Die neuen Pläne für die IGS sind genehmigt. Und ebenso der Nachtragshaushalt, der auch zur Finanzierung des 48-Millionen-Euro-Schulprojekts aufgestellt wurde. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. „Wir haben jetzt ein Fenster, das offen steht und sollten diese Gelegenheit nutzen!“ Bürgermeister Torsten Rohde hielt es für notwendig, noch einmal ganz energisch für den kürzlich abermals geänderten Bauplan der IGS zu werben und damit die Diskussion zu beenden, die von der Linksfraktion losgetreten worden war. Er habe zu viele Konjunktive gehört, beschwerte sich der Verwaltungschef. Mit großer Mehrheit stimmte der Stadtrat Osterholz-Scharmbecks in einer über fünf Stunden dauernden Sitzung für den von der Verwaltung vorgelegten Entwurf, der für die Schule in Buschhausen einen vierzügigen Neubau mit Erweiterungsoption vorsieht. Die Kosten dafür werden derzeit mit über 48 Millionen Euro veranschlagt.

Wilfried Pallasch (Bürgerfraktionsgruppe) räumte ein, „dass zur Wahrheit das Eingeständnis gehöre, dass vor diesem Hintergrund andere wichtige Projekte zurückgestellt werden müssten („Die Menckeschule muss warten“). Dagegen legte Werner Schauer (SPD) Wert auf die Feststellung, „dass das Geld nicht fehlt, sondern ja auch etwas gebaut wird“, was dann auf der Aktivseite der Bilanz erscheine. „Die Tilgung streckt sich über 20 bis 30 Jahre, aber das ist in Ordnung.“

Linken-Chef Herbert Behrens hatte kritisiert, dass nach dem „jähen Abbruch eines 15-jährigen Prozesses“, der zu einem Konzept mit fünf Parallelklassen geführt hatte, acht Wochen ausreichen sollten, um für die geringer dimensionierte Projektgröße neu zu planen. Seiner Forderung, die Entscheidung noch um ein paar Monate aufzuschieben, kamen die anderen Fraktionen nicht nach. Warum, erklärte Michael Rolf-Pissarczyk (Bürgerfraktionsgruppe): „Jeder Monat, den wir länger warten, kostet uns 120.000 Euro!“

Großprojekt für Klimaschutz

Folgerichtig stimmten die Linken auch gegen das Mehrheitsvotum für den Nachtragshaushalt, so wie ihn Kämmerer Volker Lütjen präsentiert hatte und dessen Aufstellung auch von den Corona-Folgen erzwungen worden war, aber auch durch die IGS-Kosten und weitere Millionenprojekte, allen voran das geplante Bildungszentrum Heilshorn. Dabei handelt es sich um ein weiteres integratives Projekt, Kita und Schule unter einem Dach. Inzwischen mit annähernd sieben Millionen Euro fast doppelt so teuer wie noch vor zwei Jahren gedacht. 1,865 Millionen Euro werden für den Neubau des Feuerwehrhauses in Scharmbeckstotel an Haushaltsmitteln bereit gestellt. Gut angelegtes Geld, wie Brigitte Neuner-Krämer versicherte. „Wir investieren in Sicherheit, Bildung und Klimaschutz.“ Letzteres bezog sich auf die Bewerbung der Stadt um die Förderung im Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. Es geht an dieser Stelle um gut 2,7 Millionen Euro, von denen die Stadt nur ein Zehntel selbst übernehmen müsste, falls – im zweiten oder dritten Quartal 2021 – ein positiver Bescheid ans Rathaus gemeldet würde. Von dort sind drei Projektskizzen eingereicht worden: Nachpflanzung von Bäumen, Umgestaltung von Verkehrsseitenräumen und Rückholung von Ackerrandstreifen, Ausgabe von Sträuchern, Bäumen und Stauden an Bürger der Stadt. „Das größte Klimaschutzprojekt, das unsere Stadt je in Angriff genommen hat“, freute sich der Grüne Jörg Basler.

Alles andere als ein Klimaschutzprojekt ist nach Überzeugung der Grünen die neue Baumschutzsatzung, die bei fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung beschlossen wurde. An dem mehrheitlichen Einverständnis mit dem Entwurf vermochten weder Appelle „entsetzter“ Teilnehmer der Bürgerfragestunde noch Vorwürfe von Brigitte Neuner-Krämer („Sie haben das Rad zurückgedreht!“) etwas ändern. Die Positionen waren verhärtet und blieben es auch nach einem Schlagabtausch-Marathon mit Überziehungen der Redezeit, der auf CDU-Antrag um 19.40 Uhr beendet wurde, weil „alle Argumente ausgetauscht“ waren. Schauer wollte keinen Baumschutz, „der die Leute gängelt“, auf dass sie dann „Schottergärten mit Insektenhotels“ pflanzen. Basler dagegen fand, dass die „Satzung des Baumausschlusses“ zu viele Ausnahmen zulasse. Wenig Verständnis hatte er für den Ausschluss von Birken und Weiden, die 30 Meter hoch werden, und anderen für Arten- und Klimaschutz wertvollen Solitärbäumen. Er geht davon aus, dass der große Teil der Gartenbesitzer einen „vernünftigen Umgang“ mit den Bäumen pflege. Analog der Straßenverkehrsordnung gebe es aber auch Raser. Zudem müsse hinsichtlich der Umweltbildung noch viel getan werden. „Wenn man sich im Baumarkt beraten lässt, geht man mit Kirschlorbeer nach Hause.“

Von links gab es dafür argumentative Unterstützung: „Wenn die Grenzen der Toleranz aufgezeigt werden, wird das gern als Angriff auf die Entscheidungsfreiheit ausgelegt. So sehen wir das nicht“, so Herbert Behrens, der sich für echte Sanktionen aussprach, für den Fall, dass schützenswerte Bäume von Frevlern abgeholzt würden. Der Linken-Chef unterstützte Baslers Antrag, den Tagesordnungspunkt in den Fachausschuss zurückzuweisen. Dafür hoben aber nur sieben Ratsmitglieder die Hand. Behrens: „Das war die verpasste Chance, die letzte Ausfahrt zu nehmen.“

Granz übernimmt Mandat von Kook

Zu Beginn der Sitzung hatte Klaus Sass, Stellvertretender Bürgermeister und Ratsvorsitzender, zu einer Schweigeminute aufgerufen, zum Gedenken an den kürzlich verstorbenen Ratsherrn Axel Kook. Der FDP-Mann, der in dieser Legislaturrunde zusammen mit einigen Abtrünnigen aus der CDU-Fraktion in die Bürgerfraktionsgruppe eingetreten war, wurde von Sass als ein Politiker gewürdigt, der „großen Anteil am Wachsen und Werden der Stadt hatte“. Er sei immer fair und gewissenhaft gewesen, als „prägende Persönlichkeit und moralische Instanz“. Kooks Mandat geht nun auf Claudia Granz über, die sich den künftigen Ratskollegen gleich vorstellte. Sie ist Juristin, was sie ebenso mit Kook verbunden hat wie die Leidenschaft für den Pferdesport. Sie wird ebenfalls der Bürgerfraktionsgruppe angehören.