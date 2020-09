Brunhilde Mangels, Gabi Tausendpfund, Volksbank-Marketingleiter Jens Themsen, Ingrid Kastien, Ekke Dahle und die Vorsitzende des Kunstvereins, Katrin Schütte (von links), freuen sich auf die zehnte Auflage der Offenen Ateliers des Kunstvereins. (Neckermann)

Osterholz-Scharmbeck/Ritterhude. „Jeder Gast bekommt am 3. Oktober von uns einen kleinen Pinsel an einem Bändchen. Wir lassen nur so viele Menschen in unsere Atelier-Räume, wie Pinsel vorhanden sind“, erklärt Ingrid Kastien mit einem Schmunzeln. So wollen die acht Künstlerinnen der Ateliergemeinschaft F, Am Binnenfeld 1, die Vorgaben des Hygienekonzepts, nur eine bestimmte Anzahl Besucher gleichzeitig in ihren Räumen willkommen zu heißen, befolgen.

„Das ist eine richtig gute Idee“, kommt es aus der Runde der Künstler und Künstlerinnen, die sich zur Pressekonferenz auf Gut Sandbeck zusammengefunden haben. 24 Kreative beteiligen sich in diesem Jahr am „Offenen Atelier“, berichtet Katrin Schütte, Vorsitzende des Kunstvereins Osterholz. Man habe sich im Vorfeld zusammengesetzt und überlegt, wie das beliebte Event auch in Zeiten von Abstand, Mundschutz und verstärkten Hygienemaßnahmen organisiert werden kann. Nun werde die Anzahl der Besucher, die gleichzeitig in die Räume kommen, begrenzt, gemeinsam genutzte Flächen würden regelmäßig desinfiziert und der beliebte Kaffee mit Kuchen müsse in diesem Jahr leider ausfallen, erläutert Katrin Schütte.

An fünf künstlerischen Stationen, zart auf die Karte der Kreisstadt und Ritterhudes getupft, haben die Menschen wieder Gelegenheit, den Kunstschaffenden über die Schulter und auf die Finger zu schauen. „Es ist immer spannend, sich mit den Menschen dabei auszutauschen und zu erklären, wie man arbeitet“, findet Brunhilde Mangels, die in der Ateliergemeinschaft F ihre gemalten Bilder zeigt. „Wir haben uns alle einem Thema verschrieben“, sagt Ingrid Kastien. Das Thema heiße „Land“, und dazu zeige man Malerei, aber auch Drucktechnik von Annette Beesten oder Hoch- und Materialdruck von Annemarie Jung.

Bei Katrin Schütte, Alt Heilshorn 22, sind Edeltraud Hennemann und Dagmar Jacobsen zu Gast. Während Schütte Malerei ausstellt, zeigt Hennemann auch bildhauerische Arbeiten, während Jacobsen „tragbare Bilder und Skulpturen“, also kleine Kunstwerke für den Hals, mitbringen wird.

Bei Gabi Tausendpfund und Ekke Dahle im Garteler Weg 50 sind auch Helmut von Kotzebue und Stefan Saxen zu Gast. Tausendpfund zeigt Malerei, Zeichnungen und Objekte, während Ekke Dahle wieder mit spitzer Feder karikaturistisch die Eigenheiten seiner Mitmenschen aufspießt. Helmut von Kotzebue hat seinen Beruf als Flötist geschickt mit der Malerei verbunden und folgt mit seinen Streifenbildern musikalischen Prinzipien. Stefan Saxen aus Bremen freut sich über jeden Stein, den ihm das Leben in den Weg legt: Als Bildhauer verarbeitet er sie zu Werken, die von klassischen und zeitgenössischen Vorbildern inspiriert sind.

In der Westerbecker Straße 75 A zeigt Hans Jürgen Wormeck Raku-Plastiken und Malerei und gewährt seinen Gästen Einblick in das Geheimnis seiner Kunst, ohne das Geheimnis selbst zu lüften.

Auch Arbeiten in der Großen Scheune

Sechs Künstler nutzen die Große Scheune auf Gut Sandbeck als Möglichkeit, sich und ihre Arbeiten den Besuchern zu präsentieren. Dort wird Marianne Huhs ihre Skulpturen zeigen, Nicole Clöer ist mit Malerei vertreten, Werner Gräbel bringt Aquarelle mit, Michaele Johnen stellt im Gießkannenprinzip Papierarbeiten her, während sich Jens Welch mit Fotografien vorstellt. Hildegard Ziegler-Gräbel geht noch einen Schritt weiter und ist mit Fotocollagen vertreten.

In Ritterhude ist das Atelier von Hans Dieter Kauth in der Elsterstraße 8 geöffnet. Dort lässt sich der Künstler bei der Schaffung seiner Malwerke über die Schulter schauen.

Wie immer sind die Ateliers am Sonnabend, 3. Oktober, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist nach wie vor frei.