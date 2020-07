Hoffen auf eine Ausnahmeregelung für die Torfschiffer und ihre Gäste was die Tourenbedingungen in Corona-Zeiten angeht: Uwe Grother (links) und Ulli Mohr. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. „Von Saisonbeginn im Mai bis Juli hatten wir im letzten Jahr 79 Fahrten in unseren Büchern. In diesem Jahr dagegen gerade einmal sechs“, sagt Ulli Mohr, 1. Vorsitzender der Torfkahnschiffer Osterholz-Scharmbeck. Der Grund liegt, wie bei so vielem anderen auch, in den bestehenden Corona-Regelungen. „Wir fallen unter die Bestimmungen für touristische Bootsfahrten, wie sie auch für die Schreiber-Reederei in Bremen gelten, die dort Weser- und Hafenrundfahrten durchführt“, wirft Uwe Grotheer, Schriftführer der Torfkahnschiffer, ein. „Aber eigentlich treffen diese Bestimmungen auf unsere Fahrgäste nicht zu.“

Die Torfkähne, auf denen bis zu 16 Personen Platz finden, werden überwiegend von homogenen Gruppen gebucht: Familien, Vereine oder Firmen, bei denen sich die einzelnen Mitglieder zumeist alle untereinander kennen, erläutert Ulli Mohr. „Bevor die Fahrt losgeht, sitzen unsere Gäste oft oben im Skippertreff des Segelclubs Hamme bei einem gemütlichen Bierchen zusammen – bis zu zehn Personen dürfen dort ohne Maske sitzen. Dann kommen sie zu uns runter an die Anlegestelle, müssen sich die Hände desinfizieren, Mundschutz-Masken aufsetzen und gehen dann einzeln an Bord. Auf unseren Kähnen müssen die Gäste jetzt in gebührendem Abstand voneinander Platz nehmen, sodass wir statt der bisherigen 16, jetzt noch maximal neun Gäste mit an Bord nehmen können. Noch nicht einmal Sitzkissen dürfen wir auslegen“, beschreibt Ulli Mohr die Situation. „Wenn wir dann an Neu Helgoland oder einem anderen Ausflugsziel festmachen, findet sich die ganze Gruppe wieder ohne Maske an einem Tisch zusammen. Das ist irgendwie unverständlich!“

Die Torfkahnschiffer haben zwischenzeitlich ihre Anlegestelle überarbeitet. Um die Passagiere nicht mehr als nötig berühren zu müssen, wurde am Anleger eine Art Geländer angebracht, mit dessen Hilfe die Passagiere leichter ein- und aussteigen können. Handdesinfektionsmittel und Putztücher liegen ebenfalls bereit, und die Boote werden vor und nach jeder Fahrt gesäubert.

Nachdem die ersten Lockerungen erfolgten, konnten die Torfkahnschiffer zumindest drei ihrer vier Torfkähne zu Wasser lassen. Moorfee, Moorhexe und Moorgeist liegen im Osterholzer Hafen für Gäste bereit. Von den sonst 16 Torfkahnführern stehen dem Verein momentan nur etwa neun Schiffer zur Verfügung. Einige von ihnen gehören zur Risikogruppe für die Corona-Erkrankung. „Bisher haben uns die Einschränkungen Fehlbeträge in vierstelliger Höhe eingebracht“, sagt Uwe Grotheer, der wie Ulli Mohr auch selbst Torfkähne über die Hamme steuert. Zwar sei der Verein noch gut aufgestellt, auch weil die Ehrenamtlichen viel in Eigenleistung für den Verein erbringen, doch für das nächste Jahr ist die Anschaffung eines neuen Bootes geplant. „Die Situation ist unbefriedigend“, so Mohr.

Jetzt haben sich die Torfkahnschiffer Osterholz-Scharmbeck mit ihren Kollegen aus Adolphsdorf und Findorffs Erben vom Kolbecksmoor zusammengetan und bei Landrat Bernd Lütjen um ein Gespräch gebeten. „Wir hoffen auf eine Ausnahmeregelung, da wir keine willkürlich zusammengestellten Gruppen auf unseren Kähnen transportieren, sondern Gruppen, die sich vorher zu einem bestimmten Termin angemeldet haben“, betont Mohr. Dadurch, dass momentan nur neun Personen auf einem Torfkahn befördert werden dürften, entstünden für größere Personengruppen zusätzliche Kosten, weil ein weiterer Torfkahn samt Schiffer bereitgestellt werden müsse. „Wir haben uns dazu auch schon Gedanken gemacht und unsere Preise nach unten angepasst. Aber auf Dauer ist das keine Lösung“, betont Ulli Mohr.

Er hofft, dass mit einer Ausnahmegenehmigung des Landkreises für die Torfkahnschiffer der Region bald wieder bessere touristische Angebote, wie etwa auch die Kombi-Touren für Rad und Torfkahn, möglich werden. „Das würde unserem Landkreis sicherlich touristische Pluspunkte einbringen“, ist sich Mohr sicher.