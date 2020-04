Herr Padeken, wohin mit dem Wolf?

Karsten Padeken: Ich bin der Auffassung, dass der Wolf nicht in der gesamten Bundesrepublik unterwegs sein muss.

Sie fordern wolfsfreie Zonen. Wie soll das gehen, wenn er sich an keine Zäune hält?

Wir brauchen die Möglichkeit, sobald es zu Nutztierrissen kommt, den Wolf ohne langes bürokratisches Prozedere über die Jägerschaft entnehmen zu können.

Was meinen Sie mit ,entnehmen'?

Also den Wolf im Prinzip töten zu können.

Die EU und das Bundesumweltministerium lehnen Zonen in Deutschland, so wie Sie sich das vorstellen, ab. Was nun?

Karsten Padeken, Vorsitzender Kreislandvolkverband Wesermarsch. (privat)

Meiner Meinung nach ist das letzte Wort darüber noch nicht gesprochen. Schließlich gibt es innerhalb der EU bereits wolfsfreie Zonen. Zum Beispiel in Finnland. Auch Schweden nimmt für sich Sonderrechte in Anspruch. Die müsste Deutschland ebenfalls geltend machen.

Sie fordern eine Reaktion des Staates. Was kann der machen, was die EU nicht macht?

Der Staat hat zum Beispiel das Bundesnaturschutzgesetz geändert, sodass jetzt nicht nur ausgesuchte Jäger, sondern im Grunde jeder Jäger den Wolf entnehmen kann.

Aber das schafft noch keine wolfsfreien Zonen...

Aber das macht die Entnahme des Wolfs schon mal einfacher als bisher.

Und dann?

Dann sollte sich Deutschland erstens auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass der Wolf ins Jagdrecht übernommen wird und zweitens, dass bestimmte Regionen zu wolfsfreien Gebieten erklärt werden können.

Was ist mit der Wesermarsch?

Unser Ansatz ist, dass alle Gebiete mit einem Abstand von 60 bis 80 Kilometer von der Küste wolfsfrei werden müssen. Das heißt: Die Wesermarsch wäre es komplett. Wir haben zum einen 160 Kilometer Deich, der von Schafen standsicher gemacht wird, und zum anderen das größte zusammenhängende Grünlandareal mit Weidewirtschaft.

Ist die Zahl der Nutztierrisse durch den Wolf in der Wesermarsch denn gestiegen?

Wir haben aktuell wieder ein großes Problem. Seit Anfang Februar wird eine Vielzahl von Rissen registriert.

Und woher wissen Sie, dass es bei allen Fällen ein Wolf war?

Das wissen wir nicht hundertprozentig, weil die DNA-Analysen noch ausstehen. Was wir aber wissen, ist: Die Untersuchungen dauern zu lange.

Wie lange denn?

Bei manchen Fällen haben wir auf das Ergebnis ein halbes Jahr gewartet – eine Zeitspanne, in der wir praktisch nichts machen können, um den Verursacher zur Strecke zu bringen.

Mit anderen Worten: Sie wollen auf eine Untersuchung nicht mehr warten müssen, sondern gleich die Jäger einschalten können?

Wir brauchen eine rechtliche Handhabe, um gegen ein Tier – sei es ein Wolf, ein Hund oder ein Hybrid –, das Nutztiere tötet, sofort vorgehen zu können.

Wie oft ist denn ein Nutztier in der Wesermarsch nachweislich von einem Wolf gerissen worden – und wie oft von einem Hund?

In den vergangenen vier Jahren gab es sechs Fälle, in denen ein Wolf nachgewiesenermaßen mehrere Nutztiere angegriffen hat. Und in diesem Jahr sind wir bei elf Fällen, bei denen es ein Wolf mit hoher Wahrscheinlichkeit war. Viele Schäfer und Landwirte melden Risse aber gar nicht mehr.

Und weshalb nicht?

Weil sie sich sagen, dass das nichts bringt.

Warum bringt das nichts – nach Angaben des Umweltministeriums gibt es doch zumindest so etwas wie eine Entschädigungszahlung?

Die bekommt aber nur, wer bestimmte Herdenschutzmaßnahmen ergriffen hat, also einen sogenannten Wolfszaun aufgestellt hat, der höher ist als andere Zäune.

Wie steht denn die Wesermarsch im Vergleich zu anderen Küstenregionen da, wenn es um Nutztierrisse durch den Wolf geht?

In der Wesermarsch gibt es noch kein Rudel wie in anderen Gebieten. Wir haben es also mit Einzeltieren zu tun, die den Landkreis quasi durchwandern.

Das heißt unterm Strich?

Das heißt, dass andere Regionen stärker betroffen sind als unser Landkreis. Allerdings wird die Wesermarsch nach den Vorfällen in den vergangenen Monaten im Ranking weiter nach oben rücken. Dass es ein Wolf war, ist zwar noch nicht vom Labor bestätigt, aber die Art der Verletzungen, die den Nutztieren zugefügt wurden, lässt im Prinzip keinen anderen Schluss zu.

Hat die Wesermarsch denn nun ein Wolfsproblem oder nicht?

Meiner Meinung nach hat sie das ganz eindeutig. Für mich zählen dabei nicht nur die Risse, sondern auch das, was durch den Wolf darüber hinaus gefährdet wird. Und das ist mit dem Deichschutz durch 200 000 Schafe und der Weidehaltung von Rindern sowie Milchkühen mehr als in anderen Regionen. Ein landwirtschaftliches und touristisches System steht auf dem Spiel, weil die Kosten, um sich gegen den Wolf zu schützen, einfach zu groß sind.

Wie groß denn?

Wir haben das mal grob überschlagen und sind auf einen dreistelligen Millionenbetrag für wolfssichere Zäune gekommen – die Instandhaltungskosten nicht mitgerechnet. Auch aus ökologischer Sicht wäre das ein Desaster, weil die Zäune die Landschaft zerstören. Sie wird sozusagen nicht mehr so leicht durchgängig, weder für einen Problemwolf noch für ein anderes Tier.

Ab wann wird denn laut Definition ein Wolf zum Problemwolf?

Laut Definition spricht man von einem Problemwolf, wenn ein Wolf trotz Schutzmaßnahmen in eine Herde eindringt und Tiere tötet.

Und für Sie?

Für mich ist im Prinzip jeder Wolf ein Problemwolf.

Warum?

Weil der Wolf das gesamte Wirtschafts- und Ökosystem nicht nur infrage stellt, sondern auch gefährdet.

Und wie geht es nun weiter, um das Problem mit Problemwölfen zu lösen?

Der Staat muss jetzt eindeutig definieren, wo er den Wolf haben will und wo nicht. Und er muss festlegen, wie viele Wölfe eigentlich notwendig sind, um die Arterhaltung zu gewährleisten.

Wie viele Wölfe gibt es denn zurzeit bundesweit?

Nach unserer Rechnung gibt es in Deutschland um die 1000 Wölfe. Nur zum Vergleich: Schweden, ein Land das deutlich größer ist als die Bundesrepublik, kommt auf etwa 350 Tiere.

Wie sieht denn Ihre Prognose aus: Wann erwarten Sie die erste wolfsfreie Zone in Deutschland?

Ich hoffe, dass die Diskussion in vier bis fünf Jahren beendet werden kann – und dass noch in diesem Jahr ein Schritt hin zu wolfsfreien Zonen in Deutschland gemacht wird. Wenn denn die Parteien die Wolfsverordnung jetzt ändern.

Das Interview führte Christian Weth.

Zur Person

Karsten Padeken (55)

ist seit 2014 Vorsitzender des Landvolkverbands Wesermarsch. Er hat Chemie sowie Agrarwissenschaft studiert und promoviert. Padeken wohnt bei Ovelgönne, ist verheiratet und hat zwei Kinder.