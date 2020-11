Schwanewede. In Schwanewede kommt es am 13. Dezember zur Stichwahl um das Bürgermeisteramt zwischen Christina Jantz-Herrmann und Dieter von Bistram. Die SPD-Politikerin Jantz-Herrmann scheiterte nur knapp an der 50-Prozent-Marke und erreichte nach dem vorläufigen Ergebnis 49,09 Prozent der Stimmen. Von Bistram, der parteilos ist und von der CDU unterstützt wurde, kam auf 34,4 Prozent. Dörte Gedat (Grüne) und der Einzelbewerber Thomas Witte waren letztlich chancenlos. Sie kamen auf 8,81 beziehungsweise 7,7 Prozent der Stimmen.

Christina Jantz-Herrmann (JASPERSEN)

Um kurz nach 20 Uhr stand fest, wie die Schwaneweder im ersten Durchgang gewählt hatten. Christina Jantz-Herrmann freute sich, dass sie beide Ziele, die sie sich gesteckt hatte, erreichen konnte: das beste Ergebnis der vier Kandidaten und eine vier als erste Ziffer. „Ich freue mich über die Höhe des Ergebnisses“, sagte die frühere Bundestagsabgeordnete. Sie hat sich gemeinsam mit ihren Parteigenossen bereits auf die Option einer Stichwahl eingerichtet.

15 Prozent Rückstand

Ihr Herausforderer bei der Stichwahl am 13. Dezember wird Dieter von Bistram sein. Mit seinem Wahlergebnis von 34,4 Prozent sei er zufrieden, sagte der 55-Jährige. „Das ist ein Prozentsatz, mit dem ich gerechnet habe.“

Dieter Baron von Bistram (CARMEN JASPERSEN)

Er habe in den vergangenen Wochen in Gesprächen mit Bürgern, aber auch über soziale Netzwerke viel Zuspruch erhalten. „Ich hatte ein gutes Gefühl, das hat sich durch das Wahlergebnis bestätigt.“ Die Stichwahl kommt für ihn nach eigenen Worten nicht überraschend. „Bei vier Kandidaten war davon auszugehen.“ Von Bistram gibt sich kämpferisch: „Gut 15 Prozent aufzuholen, wird schwierig. Aber ich glaube, dass es nicht unmöglich ist.“

Die Drittplatzierte, Dörte Gedat, sagte am Tag nach der Wahl über ihr Abschneiden: „Ich hätte mehr erwartet.“ Gerade mal 8,81 Prozent - das sei „nicht schön“. In ihrer Analyse kommt sie zu dem Schluss: „Es ist uns nicht gelungen, den Bürgern deutlich zu machen, dass das Bürgermeister-Amt kein reiner Verwaltungsjob, sondern auch ein wichtiges politisches Amt ist.“ An den Themen habe es aus ihrer Sicht nicht gelegen, so die Grüne weiter.

Das Wahlergebnis bedeute zwar eine persönliche Niederlage - „Ich habe ja meinen Kopf hingehalten“ – aber sie sehe keine Veranlassung für persönliche Konsequenzen: „Wir haben als Grüne gute Arbeit für die Gemeinde geleistet und tun es nach wie vor. Wenn es eine Lehre aus der Wahl gibt, dann die, dass wir das noch intensiver nach außen tragen müssen“, sagte Gedat, die zugleich Sprecherin des Grünen-Ortsverbands ist. Mit 7,7 Prozent der Stimmen landete Thomas Witte hinter Dörte Gedat von Bündnis 90/Die Grünen auf dem vierten Platz. Der parteilose Einzelbewerber hatte sich nach eigener Aussage zwar etwas mehr erhofft. „Ein zweistelliges Ergebnis, zehn oder 15 Prozent, wären toll gewesen. Als Newcomer bin ich aber trotzdem nicht unzufrieden mit dem, was ich erreicht habe.“ Mit Christina Jantz-Herrmann und Dieter von Bistram habe er zwei „superstarke Gegner“ gehabt. Das Wahlergebnis hat den 56-jährigen Aschwardener nicht überrascht. „Überrascht hat mich eher, dass ich fast gleichauf liege mit den Grünen.“

Was die Wahl in Schwanewede von den bisherigen unterschied: Die Kandidaten konnten in den vergangenen Wochen weder Wahlkampfveranstaltungen besuchen, noch Stände aufbauen oder von Haustür zu Haustür laufen. Christina Jantz-Herrmann schilderte, dass sie sich bewusst zu Fuß und auf dem Rad durch die Gemeinde bewegt habe, um mit den Menschen sprechen zu können. Alle Kandidaten nutzten verstärkt soziale Medien. 2300 Menschen hätten sein Wahlkampf-Video im Internet angeschaut, berichtet etwa der Parteilose Thomas Witte.

Wenige Wochen vor dem geplanten Wahltag war das traditionelle Verfahren geändert worden. Ursprünglich sollte am 15. November ein regulärer Wahlgang in den Wahllokalen stattfinden. Doch weil Ende Oktober die Coronazahlen explodierten und auch neue Kontaktbeschränkungen bevorstanden, änderte sich alles. Gemeindewahlleiter Jens Bunk teilte mit, die Wahl werde komplett auf Briefwahl umgestellt. Der Stichtag wurde um eine Woche nach hinten verlegt. Auch die Stichwahl am 13. Dezember wird nun als Briefwahl laufen; die Unterlagen dazu gingen aller Voraussicht nach in der zweiten Wochenhälfte raus.