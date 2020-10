Bei der Aufnahme ins Osterholzer Kreiskrankenhaus wird jeder Patient mithilfe eines PCR-Tests auf Corona getestet. Sollte die Bundesregierung nun Schnelltests zur Verfügung stellen, werde das Krankenhaus diese Möglichkeit nutzen, teilt der Landkreis mit. (Robert Michael)

Landkreis Osterholz. Bei der Aufnahme in Krankenhäuser und Altenheime sollen Antigen-Schnelltests verhindern, dass Patienten und Pflegebedürftige das Coronavirus in die Einrichtung mitbringen. Der Vorteil: Das Ergebnis liegt binnen 15 Minuten vor, sodass über eine isolierte Unterbringung schnell entschieden werden kann. Der Nachteil: Die Testkits sind knapp und weniger zuverlässig als die PCR-Tests, deren Ergebnisse meist nach ein bis drei Tagen aus dem Labor kommen. Während Ärzteverbände und Arbeitnehmervertreter zum Schutz der Pfleger und Mediziner seit Wochen darauf drängen, die Heime und Kliniken mit Schnelltests auszustatten, will der Landkreis Osterholz für sein Kreiskrankenhaus zunächst abwarten, bis die seit Donnerstag geltende bundesweite Testverordnung greift und vor Ort ankommt (der WESER-KURIER berichtete).

Wie Verwaltungssprecherin Jana Lindemann auf Anfrage mitteilt, wird im Osterholzer Kreiskrankenhaus bisher jeder neu aufgenommene Patient mit dem PCR-Verfahren auf Corona getestet. Der dabei entnommene Rachen- und Nasenabstrich gehe an ein Bremer Labor, und im Durchschnitt liege der Klinik die Auswertung innerhalb von zwölf Stunden vor. Bis dahin würden neue Patienten isoliert untergebracht. „Wenn der Bund die Schnelltests den Krankenhäusern zur Verfügung stellt, wird das Kreiskrankenhaus auch darauf zurückgreifen und jeden positiven Befund durch PCR-Test kontrollieren lassen“, erläutert Lindemann.

Am Freitag veröffentlichte das Bundesgesundheitsministerium eine Liste von 18 Herstellern, die anerkannte und erstattungsfähige Antigen-Schnelltests anbieten. Der Zeitgewinn, räumt die Landkreis-Sprecherin ein, wäre für den Ablauf in der kreiseigenen Klinik in der Tat von großem Vorteil. Seit Mai 2020 würden im Osterholzer Kreiskrankenhaus nicht nur alle stationären Patienten automatisch einem PCR-Test unterzogen, sondern auch solche, die zu einer ambulanten Operation in die Klinik kommen. All dies erfolge unabhängig von Symptomen und Krankheitsbild.

Elektive Patienten, also solche, mit planbaren und geplanten Operationen, kommen rechtzeitig vor dem Eingriff zum Abstrich – teils 48 Stunden vorher –, sodass erst operiert werde, wenn der Laborbefund vorliegt. Es sei gewissermaßen eine hauseigene Teststrategie, jeden stationären Patienten bei der Aufnahme oder vor einer geplanten Operation zu testen, bekräftigt Lindemann. Das sei unabhängig von den Kosten oder einer Erstattung, etwa durch die Krankenkassen. Grund sei einfach die Sicherheit der Mitpatienten und Beschäftigten.

Das in der unmittelbaren Versorgung eingesetzte Personal bleibe unweigerlich einem gewissen Infektionsrisiko ausgesetzt, räumt Lindemann ein. „Die Mitarbeiter schützen sich aber bei ihrer Arbeit, so gut es geht, mit geeigneter Schutzausrüstung und richten sich nach strengen und immer wieder geschulten Hygienevorgaben.“ Patienten mit entsprechenden Symptomen würden sofort unter Vollschutz der Mitarbeiter isoliert und abgestrichen. Einen Mangel an Schutzausrüstung gebe es dabei im Kreiskrankenhaus nach wie vor nicht.