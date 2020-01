Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens führte die Damen- und Seniorengymnastiksparte einen Teil ihres Übungsrepertoires vor. (Andreas Palme)

Lübberstedt. Die Auszeichnung von langjährigen Vereinsmitgliedern bestimmte die Jahreshauptversammlung des MTV Lübberstedt. Der Vorsitzende Manfred Berner konnte im Rahmen einer feierlichen Zeremonie fast 100 Auszeichnungen verleihen. Unter großem Beifall der über 100 Gäste erhielten die Geehrten in der Sporthalle Lübberstedt, die bis auf den letzten Platz gefüllt war, ihre Urkunden. Das Gros der Jubilare stellte die Damen- und Seniorengymnastikabteilung, die zeitgleich ihr 50-jähriges Bestehen feierte.

Ausgesprochen gut aufgenommen wurde die Gründung der Dart-Sparte als zwölfte Abteilung des MTV. Dort kann ein großer Zulauf registriert werden, was der Mitgliederzahl und dem Sportangebot gut tut.

„Ein ereignis- und arbeitsreiches Jahr liegt hinter uns“, eröffnete Manfred Berner seinen Bericht zur Lage des MTV Lübberstedt, „der fast unbemerkt 95 Jahre alt geworden ist“. Der Vorsitzende hat den Turnverein nach eigener Aussage „einigermaßen auf Kurs gehalten“ und möchte „das soziale Miteinander“ im neuen Jahr fördern. Nach wie vor gibt es immer wieder Diskussionen zwischen Sparten und Vorstand über den Hallenbelegungsplan und die Unterbringung von Sportgeräten. An dieser Stelle warb der Vorsitzende, „auch mal Fünfe gerade sein zu lassen“ und nicht jede Überziehung der Trainingszeiten zu thematisieren. Der Vereinsvorschlag zur Erweiterung der Lagerflächen sei vom Gemeinderat abgelehnt worden, und so sollen neue Vorschläge zum Ziel führen.

Auch im vergangenen Jahr waren die drei größten Sparten erfolgreich. „Die Faustballer hatten eine super Saison, und die Tischtennissparte nimmt mit vier Herrenmannschaften am Punktspielbetrieb teil“, blickte Berner zurück. Auch die Bogensparte entwickelt sich im fünften Jahr ihres Bestehens mit derzeit 29 Aktiven gut. „Diese Sparten sind ein Aushängeschild unseres Vereins.“ Dank des ehrenamtlichen Engagements der Spartenleiter lief der Sportbetrieb in den anderen Abteilungen ruhiger aber nicht weniger erfolgreich. Der Mangel an Nachwuchs hemmt die Entwicklung mancher Sparte. Besonders die Badminton-Abteilung, in der fünf Spieler trainieren, würde sich über neue Sportler freuen. Am Mutter/Kind-Turnen und Kinder/Jugend-Turnen beteiligen sich 46 Aktive unter der Leitung von Frauke Steen. Darüber hinaus lobte der Vorsitzende die Arbeit der Spartenleiterinnen Marion Langmaack und Anne Mysegades für den Lauftreff sowie von Klaus Wermke und Harry Jagusch für die Herrengymnastik.

Einen besonderen Dank erfuhren Ila Gutsche, Gunda Simon und Irene Müller für die Leitung der Damen- und Seniorengymnastiksparte. Handlungsbedarf sieht der Vorsitzende hinsichtlich der Sportabzeichen-Wettbewerbe, die im letzten Jahr ausgefallen sind. Schließlich ist der Sportplatz in keinem guten Zustand. Am Ende des Berichtsjahres hatte der Verein 441 Mitglieder bei leicht steigender Tendenz. Bei den Wahlen sind die Amtsinhaber bestätigt worden. Zweite Vorsitzende bleibt Beate Lütjen, die Kasse führt Olaf Marggraff weiter. Als Jugendwarte sind Mattis Lütjen und Nico Mysegades gewählt worden. Platzwart ist Arno Weweries, zum Kassenprüfer wurde Jan Lütjen berufen. Abschließend fand der Vorschlag aus der Versammlung, am Dorfgemeinschaftshaus einen Laien-Defibrillator zu installieren, einhellige Zustimmung.