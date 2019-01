Viele Hauskatzen sind Freigänger. Nicht alle sind kastriert - und tragen so zur Vermehrung der verwilderten Katzen bei. Der Tierschutzverein OHZ bietet Hilfe an. (Patrick Pleul/dpa)

Des Menschen bester Freund soll eigentlich der Hund sein. Etwas mehr als neun Millionen von ihnen leben in deutschen Haushalten. Wenig im Vergleich zur Hauskatze. Bundesweit wird ihre Zahl auf fast 14 Millionen geschätzt. Allein in Niedersachsen schnurren sich 1,3 Millionen Haustiger durchs Leben. Viele davon Freigänger. Da längst nicht alle von ihnen kastriert sind, halten sie die Population der verwilderten Katzen aufrecht, kritisieren Tierschützer.

Der Tierschutzverein OHZ startet deshalb im Februar und März eine Kastrations-Aktion für Katzen, die in Osterholz-Scharmbecker, Hamberger, Ritterhuder und Schwaneweder Haushalten leben. „Es ist das erste Mal, dass wir so etwas machen“, berichtet die Vereinsvorsitzende Stephanie Musik. Möglich ist die Aktion, weil der Verein eine größere Spende erhalten hat. „Die Frage war, was können wir am sinnvollsten mit diesem Geld machen?“, so Musik. Schnell kamen sie auf das Dauerthema Kastration, darauf, wie wichtig der Eingriff ist, um letztlich das Elend der verwilderten Tiere zu lindern. Zwar hat jede der vier Gemeinden, in denen der Verein aktiv ist, bis auf Schwanewede, die Kastration von Katzen zur Pflicht erklärt. Aber längst nicht alle Katzenbesitzer kämen ihr nach.

„Die Kontrolle ist schwierig“, räumt Ingo Laschat, zuständiger Amtsleiter bei der Samtgemeinde Hambergen ein. Trotzdem hätten sie die Kastrationspflicht eingeführt. Die Tierschützer hätten sie gebeten, alles, was in Sachen Kastration möglich sei, zu unternehmen, um letztlich die Zahl der verwilderten Katzen zu reduzieren.

Denn: „Verwilderte Hauskatzen sind keine Wildtiere“, betont Dieter Ruhnke, Vorsitzender des Landestierschutzverbandes Niedersachsen im Deutschen Tierschutzbund. Sie seien auf den Menschen angewiesen. Sie brauchten einen vor Regen geschützten Schlafplatz, da ihr Fell nicht wasserabweisend sei. Sie machten nicht genug Beute, um davon leben, geschweige denn ihre Jungen aufziehen zu können. „Als domestiziertes Tier besitzt die Katze auch keine Geburtenregulierung“, sagt er. Der Trieb, sich zu paaren, sei bei ihnen so stark, dass er durch nichts gestoppt werde. Bei Wildtieren dagegen passe sich der Paarungstrieb an den Lebensraum an: War es ein nahrungsreiches Jahr, haben sie viel Nachwuchs; war es ein schlechtes, vielleicht gar keinen. Dazu käme, dass viele Krankheiten durch die Paarung weitergegeben würden. Dadurch seien die verwilderten Katzenpopulationen durchseucht, und durch den Kontakt mit ihnen würden die Hauskatzen infiziert. Es mache daher Sinn, die verwilderten und die Hauskatzen zu kastrieren. „Auch die reinen Hauskatzen, die nicht rauskommen“, sagt Yvonne Berner vom Tierschutzverein OHZ. Wenn die rollig würden, versuchten sie, jede Sekunde aus der Wohnung zu entkommen.

Dass trotzdem nicht alle Katzenbesitzer ihrer Pflicht nachkämen, sei auch eine Frage des Geldes, wissen die Tierschützer. „Die Kastration eines Katers kostet etwa 80 Euro, die einer Katze circa 100 Euro“, sagt Yvonne Berner. Für Hartz-IV- und Sozialhilfe-Empfänger aber auch viele Rentner sei das sehr viel Geld.

Gutschein gilt für sechs Monate

Genau ihnen und ihren Tieren will der Tierschutzverein OHZ mit seiner Kastrationsaktion helfen. Nur Katzenhalter, die in Hambergen, Osterholz-Scharmbeck, Ritterhude und Schwanewede leben und deren Nettoeinkommen nicht über dem gesetzlich unpfändbaren Betrag liegen, können einen Gutschein für die Kastration ihrer Katze bekommen, teilt Stephanie Musik mit. Laut Verein liegen diese Grenzen für einen Einpersonenhaushalt bei 1140 Euro, bei einem Zweipersonenhaushalt bei 1570 Euro, für einen Dreipersonenhaushalt bei 1800 Euro und für einen Vierpersonenhaushalt bei 2040 Euro. Um sich abzusichern, lässt der Verein die Katzenbesitzer auf dem Antrag unterschreiben, dass ihr Einkommen diese Grenzen nicht überschreitet. Musik: „Sollten wir erfahren, dass jemand uns betrogen hat, können wir gesetzlich gegen ihn vorgehen.“

Ist der vom Halter ausgefüllte Antrag beim Verein eingegangen, erhält er einen Gutschein. Dieser ist für ein halbes Jahr gültig. Dann vereinbart er einen Termin mit einem der Tierärzte, die an der Aktion teilnehmen. Diesen Gutschein reicht wiederum der Tierarzt beim Verein ein. „Mit dem Gutschein zahlen wir für die Kastration – aber nur dafür“, sagt Musik. Alles Weitere, wie etwa eine Impfung oder das Einsetzen eines Chips, muss der Halter selbst bezahlen.

Anträge für einen Kastrationsgutschein können Katzenhalter in der Zeit vom 1. Februar bis zum 31. März stellen. Das dazu benötigte Antragsformular sowie weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Tierschutzvereins (www.tierschutzvereinohz.de) und telefonisch unter der Nummer 0 42 96 / 76 39 95. Stephanie Musik weist zudem darauf hin, dass der ausgefüllte Antrag mit der herkömmlichen Post an den Tierschutzverein geschickt werden muss.

Da es schwierig gewesen sei, alle Tierärzte in den vier Gemeinden zu ermitteln, können sich interessierte Veterinäre aus diesem Gebiet, die noch nicht angesprochen wurden, beim Tierschutzverein OHZ melden, so Musik.