterte. „Ist es Verbeugen oder Herabblicken auf Menschen?“, fragte sie.

Sie bezog sich unter anderem auf die geteilte Meinung im Landesverband der jüdischen Gemeinden: Einige fänden diese Art des Gedenkens an Opfer und Verfolgte des Nazi-Regimes gut, andere fänden es unerträglich, dass eingelassene Stolpersteine quasi mit Füßen getreten oder beschmiert und mit Kaugummi verschmutzt werden. „Diese Äußerungen sollte man ernst nehmen“, sagte Jordan. „Wir haben die Befürchtung, dass Steine auf dem Boden nicht wirklich zu einer Auseinandersetzung mit Geschichte führen.“

Unterstützung erfuhr Jordan lediglich von Axel Kook von der Bürgerfraktionsgruppe. Der erinnerte daran, dass Stolpersteine im eigentlichen Wortsinn die Menschen überhaupt nicht stolpern ließen. Für ihn gehöre die Erinnerung auf Augenhöhe. Deshalb sei er für Tafeln.

Herbert Behrens war mit dem CDU-Vorschlag gar nicht einverstanden. Er wies den Änderungsantrag zurück und mahnte an, mit dem Thema behutsam umzugehen. Die Verfolgung von Juden und Andersdenkenden in der Zeit des Nationalsozialismus stehe für sich und dürfe nicht in die allgemeine Geschichte der Stadt eingebettet werden. „Und es verbietet sich, Infos an Stelen anzubringen. Das dürfte wohl jedem einleuchten“, sagte Behrens.

Er erläuterte auch, weshalb sich die Linksfraktion im Februar 2011 im Verwaltungsausschuss (VA) einst gegen Stolpersteine ausgesprochen hatte. „Wir wollten es uns damals nicht anmaßen, zu entscheiden, welche Form des Gedenkens angemessen ist, und wir wollen es auch heute nicht tun“, so Behrens. Mittlerweile aber seien sogar zwei Stolpersteine in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem hinterlegt, merkte er an. „Wir wollen ein würdiges Andenken, und dass es eingebettet wird in eine würdige Erinnerungskultur in Osterholz-Scharmbeck.“

Rückblende: Am 17. Februar 2011 einigen sich die VA-Mitglieder der Stadt einstimmig darauf, einem Antrag auf Verlegung von Stolpersteinen nicht zuzustimmen. Basis der Entscheidung ist seinerzeit unter anderem ein Schreiben des Landesverbands der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, der eine zwiespältige Meinung zu dem Thema darlege, wie in der öffentlichen Sitzungsvorlage erläutert wird. Wilfried Pallasch ist auch heute von Stolpersteinen wenig angetan. Stattdessen sollte man eigene Wege des Erinnerns an die Opfer der Schreckensherrschaft der Nazis beschreiten, ist er überzeugt. „Warum müssen wir es mit diesem Stein verknüpfen?“, fragte er in die Ratsrunde, die erstmals in der Stadthalle tagte. Die Steine, die von einem Künstler entworfen wurden, müssten schließlich auch gekauft werden. „Wir sollten gemeinsam mit dem Arbeitskreis („Spurensuche“: Anmerkung der Redaktion) geeignete Gedenkmöglichkeiten finden.“

SPD-Ratsherr Werner Schauer konnte dem CDU-Vorschlag Einiges abgewinnen. „Es ist gut, digitale Wege zu gehen“, sagte Schauer. „Man kann das ein tun, ohne das andere zu lassen.“ Er bezeichnete den CDU-Antrag als „sinnvolle Ergänzung“. Dieser sei aber auch mit Kosten verbunden. Es zähle nur die Einsicht, nicht denen im Wege zu stehen, die Stolpersteine gern setzen würden. Wilfried Pallasch sollte wissen, dass Stolpersteine von einer Stiftung erworben würden, rückte Schauer die Fakten zurecht. Die Stiftung bezahle mit den Einnahmen zwar auch den Künstler für seinen patentgeschützten Entwurf, mache aber zudem anderes Sinnvolles mit den Geldern. „Es geht ja auch gar nicht darum, dass die Stadt Stolpersteine verlegt, sondern dass wir es nicht verhindern“, betonte Schauer im Gespräch mit der Redaktion. Demnach sei die Stolperstein-Entscheidung des Rates zunächst auch nicht mit Kosten verbunden.

Brigitte Neuner-Krämer wies als Grünen-Chefin darauf hin, dass der Anstoß für den gemeinsamen Antrag von Grünen, SPD und Linksfraktion aus den Reihen Geschichtsinteressierter aus der Stadt komme. „Unsere Pflicht als Politik ist es, das auch zu unterstützen“, ist sie überzeugt. Schließlich habe sich auch der Zentralrat der Juden in Deutschland „explizit“ für Stolpersteine ausgesprochen. Den Ratsbeschluss bezeichnete sie als „gutes Ergebnis“.

Alle Ratsmitglieder haben sich am Ende der Debatte für Stolpersteine ausgesprochen. Außerdem soll geprüft werden, ob die von der CDU gewünschten Tafeln zusätzlich an Gedenkorten angebracht werden können. Im Fachausschuss soll über den zweiten Teil des CDU-Antrags diskutiert werden: Denn die QR-Code-Tafeln könnten auch an anderen geschichtsträchtigen Orten in der Stadt hängen.