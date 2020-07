Regen und das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes schreckte die Urlauber nicht von einer Fahrt mit dem Torfkahn ab. Aufgrund der Corona-Pandemie starten die Torfschiffer verspätet in die Saison. (Sabine von der Decken)

Landkreis Osterholz. „Heute ist das erste Mal“, sagt Klaus Feldmann und blickt auf das Hafenbecken in Worpswede, in dem die Kähne der Adolphsdorfer Torfschiffer liegen. Vier Torfkähne haben sie aktuell zu Wasser gelassen, in normalen Jahren sind es sieben. Auf keinem flattert in diesem Sommer ein braunes Segel im Wind und auf keinem machen Sitzkissen die Torfkahnfahrt ein wenig komfortabler, weil dies gegen die geltenden Hygieneregeln aufgrund der Corona-Pandemie verstoßen würde. Allerdings dürfen Kahnfahrer ihre eigenen Kissen auf den zuvor desinfizierten Sitzflächen platzieren.

Offiziell hätte die Saison für die Adolphsdorfer Torfschiffer im Mai beginnen sollen. Jetzt, zwei Monate später, geht es endlich los. „Schwierig genug“, kommentiert Klaus Feldmann die aktuelle Situation des Vereins, der in den vergangenen acht Wochen auf alle Einnahmen verzichten musste, dessen Kosten aber weiterliefen. Der Kauf von Mund-Nasen-Schutz für Skipper und Gäste sowie von Desinfektionsmittel zur Desinfektion der Sitzflächen verursachte außerdem höhere Kosten. Nicht nur dass ein Teil der Saison bereits vorüber ist, die Torfkähne dürfen wegen der Corona-Verordnungen des Landes Niedersachsen nur zur Hälfte besetzt sein.

Sparsam sein, heißt daher die Devise für die Adolphsdorfer Torfschiffer. Vier Schiffe ihrer Flotte haben sie bereits bei der Versicherung abgemeldet, um die Rücklagen des Vereins nicht mehr als nötig angreifen zu müssen. „Sonst kann man nicht viel einsparen, denn die Schiffe müssen wie sonst auch gepflegt und ausgestattet werden“, so Feldmann. Es gibt allerdings Überlegungen, sollte das Wetter mitspielen und die Nachfrage nach Torfkahnfahrten stimmen, den Fahrbetrieb bis in den Herbst zu verlängern. Problem hierbei sei allerdings die kürzere Tageslänge. Stellen die Torfschiffer fest, dass vier Schiffe dem Bedarf nicht angepasst sind, lassen sie weitere Kähne zu Wasser, so der Plan. Für das nächste Jahr erhoffen sie sich einen ganz normalen Betrieb ohne Einschränkungen. Die Preise wurden nicht aufgrund von Corona, sondern bedingt durch die Umstellung der gesamten Flotten auf Elektromotoren erhöht.

Einstiegshilfen am Steg

Zurzeit erhalten Gäste bei der Anmeldung das Hygienekonzept, das während der Fahrt ein Abstandsgebot von 1,5 Metern und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorsieht. „Wir dürfen niemandem Hilfestellung beim Ein- und Ausstieg leisten“, erklärt Klaus Feldmann eine weitere Facette des Hygienekonzepts. Aus diesem Grunde können die Adolphsdorfer Torfschiffer momentan nur Menschen, die allein das Schiff betreten können, mit auf die Hamme nehmen. Auf dem Steg haben sie jedoch Einstiegshilfen gebaut. „Das sind schon ziemliche Einschränkungen“, so Feldmann.

Von der Jungfernfahrt 2020 ließ sich trotz der verschärften Bedingungen und des Regenwetters niemand abschrecken. Mit Maske, Regencape und unter Einhaltung der Abstandsregeln traten 15 Urlauber die Hammefahrt an. So auch Simone Buchem und ihre Familie, die aus Nordrhein-Westfalen anreiste, um statt auf Ibiza nun auf Harriersand Urlaub zu machen. Die Hammefahrt interessierte sie sehr.

Ab sofort bieten die Adolphsdorfer Torfschiffer Fahrten mit dem Torfkahn jeden Dienstag, Donnerstag, Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen um 14 Uhr, sonnabends zudem um 16 Uhr und sonntags um 12 Uhr an.