Die neue Sporthalle der IGS (links) steht schon. Wie es mit dem Neubau der Schule weitergeht, wird zurzeit diskutiert. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Die Größe der neuen Integrierten Gesamtschule (IGS) in Osterholz-Scharmbeck sorgt für Streit. Nachdem die Mitglieder des Bildungsausschusses sich dem Vorschlag der Stadt einstimmig angeschlossen haben, die Schule fünfzügig zu planen und vierzügig zu bauen, hagelt es Kritik. Der Elternrat der IGS versteht die Welt nicht mehr, die Oberstufenleiterin fordert Transparenz ein und die ehemalige Schulleiterin spricht schlichtweg von „Kasperletheater“, das inszeniert werde.

Nach unserer Berichterstattung zur IGS ist der ehemaligen Schulleiterin sprichwörtlich der Kragen geplatzt. Ihrer Meinung nach werde mit einem „Federstrich demontiert“, was in jahrelangen Beratungen zwischen Verwaltung und Schule verabredet wurde, wie sie schriftlich mitteilt. „Was ist aus all den Plänen, die in mehr als 14 Jahren durchdacht, besprochen, angepasst wurden, nur geworden?“, fragt sie. „Hier wird jetzt der Elternwille mit Füßen getreten und Stunden von Verhandlungen und Energieaufwand der Eltern, der Schülerinnenvertretung, des Kollegiums und der Schulleitung im Nachhinein ad absurdum geführt“, steht für Inge Kerlinski fest. Erst habe man zum Erstellen des sogenannten Raumbuchs den Flächenbedarf freiwillig – etwa durch mögliche Doppelnutzung – immer weiter heruntergeschraubt und dann sei man bei vier statt der vereinbarten fünf Parallelklassen je Jahrgang gelandet.

Schon bei der Klausurtagung mit der Politik in Jahr 2018 habe man alles festgezurrt: Die IGS sollte neu gebaut oder groß saniert werden, erinnert sich Kerlinski. Und das sollte wegen steigender Schülerzahlen auch fünfzügig geschehen, ruft sie in Erinnerung. Woher nun das Umschwenken der Verantwortlichen in Stadt und Politik komme, bleibe ihr schleierhaft. Sogar die Sechszügigkeit sei für sie als Mathematikerin sinnvoll.

Kerlinski ärgert unter anderem, dass es offenbar nur ums Geld geht. Dass die Schule nicht groß gebaut werden könne, weil schlichtweg das Geld fehle, werde „mit aller Macht schöngeredet“, so ihr Eindruck. Wenn Geld fehle, dann sollte diese Tatsache auch benannt und nicht ein solches „Kasperletheater“ inszeniert werden. Alles andere sei als „eine Beleidigung an die Intelligenz aller“ zu werten, die diese „abenteuerliche Begründung“ von fehlenden Schülerzahlen hörten. Die ehemalige Schulleiterin geht – nach wie vor – davon aus, dass die Anmeldezahlen für die IGS nach überstandener Corona-Pandemie prozentual eher steigen dürften. Am Ende werde es wieder Kinder geben, die eine Schule ihrer Wahl nicht besuchen könnten.

Sie geht davon aus, dass die Schule am Campus als „Renommierprojekt der Stadt“ durch eine kleiner geplante IGS im Bestand geschützt werden soll. Die Campus-Auslastung solle sichergestellt sein. Ähnliches hatte Osterholz-Scharmbecks Erste Stadträtin, Bettina Preißner, in der Sitzung des Bildungsausschusses angedeutet. Preißner warb anlässlich der Einwohnerfragestunde für „Schulvielfalt“ in der Stadt. Auf Anmerkung von Schülersprecher Jerik Dikkerboom, der sich im Namen der IGS-Schülerschaft für klare Ansagen und gegen eine nur „ausreichende“ Größe aussprach, sagte Preißner: „Wir haben eine vielfältige Schullandschaft, die gewollt ist.“ Und diese solle erhalten bleiben. Heißt: Die Schüler sollen auf Schulen so verteilt werden, dass alle Einrichtungen im Stadtgebiet ausgelastet sind.

Genau das sieht Kerlinski anders. Sie plädiert für einen Wettbewerb unter den Schulen. Ihr Motto: Die bessere Einrichtung möge sich durchsetzen. Von einem solchen Wettbewerb der Kreativität würden alle Schulen am Ende und die Kinder obendrein profitieren, ist sie überzeugt, wie sie im Gespräch mit der Redaktion betont. Egal, wie man es betrachte, am Ende gehe es um „alles Mögliche, aber nicht um die Kinder“. „Ich hoffe und bitte darum, dass die zuständigen verantwortlichen Menschen ihre Entscheidung noch einmal im oben genannten Sinne überdenken und ihr Herz und den Verstand wieder anstellen.“

Volker Meyer als Vorstand des Schulelternrats der IGS Osterholz-Scharmbeck teilt mit, dass ihn die Nachricht über den nun gefassten Beschluss „kalt erwischt“ habe. Die Vorstandsmitglieder engagierten sich seit Jahren für die Schulbildung. Seit etwa zehn Jahren begleite er die Planung des Schulneubaus der IGS. Angesichts der Auslastung des Lernhauses am Campus sei immer wieder angeregt worden, die IGS künftig fünfzügig weiterzuführen, erinnert er sich. Dabei seien die zukünftig zu erwartenden Schülerzahlen berücksichtigt worden. „Warum diese Zahlen nun in Zweifel gezogen werden, ist unverständlich.“

Die Schüler, die im Sommer 2026 mit geplanter Fertigstellung des IGS-Neubaus in eine weiterführende Schule wechselten, würden 2022 in die Grundschulen der Stadt eingeschult, merkt Müller an. Die Zahlen seien bekannt. Die IGS sei bei vielen Eltern erste Wahl. Nahezu jedes Jahr würden Schüler abgewiesen, weil alle Plätze belegt seien. Die Geburtenzahlen zeigten, dass in Osterholz-Scharmbeck bereits 2025, ein Jahr vor Neubau-Fertigstellung, mehr Kinder im fünften Jahrgang sein werden, als eine vierzügige IGS gemeinsam mit Lernhaus am Campus und Gymnasium aufnehmen könnten. „Die IGS jetzt, wider besseres Wissens, als vierzügige Schule zu erstellen, halten wir für eine falsche Entscheidung.“ Die IGS sollte mit fünf Parallelklassen je Jahrgang gebaut werden, damit die Gebäude den Ansprüchen der Schule über die gesamt geplante Nutzungsdauer genügen können. „Bitte fangen Sie doch jetzt, wo es um die IGS geht, nicht mit ,Klein-Klein‘ an“, so Meyers Appell.

Die IGS-Oberstufenleiterin Anja Printz meldete sich in der Sitzung des Bildungsausschusses zu Wort, um Zweifel am von der Stadt gewollten Vorgehen zu äußern. Bettina Preißner war über die Wortmeldung der Lehrerin verwundert. Sie sei enttäuscht, merkte Preißner an, denn alles sei doch im Vorfeld längst besprochen worden, so ihr Hinweis. Printz aber widerspricht. Auf Nachfrage der Redaktion betont auch sie, dass in allen Gesprächen seit 2013, vor allem in denen der vergangenen Jahre sowie bei Erstellung des Raumbuchs, immer von einer Fünfzügigkeit der neuen IGS ausgegangen worden sei. So gesehen, habe sie der Beschluss in der Sitzung irritiert. Was die Verwaltung dazu gebracht habe, sich umzuentscheiden, bleibe im Dunkeln. „Es muss aber für alle transparent sein.“ Deshalb habe sie sich zu Wort gemeldet. Die Fünfzügigkeit zu planen, aber nur vierzügig mit Erweiterungsoption zu bauen, komme am Ende noch teurer, ist Anja Printz überzeugt.