Sie vereinen 120 Jahre Theatererfahrung: (v. l.) Dörte Oldag, Astrid Gries und Elke Weber. (Christa Neckermann)

Osterholz-Scharmbeck. „Wir haben diesmal nur die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung eingeladen, nicht auch noch die sonstigen Mitwirkenden“, erläuterte Astrid Gries, Bühnenleiterin der Speeldeel, des Theaters in OHZ, bei der Jahreshauptversammlung. In der Großen Scheune auf Gut Sandbeck, dort, wo sonst die Aufführungen stattfinden, hatten die Organisatoren die Stühle in größeren Abständen platziert, als es sonst im Waakhus möglich gewesen wäre.

16 Tagesordnungspunkte standen auf der Einladung, von den üblichen Begrüßungen und Berichten bis hin zu Wahlen und Terminen. Doch zu Beginn der Versammlung nahm die 1. Vorsitzende des Theaters in OHZ zunächst die Ehrungen vor: Für jeweils zehnjährige Mitgliedschaft wurden Markus Tietjen und Hilke Gerke ausgezeichnet. Während Markus Tietjen sich bei der Theatertechnik im Verein einbringt, ist Hilke Gerke für die Requisite hinter der Bühne zuständig. „Leider ist Hilke nun nach Oldenburg umgezogen, aber wir hoffen, dass sie uns trotzdem noch hin und wieder unterstützt“, warb Astrid Gries.

Für 40-jährige Zugehörigkeit zur Speeldeel konnte Gries dann Dörte Oldag und Elke Weber mit der goldenen Vereinsnadel mit Brillant ehren. Dörte Oldag sei in den Analen der Speeldeel vor allen Dingen für ihre großartigen Masken verzeichnet, lobte die Bühnenleiterin. „Du kannst Alte jung aussehen lassen und Junge alt.“ Aber Dörte Oldag hat in den vergangenen vier Jahrzehnten das Theater auch in der Requisite und als Mitspielerin auf der Bühne tatkräftig unterstützt. „In über hundert Stücken, haben wir nachgezählt, taucht dein Name auf“, so Gries.

Elke Weber hat ihren Werdegang bei der Speeldeel zunächst mit Einaktern und Sketchen begonnen, darüber hinaus hat sie in unzähligen Stücken als Souffleuse für die Textsicherheit ihrer Mitspieler gesorgt. Zudem gehört Elke Weber nun schon länger zu den Plattdeutsch-Paten, die den Nachwuchs bei den Platmüüs im Umgang mit der niederdeutschen Sprache anleiten. „Dafür danken wir Elke von Herzen“, lobte Gries.

Die dritte Auszeichnung für 40-jährige Bühnenzugehörigkeit ging dann an die Bühnenleiterin selbst. Als 2. Vorsitzende nahm Tina Stelljes die Ehrung ihrer „Chefin“ vor, natürlich op plattdüütsch, wie sich das so gehört. „Siet 1979 büst du in jedeen Johr bi all de Produktionen dorbi: As Speelerin, as Regisseurin, Organisatorin un as Stüürfroo. Sogar Farv in’t Gesicht smeert hast du“, zählte Stelljes die Tätigkeitsbereiche der Theaterleiterin auf. Dass sie sogar mal die Maske gemacht habe, habe sie vollkommen vergessen, bekannte Gries gerührt ob der gründlichen Nachforschungen ihrer rechten Hand.

Während andere Vereine oft über einen Rückgang ihrer Mitglieder klagen, konnte das TiO drei neue Mitglieder in den Reihen begrüßen. Maren Tietjen, seit einigen Jahren sehr erfolgreich für die Abonnements zuständig, Mathias Hobein als Verstärkung auf der Bühne und Kim Beatrice Löwe als jugendlicher Nachwuchs wurden von den Vereinsmitgliedern herzlich in ihrer Mitte aufgenommen.

9211 Zuschauer konnte das Theater in OHZ im vergangenen Jahr an ihren Spielorten begrüßen. Als Publikumsmagnet erwies sich dabei das Weihnachtsmärchen „Die kleine Hexe“ im Forum des Möbelhauses Meyerhoff mit 4405 Besuchern und einer Auslastung von 98 Prozent. „Leider hat gerade unser März-Stück, „Charlies Weg“, für das wir den Willy-Beutz-Preis erhalten haben, im Vergleich am schlechtesten abgeschnitten", bedauerte Astrid Gries. Nur 1193 Besucher – das entspricht einer Auslastung von 63 Prozent – wollten die Reise von Charlie (dargestellt von Jens Wendelken), der mit dem Tod (Carsten Mehrtens) an Bord auf der Suche nach seinem Leben ziellos durch die Vereinigten Staaten reist, sehen.

Bei den Wahlen zeigten die Vereinsmitglieder anschließend Einigkeit. Zu besetzen war die Position des oder der 1. Vorsitzenden, und die Anwesenden machten kurzen Prozess: Wiederwahl. Amtsinhaberin Astrid Gries wurde einstimmig auf dem Posten bestätigt. Auch Kassenwart Ralf Frerichs wurde durch Wiederwahl, ebenso wie Schriftführerin Edda Hillmann-Quest, einstimmig bestätigt. Der 2. Beisitzer Lukas Dobrick wurde ebenfalls einstimmig von der Versammlung wiedergewählt. Im kommenden Jahr wird Astrid Koschnitzki als dritte Kassenprüferin das Finanzteam des Vereins unterstützen. Dem Ehrenrat gehören unverändert Elke Weber, Werner Zölck und Christa Gailus an.

Die Corona-Krise hat das Theater zu Änderungen inspiriert. „Wir stehen in engem Kontakt zu den Verantwortlichen beim Landkreis“, erläuterte Astrid Gries. Wenn es die Lage gestatte, sei geplant, die Aufführungen in der Großen Scheune mit etwa 60 Plätzen, aber dann verlängerter Laufzeit anzubieten, damit alle Abonnenten die Möglichkeit hätten, die Stücke zu sehen. „Leider müssen wir das Bistro mit frischen Speisen und Getränken bis auf weiteres schließen. Stattdessen bieten wir abgepackte Snacks und abgefüllte Getränke an“, hob Gries hervor.