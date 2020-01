Für manch einen ist es die einzige Möglichkeit, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Die Wärmestube in der Loger Straße 10 ist für sie ein Anker im Alltag. Ein Ort, der beides nährt – den Leib und die Seele. Die warme Mittagsmahlzeit, die dort montags bis freitags zwischen 10.30 und 12.30 Uhr angeboten wird, ist mehr als ein schmackhaftes Mittagessen.

Über dem Eingang steht „Gästehaus“. Vor zehn Jahren ist die Wärmestube, die von der Diakonie getragen wird, in die Loger Straße 10 gezogen. 1997 konnte sie ihr 20-jähriges Bestehen feiern. Willkommen ist jeder. „Jeder kann kommen und hier essen, ohne sich ausweisen zu müssen“, erzählt Inge Cordes, die zusammen mit Silke Eisenach die Wärmestube seit 20 Jahren managt. Zwei Euro kostet die Mittagsmahlzeit. „Manche treffen sich hier jeden Tag“, weiß Inge Cordes. Ein Team aus Ehrenamtlichen sorgt für einladende Atmosphäre. Es stellt frische Blumen auf die Vierer- und Sechsertische oder – wie in der Advents- und Weihnachtszeit – Gestecke mit Kerzen und Tannengrün.

Zwischen 25 und 40 Gäste würden täglich dort einkehren, sagt Inge Cordes. An Heiligabend waren es

50 Besucher. An jedem Tag, der geöffnet ist, stehen drei Ehrenamtliche in der Küche und sorgen dafür, dass das Essen auf die Tische kommt. Insgesamt gut 20 Männer und Frauen packen in der Wärmestube mit an. In der Küche hängt ein Dienstplan. Einmal im Monat kommen alle zusammen und tragen sich für die Tage ein, an denen sie helfen können. An Heiligabend hatten sie nicht nur alle Hände voll zu tun, es war auch ein bisschen aufregend. „Stromausfall“, sagt Dieter Cordes, der seiner Frau gelegentlich in der Wärmestube hilft, und zieht die Augenbrauen hoch. „Auf einmal war alles dunkel“, schildert er das Malheur. Vor allem aber: Der Backofen wollte partout nicht mehr warm werden. „Zum Glück ging es auch ohne“, bemerkt Inge Cordes. „Und alle sind ganz entspannt geblieben.“ Als um 10 Uhr die ersten Gäste kamen, hatte das Wärmestuben-Team den Stromausfall schon im Griff. Niemand habe etwas bemerkt. Schweinebraten, Rotkohl, Bohnen und Kartoffeln mit Soße dampften nur so aus den Schüsseln.

Ein Festmahl. An diesem besonderen Tag ein ganz besonderes Mittagessen. Eines mit feierlichem Programm. Neben dem Geschäftsführer des Diakonischen Werks des Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Osterholz-Scharmbeck,

Norbert Mathy, war auch Landrat Bernd Lütjen gekommen und hatte sich in seiner Rede bei den Ehrenamtlichen bedankt, weil sie „das ganze Jahr über für ihre Gäste da sind“. Es gab eine Andacht vom Pastor, Akkordeonklänge von Detlef Gödicke und für jeden Gast einen Karton mit gespendeten Geschenken. Eine Frau, die regelmäßig Gast ist, hatte einen Weihnachtsbaum geschmückt, ein anderer Gast selbst geschnitzten Holzschmuck beigesteuert. Heiligabend in der Wärmestube habe jedes Jahr einen sehr familiären Charakter, erzählt das Ehepaar Cordes.

Wer das Heiligabend-Menü verpasst hat, kann sich auf eine weitere Mittagsmahlzeit mit besonderer Note freuen. Dafür haben ein paar Tage vor Weihnachten Mitglieder der Jägerschaft Osterholz-Scharmbeck gesorgt. Sie haben der Wärmestube ein Wildschwein sowie Fleisch vom Reh gespendet. Es war bereits zerlegt und vakuum-verpackt, als die beiden Jäger Bianca Wendelken-

Osterloh und Manfred Ulbrich die Spende an die Wärmestuben-Crew Margarete Slomma, Ulla Bellmer, Inge Cordes, Silke Eisenach und

Dieter Cordes überreichten.

Es habe im Hegering einen Aufruf gegeben, der Wärmestube zu Weihnachten ein Wildschwein zu spenden, berichtet Bianca Wendelken-

Osterloh. Der Bestand an Wildschweinen habe sehr zugenommen. „Im Gegensatz zu früheren Zeiten hat sich das verändert“, sagt die Naturschutzobfrau der Jägerschaft OHZ. „Durch das überreiche Futterangebot frischen Wildschweine zu Unzeiten.“ Soll heißen: „Es gibt keine festen Zeiten mehr, in denen sie rauschig sind und Nachwuchs bekommen.“

Leicht zu jagen seien die Tiere deswegen aber nicht. Wildschweine hätten eine gute Nase, weiß die Jägerin. „Die bekommen sehr schnell Wind von einem.“ Im Grunde gebe es nur eine Woche im Monat, um Schwarzwild zu jagen. Nämlich in der Vollmond-Phase.

„Das war eine super Spende“, freut sich Inge Cordes. Neben dem Wildschwein gab es auch Fleisch von einem Reh, das Hegeringsleiter Rainer Statz aus dem Revier Westerbeek geschossen hatte. Beteiligt hat sich auch das Revier Scharmbeck. Es kommt nicht so oft vor, dass die Wärmestube frisches Fleisch zubereiten kann. Die Wärmestube ist unter einem Dach mit der Tafel. Aus dem, was die Verbrauchermärkte an die Tafel liefern, stellt die Wärmestube ihre Mittagsangebote zusammen. „Aber Frischfleisch dürfen die Supermärkte nicht an die Tafel abgeben, nur verpackte Fleischwaren“, erläutert Inge Cordes. Deshalb sind sie in der Wärmestube über Aktionen wie die der Jägerschaft sehr glücklich. Bis zum köstlichen Mahl lagert die Fleischspende nun kühl. Zu den Räumen in der Loger Straße gehören auch Kühl- und Gefriercontainer, in denen die Lebensmittel frisch gehalten werden.

„Es gibt auch sonst immer wieder Menschen, die uns für die Wärmestube Geld spenden“, bemerkt Silke Eisenach. „Für die Spender ist es selbstverständlich, zu helfen und uns zu unterstützen.“ Auch von diesen Geldspenden könne die Wärmestube gelegentlich frisches Fleisch einkaufen und den Speiseplan auf diese Weise abwechslungsreich gestalten. Aber eigentlich ist jeder Mittagstisch ein Überraschungsmenü. Einen Wochenplan für den Herd aufstellen? Inge Cordes winkt ab und lacht. Nicht dran zu denken. „Wir müssen immer wieder neu überlegen, was wir aus den Spenden, die bei der Tafel ankommen, für den Mittagstisch verwenden können“, berichtet sie.

Da passt dann vielleicht demnächst auch Wildschwein oder Reh dazu. Und eine weitere, nicht alltägliche Zutat. „Ein paar Tage vor Weihnachten haben wir Topinambur von unserem Wildacker im Revier Wulfsburg geerntet und konnten drei Wannen voll ebenfalls an die Wärmestube weitergeben“, erzählt Bianca Wendelken-Osterloh. „Jedes Jahr säen wir einen Wildacker in unserem Revier an. Er gibt vielfältigen Insekten und Federwild Nahrung und Schutz.“ Die Jäger haben bei der Ernte beobachtet, „dass das Rehwild ebenfalls gerne diese kartoffelartigen Knollen mit Ingwerlook verzehrt“. Man könnte ein Püree daraus machen, als Beilage zum Wild. Gut möglich, dass die Mittagsmahlzeit dann wieder nach Weihnachten schmeckt.