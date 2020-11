Der Letzte macht das Licht aus? Soweit ist es bei den Torfkahnfahrten noch nicht. Aber in dieser Saison mussten zwei Drittel aller geplanten Touren abgesagt werden. (Peter von Döllen)

Landkreis Osterholz/Worpswede. Der Tourismus ist ohne Frage in der Corona-Pandemie eine der am härtesten getroffenen Branchen. Diese bislang „gefühlte Wahrheit“ hat nun Thorsten Milenz, Geschäftsführer der Touristikagentur Teufelsmoor Worpswede Unterweser, mit Fakten untermauert. Er legte dem Worpsweder Kulturausschuss Zahlen vor, die das Ausmaß der Krise sichtbar machen. Demnach hat es im Landkreis Osterholz allein in den Monaten März bis August 2020 Einnahmeausfälle in Höhe von rund 24,9 Millionen Euro gegeben. Weitere Werte für September und Oktober liegen noch nicht vor.

Ermittelt hat die Zahlen das Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr (Dwif), das bereits im Vorjahr im Auftrag des Landkreises tätig war. Das sei, so Milenz, ein Glücksfall, weil nicht in jedem Jahr eine Erhebung beauftragt werde, so aber lägen belastbare Vergleichszahlen aus 2019 vor. Das Dwif hat auf dieser Grundlage in seinem „Corona-Kompass“ hochgerechnet, dass Woche für Woche eine Million Euro in den Kassen von Übernachtungsbetrieben, Gastronomie und Einzelhandel im Kreis Osterholz fehlen. Dabei sind die Fahrtkosten für An- und Abreise nicht mit berücksichtigt.

Deutschlandweit betrug der Rückgang der Übernachtungen rund 64 Prozent. So gesehen ist der Landkreis Osterholz mit 48 Prozent noch relativ glimpflich davongekommen. Die Rückgänge sind hier nahezu gleichmäßig zwischen Übernachtungs- und Tagestourismus verteilt. Das sei insofern erstaunlich, berichtet Milenz, als dass in normalen Jahren ein deutliches Ungleichgewicht zwischen diesen beiden Sparten sichtbar sei. 2019 gab es 391 000 Übernachtungen und 2,8 Millionen Tagesreisende. Erstere sorgten für Einnahmen in Höhe von 28,2 Millionen Euro, das sind etwa 72 Euro pro Kopf und Nacht. Tagesgäste sowie Besucher, die privat untergebracht waren, gaben im Durchschnitt lediglich 18,30 Euro aus, in der Summe sind dies 62,6 Millionen Euro. Hochgerechnet auf imaginäre Vollzeitstellen sichern diese Erträge 1510 Arbeitsplätze in der Region. Etwa ein Drittel des gesamten Tourismusaufkommens im Landkreis entfällt traditionell auf Worpswede.

Die gesamten Einnahmen der Branche im Kreis von 90,8 Millionen Euro im Vorjahr sind also schon jetzt um mehr als ein Viertel zurückgegangen. Neben den akuten Effekten während des ersten Lockdowns sei auch nach der Öffnung der Beherbergungsbetriebe ein „extremer Nachfrageverlust“ im Vergleich zu 2019 zu beobachten, bilanziert das Dwif. Als im Sommer die Kapazitäten an der Nordseeküste nahezu vollends ausgebucht waren, weil Reisende nun vermehrt inländische Ziele ansteuerten, habe sich das auch positiv auf die Betriebe im Hinterland der Küste ausgewirkt, stellt Thorsten Milenz fest. Er hofft, dass mancher der so eher zufällig gestrandeten Gäste von der Qualität des Angebots überzeugt wurde und deshalb wiederkomme. Dennoch wurden laut Dwif in keinem Monat des Jahres 2020 die Vorjahreswerte überschritten, auch wenn in den Sommermonaten ein deutlicher Boom spürbar gewesen sei.

Anders sieht es beim Tagestourismus aus. Der habe sich laut der Studie sehr schnell und stark erholt – so schnell, dass bereits im August ein höheres Volumen als im Vorjahresmonat registriert wurde. Vor allem Aktivitäten wie Wandern und Radfahren seien stark nachgefragt gewesen. Auch diesen Trend kann Milenz bestätigen, aber er habe seine Schattenseiten, warnt er. Zum einen hätten die Tagesgäste weniger Geld vor Ort ausgegeben als in anderen Jahren. Viele hatten sich offenbar, auch aus Unsicherheit, komplett mit Proviant versorgt. Zum anderen habe sich gerade die Klientel bei den Outdooraktivitäten verändert. Man habe mit „untypischen“ Erwartungshaltungen und Fragestellungen zu tun gehabt, berichtet der Touristiker. Dennoch sei klar, dass gerade dieser Sektor auch aus Gründen der Nachhaltigkeit ausgebaut werden müsse, zumal er auch viele junge Besucher anziehe. Dass es Defizite, beispielsweise bei der veralteten Beschilderung von Radwanderwegen gebe, sei bekannt. Milenz verweist auf eine Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), um hier für schnelle Verbesserungen zu sorgen.

Hoffnungen mache ihm, dass bei allen Erhebungen immer wieder ein besonders hoher Zufriedenheitsgrad der Besucher mit den Leistungen im Landkreis nachgewiesen werde. Milenz sagt: „Wer gute Konzepte hatte, konnte nach der Lockerung das Vertrauen der Gäste schnell zurückgewinnen.“ Insgesamt hätten sich auch die Soforthilfen von Bund und Land positiv ausgewirkt, trotz anfänglicher Schwierigkeiten. Aber die Probleme seien weiter groß, schränkt der Geschäftsführer der Touristikagentur ein. Er sei selber überrascht, dass es noch keine größere Zahl an Insolvenzen gebe. Experten erwarten eine Pleitewelle im Frühjahr, das sei aber angesichts der Zahlen für die Region nicht seriös vorhersehbar.