Eine 27-Jährige wurde am Mittwoch angeschossen, sie sei jedoch nicht lebensgefährlich verletzt, heißt es. (dpa)

Eine 27-jährige Frau hat am späten Mittwochnachmittag in ihrer Wohnung in der Osterholz-Scharmbecker Drosselstraße eine Schussverletzung erlitten. Der Vorfall sorgte für große Aufregung im Wohnquartier und wilde Spekulationen in den sozialen Netzwerken.

Während der alarmierten Rettungsdienst Erste Hilfe leistete, bevor die Frau in eine Klinik gebracht wurde, rückten Beamte des Polizeikommissariats Osterholz mit einem großen Aufgebot an, um herauszufinden, was sich in der Wohnung zugetragen hatte.

Zunächst wollte die Polizei noch keine Angaben über den Verlauf des Geschehens und mögliche Tatverdächtige machen. Die Frage, ob es sich um ein Verbrechen handelte oder die junge Frau die Schusswunde etwa durch einen Unfall davontrug, blieb damit offen. Die Ermittlungen, hieß es, dauerten noch an. Die Frau soll nach Angaben eines Polizeisprechers schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt sein.