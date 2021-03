Die Richterin stellte das Verfahren gegen eine Geldauflage von 500 Euro ein. (David-Wolfgang Ebener)

Osterholz-Scharmbeck/Hambergen. Anfang April 2020 hielt ein 25-jähriger Autofahrer aus Hambergen mittags am Ausgang der Käthe-Kollwitz-Straße zur Wesermünder Straße. Er wollte weiter zur Bundesstraße. Da kam es plötzlich zu einer Kollision mit zwei Radfahrern, die aus Westerbeck stadteinwärts fuhren. Die beiden, ein Ehepaar aus Schwanewede, verletzten sich. Deshalb hatte sich der Hamberger nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amtsgericht zu verantworten.

„Ich bin da normal rangefahren. Von rechts kam noch ein Kastenwagen vorbei“, begann der 25-Jährige seine Aussage im Gericht. Die Radfahrer seien an ihm in „einem Affentempo vorbeigerauscht“. Er habe eine Vollbremsung gemacht. Doch die Frau sei vorne auf die Motorhaube geflogen, so der Angeklagte. „Das war ein kompletter Schock für mich. Das werde ich so schnell nicht wieder los.“ Er habe die Polizei gerufen und dem angefahrenen Schwaneweder seine Versicherungsdaten gegeben.

„Das vergisst man nicht“, sagte ebenfalls der betroffene 62-jährige Schwaneweder. Beide, er und seine Frau, seien mit ihren Rennrädern von Westerbeck kommend nach Osterholz-Scharmbeck unterwegs gewesen. „Ich bin vorausgefahren in einem normalen Tempo von um die 20 Kilometer die Stunde und in aufrechter Körperhaltung, damit man erkannt wird.“ Er habe auch Blickkontakt aufgenommen. „Der Fahrer hat noch den Kopf zu mir gedreht. Dann sah ich aber noch aus dem Augenwinkel, als wir auf gleicher Höhe waren, dass er losgefahren ist. Er hat mich am Hinterrad erwischt.“

Der Fahrer habe angehalten und gefragt, ob alles in Ordnung sei. Über den Zusammenprall zwischen dem Auto und seiner Frau sagte der 62-Jährige, dass er davon nichts mitbekommen habe. Auf Rückfrage von Strafrichterin Johanna Kopischke, wie das Verkehrsaufkommen gewesen sei, antwortete er: „Da war nichts los.“ Ob ein Kastenwagen vor ihm gewesen sei, wollte die Richterin ebenfalls wissen. Dazu könne er nichts sagen, erwiderte der Zeuge. Er habe durch den Sturz eine leichte Gehirnerschütterung davon getragen.

Die als Zeugin gehörte 63-jährige Schwanewederin sagte: „Ich bin in die Seite des Fahrzeugs hineingefahren. Dann stieg eine Beifahrerin aus und fragte, ob sie einen Rettungswagen rufen sollte. Das wollte ich nicht." Eine Polizeibeamtin habe dann schließlich doch einen Krankenwagen gerufen. Sei habe unter Schock gestanden und Schmerzen gehabt, erinnerte sich die Zeugin. Bis heute leide sie unter Schmerzen in der rechten Hand und an den Folgen eines Trümmerbruchs im Schlüsselbein.

Weiter hörte das Gericht eine 29-jährige Kreisstädterin als Zeugin. Sie hielt zum Zeitpunkt des Unfalls mit ihrem Wagen hinter dem des Hambergers. Dessen Rechtsanwalt Wolfgang Mattfeld befragte die 29-Jährige, wie sein Mandant damals angefahren sei. „Ich habe mich gefragt, warum fährt der jetzt los? Da sind doch Fahrradfahrer. Ich stand die ganze Zeit.“ Der Fahrer vor ihm habe sich dann wohl erschrocken und gebremst. Danach habe sie sich, so die Kreisstädterin, um die verletzte Frau gekümmert und einen Krankenwagen rufen wollen. Das aber sei abgelehnt worden. „Auch der Fahrer war verwirrt und wollte nach Hause.“

Bei dem Hamberger gibt es keine Eintragungen im Bundeszentralregister. Strafrichterin Kopischke sagte, sie halte es für vorstellbar, das Verfahren nach Paragraf 153 a der Strafprozessordnung vorläufig einzustellen. Nach einem Gespräch mit seinem Anwalt außerhalb des Gerichtssaals erklärte sich der Angeklagte damit einverstanden. Zwingend ist beim 153 a, dass neben Richter und Angeklagten auch die Staatsanwaltschaft zustimmt. Das tat sie in diesem Fall. Die Richterin erließ den Beschluss, das Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung vorläufig gegen eine Geldauflage von 500 Euro zugunsten des Naturschutzbunds einzustellen. Sind die 500 Euro, hier in zwei 250-Euro-Monatsraten, bezahlt, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Damit ist der 25-Jährige weiterhin nicht vorbestraft.

Zur Sache

Radwege-Benutzungs-Pflicht

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) sieht schon seit 2013 vor, dass Radfahrer innerorts auf der Straße fahren sollen. Auch regelt die StVO als Ausnahme die Radwege-Benutzungs-Pflicht. Sie besteht nur dann, wenn dies durch Verkehrszeichen 237, 240 oder 241 angeordnet ist.

Das Zeichen 237 ist ein rundes Schild, auf dem auf blauem Hintergrund ein weißes Fahrrad zu sehen ist. 240: rundes Schild, blauer Hintergrund, ein waagerechter weißer Strich teilt das Schild. Oben ist eine Frau mit einem Kind, unten ein Fahrrad, alles in Weiß. Es meint gemeinsamer Rad- und Fußweg. Bei 241 sind die gleichen Abbildungen, nur der Strich geht senkrecht. In diesem Fall hat das Schild die Bedeutung getrennter Rad- und Fußweg.

Daneben gibt es noch ein rechteckiges schwarz umrandetes Schild in Weiß. Darauf ist ein Fahrrad, darunter steht „frei“.

In der Kreisstadt gibt es nur zwei Straßen, für die die Rad-Wege-Benutzungs-Pflicht besteht. Das ist einmal der Radweg in Scharmbeckstotel innerhalb und außerhalb der Ortschaft, zum anderen der Abschnitt von der Kreuzung Amselstraße/Am Pumpelberg - Schwaneweder Straße bis hin zum Ortseingang von Buschhausen.

