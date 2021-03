Die schulpsychologische Beratungsstelle für den Landkreis Osterholz sitzt in Rotenburg. Für die Linkspartei reicht das angesichts des Bedarfs nicht aus, den es schon vor Corona gab. (Marijan Murat)

Landkreis Osterholz. Kinder und Jugendliche leiden nach Ansicht von Pädagogen und Psychologen besonders unter dem Lockdown. Auch wenn sich die Corona-Folgen – zumindest bisher – nicht in handfesten Fallzahlen des Kreis-Jugendamts bemerkbar machen, wie Amtsleiterin Hanna Ahrens mitteilt. Doch auch sie weiß, dass viele Fachleute vor sogenannten pandemiebedingten Problemlagen warnen: vor zunehmender Isolation bis hin zu häuslicher Gewalt; vor Zukunftsängsten, die zu Entwicklungsstörungen führen.

Der Osterholzer Jugendhilfeausschuss hat jetzt mit einer einstimmigen Empfehlung an den Kreistag reagiert. Die Verwaltung erhält demnach den Prüfauftrag, bis zum Personalausschuss am 22. Juni darzulegen, ob und wie sich „ein zeitlich begrenzter Ausbau der mobilen Bildungsbegleitung durch möglichst psychologische Fachkräfte“ bewerkstelligen lässt.

Das ist zwar nicht ganz das, was der Linkspartei mit ihrem Antrag ursprünglich vorgeschwebt hatte; wie berichtet, hätte die Partei gerne die Schaffung einer kreiseigenen Beratungsstelle gesehen, zunächst befristet auf zwei Jahre. Trotzdem wirkte der Linken-Abgeordnete Mizgin Ciftci nach der Abstimmung nicht unzufrieden.

„Das Land ist zuständig“

Die Verwaltung hatte die Beratungen nämlich zunächst mit ablehnenden Argumenten eröffnet. Der Kreishaushalt sehe nur für unabweisbare Ausgaben eine außerplanmäßige Ausgabe vor; und da es bereits eine bunte und funktionierende Beratungslandschaft mit kommunalen und freien Trägern gebe, sei ein schulpsychologisches Angebot auf Landkreis-Kosten nicht zwingend nötig. Schließlich sei dafür in erster Linie das niedersächsische Kultusministerium zuständig.

Das Land aber macht – trotz eines Aufrufs per Kreistagsresolution vom Juni 2016 – bisher keine Anstalten, neben dem Beratungsbüro in Rotenburg (Telefon 0 42 61 / 84 06 30 oder -32) auch eine Sprechstunde oder Anlaufstelle im Osterholzer Kreisgebiet zu schaffen. Und darum war jetzt die Kreis-Linke tätig geworden, damit übergangsweise der Landkreis Rat und Hilfe anbietet.

„Bedarf ist größer geworden“

„Corona trifft nicht alle gleich“, argumentierte Ciftci und verwies auf die Probleme benachteiligter Familien in beengten Verhältnissen. Vorbeugung und Abhilfe bei psychischen Störungen überforderten die Beratungsstellen wie die Schulen, behauptete Ciftci. Schon vor Corona, in der Resolution 2016, sei der Bedarf doch auch einstimmig festgestellt worden. Es sei mehr nötig als eine Erstberatung, die auch der Landkreis denjenigen biete, die den Weg zu ihm finden.

Dezernentin Heike Schumacher erwiderte, immerhin sei die Stelle in Rotenburg seit 2017 wieder besetzt; der Landkreis selbst sei auch nicht untätig gewesen. Hannover habe aber auf das Angebot der Verwaltung nicht reagiert, für das Rotenburger Büro eine Außenstelle am Klosterplatz im Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentrum zu schaffen. Schumacher folgerte daraus: „Für eine Erweiterung der Ressourcen gibt es auf Landesebene keine Ambitionen.“

Vorhandene Strukturen nutzen

Es sei aber auch anzuerkennen, dass stattdessen die Schulsozialarbeit ausgebaut worden sei. Denn ob Psychologe oder Sozialpädagoge: „Kinder docken an vertrauten Strukturen an, die ihnen weiterhelfen.“ Sie gingen bei Probleme nicht zu einer neuen Stelle, sondern „zu Gesichtern, die sie kennen“.

Udo Mester und Elke Schnakenberg (beide SPD) griffen das Argument der Dezernentin auf und stellten sich damit hinter den Linken-Antrag. Mit dem laufenden „Pro Aktiv Center (Pace)“ habe der Landkreis doch schon an den Schulen einen Fuß in der Tür. Mobile Bildungsbegleiter gehen bei Pace auffälligen Schulverweigerern nach, fachlich begleitet vom Jugendamt. Die personelle Aufstockung um eine Stelle für ein oder zwei Jahr könnte helfen, die ärgsten Pandemie-Folgen zu überstehen, so Schnakenberg.

Jugendamtsleiterin Hanna Ahrens hatte auf Nachfrage der Abgeordneten zuvor bereits eingeräumt, auch in der kommunalen Jugendarbeit sei ein Teil der Klientel seit Corona gleichsam abgetaucht; eine Ursache sei der pandemiebedingte Wegfall der Offenen-Tür-Arbeit: Mit festen Gruppen, Zeiten und Voranmeldung würden manche Kinder und Jugendlichen einfach nicht erreicht.

Schilderungen aus der Praxis

Für den Schulalltag schilderte Tanja Schulze vom Lernhaus im Campus, selbstverständlich gebe es Schüler mit psychischen Krankheiten oder seelischen Störungen. „Das hat sich mit Corona noch verstärkt“, so die Schulsozialarbeiterin. Es gebe Borderline-Störungen, wo professionelle Hilfe nötig sei, und überraschend viele Kinder mit psychisch kranken Eltern. Die Wartezeiten in den Praxen seien lang, einige Beratungsstellen hätten den Betrieb wegen Corona auch eingeschränkt.

„Meine Handlungsmöglichkeiten sind da begrenzt“, bekannte Schulze. Das Pädagogen-Netzwerk sei weit gespannt, aber bei psychologischer Beratung fehlten die Kapazitäten; die Sozialarbeiterin sagte, sie sehe einen Bedarf etwa auch bei Fällen und Folgen sexueller Gewalt. „Ich träume von einer regelmäßigen Sprechstunde eines Psychologen an unserer Schule.“

Noch nicht alle überzeugt

Brunhilde Rühl (CDU) mahnte: „Wir müssen uns die finanzielle Seite noch genauer ansehen und dürfen dabei das Land auch nicht aus der Pflicht lassen.“ Persönlich befürworte sie zwar den Vorstoß von SPD und Linken; sie glaube aber auch, dass in den Fraktionen dafür noch Überzeugungsarbeit nötig sei. „Vielleicht sind Wahlkampfzeiten ja günstige Zeiten dafür“, meinte Rühl.

Christina Klene (Grüne) erklärte, sie sei von so viel Einigkeit geradezu begeistert und überrascht. Natürlich brauche es für die Krisenintervention qualifizierte Ansprechpartner vor Ort. Und Heike Schumacher versicherte, der Landkreis werde auch noch einmal an das Land herantreten.

Zur Sache

Kindeswohlgefährdung im Fokus

Hanna Ahrens, scheidende Leiterin des Jugendamts, redete nicht groß drum herum: „Auf Familien in prekären Situation und Risikolagen müssen wir in der Pandemie ein besonders gutes Auge haben.“ Damit ihr Haus den Kontakt nicht verliere, habe es im Lockdown auch Ausnahmen für die Weiterarbeit von Kinder- und Jugendhilfe gegeben. Das sei eine gute Entscheidung gewesen, sodass sie nun auch sagen könne: „Das Jugendamt ist nicht abgetaucht während Corona und wir beabsichtigen auch nicht, es zu tun.“ Die Erfahrung lehre aber, dass vor allem der im November begonnene Lockdown den Familien stark zusetze. Auch wenn die Fallzahlen das bisher nicht unbedingt anzeigten - was wiederum daran liegen könne, dass das Jugendamt weiterhin persönlich wie auch digital sehr präsent sei. Quartalsvergleiche haben Ahrens zufolge seit Mitte 2019 keine Auffälligkeiten auf den Arbeitsfeldern Familienhilfe, stationäre Hilfen, Vollzeitpflege und Inobhutnahmen gezeigt.

Ein leichter Anstieg sei zuletzt aber bei den familiengerichtlichen Verfahren zu verzeichnen gewesen, bei denen eine Kindeswohlgefährdung im Raum steht. Nach drei bis sechs Fällen pro Halbjahr seien es nunmehr acht innerhalb von fünf Monaten bis einschließlich Februar 2021. Christina Klene (Grüne) mahnte, das könnte bereits ein Indiz sein. „Das Problem in der Pandemie sind die Familien, die bisher keinen Kontakt zum Jugendamt hatten.“ Politik und Verwaltung müssten „sensibel und aufmerksam“ bleiben.