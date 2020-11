Die Ampelkreuzung K8/K9 in Niederende wurde gegen Ende der Sommerferien fertiggestellt. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Es läuft noch nicht rund in Niederende: An der im Sommer eingerichteten Ampelkreuzung K8/K9/Kirchweg kommt es nach den Beobachtungen des Linken-Abgeordneten Bernd Rugen regelmäßig zu langen Warteschlangen im Feierabendverkehr. Leidtragende seien die Geradeausfahrer auf der K 8 von Ritterhude nach Lilienthal, die durch den Rückstau der Linksabbieger gen Kreisstadt ausgebremst werden. Und deren Abbiegepfeil springt oft selbst dann nicht auf Grün, wenn keinerlei Gegenverkehr in Sicht ist. „Ich dachte, das ist eine intelligente Ampel“, zürnte Rugen und erinnerte an die Startprobleme im August. Wie seinerzeit berichtet, war die Steuerungssoftware erst einige Tage nach Freigabe der Kreuzung angepasst worden.

Dezernent Dominik Vinbruck zeigte sich überrascht und erwiderte „Das ist durchaus eine intelligente Ampel.“ Die Verkehrsmengensteuerung solle dabei für möglichst kurze Wartezeiten sorgen. Der Kreisbeamte hatte die Anfangsprobleme für überwunden gehalten und versprach nun, er werde dem Fall nachgehen. Um zögernde Linksabbieger bei Rot im Gegenverkehr zu ermuntern, sei bereits extra auf der Insel gegenüber ein zusätzlicher Pfeil montiert worden. Und auch der von Anfang an geplante, nachträglich installierte Rechtsabbieger-Pfeil an der K 9 Richtung Ritterhude/Bremen funktioniere inzwischen planmäßig.

Eine Verkehrszählung hatte 2015 ergeben, dass dort in der Morgenspitze zwischen 7 und 8 Uhr werktags rund 370 Fahrzeuge rechts abbiegen wollen, während nachmittags 335 Linksabbieger Richtung Tietjens Hütte rollen. Auf der Grundlage dieser Zahlen prognostizierten die Planer im Kreishaus für den Fall einer optimierten Ampelschaltung im Jahr 2030 eine Staulänge von bis zu 53 Metern sowie eine Wartezeit von maximal 28 Sekunden. Rugen zufolge liegt die tatsächliche Praxis heute weit darüber, denn zu den Abbiegern aus Ritterhude kommen die Geradeausfahrer nach Lilienthal.

Vinbruck setzte hinzu, der Zugewinn an Sicherheit sei aber nicht von der Hand zu weisen. Lob habe es von den Landwirten im Sankt Jürgensland gegeben, denen es seit Fertigstellung wesentlich leichter falle, vom Kirchweg auf die Kreisstraße abzubiegen.