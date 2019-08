Mit 13 Stichen mussten Sallys Wunden am Kopf genäht werden. Kaum genesen, kam sie mit einer langen Schnittwunde am Bauch heim. Nun treibt die Sorge um ihre Katze die Familie um. (Tanja Schulze)

Osterholz-Scharmbeck. Sally heißt die Katze der Familie Schulze in Lintel. Seit sechs Jahren ist sie deren Liebling. Dass sie noch lebt, grenzt jedoch an ein Wunder. In den vergangenen Wochen kam sie zwei Mal schwer verletzt nach Hause, musste mit vielen Stichen genäht werden. „Unser Tierarzt sagte, dass das nichts Natürliches sein kann“, berichtet Tanja Schulze. Sie hat nun Anzeige gegen Unbekannt bei der hiesigen Polizei erstattet.

„Rütteln Sie auch Ihre Nachbarn wach.“ Dieses Ratschlags des Polizisten, der ihre Anzeige im Polizeikommissariat aufnahm, hätte es nicht bedurft. Das hatte Tanja Schulze längst getan: „Die habe ich gleich, nachdem es passiert ist, informiert.“ Ihrem ersten Impuls, direkt nach der ersten Verletzung die Polizei aufzusuchen, war sie nicht gefolgt. Ihr Tierarzt hatte ihr wenig Hoffnung gemacht, dass die Beamten etwas ausrichten könnten. „Und dann ging es uns ja auch nur noch darum, dass Sally durchkommt“, erzählt Tanja Schulze.

Der Schrecken begann gleich am Anfang der Sommerferien: Am Abend des ersten Ferientags hatten Schulzes ihre Sally wie üblich kurz nach 23 Uhr für die Nacht raus gelassen. „Morgens steht sie immer pünktlich gegen 6.30 Uhr vor dem Fenster“, erzählt Tanja Schulze. So auch am 6. Juli. „Sie kam ganz normal rein; mein Mann stellte ihr den Napf mit dem Futter hin und sie fing an zu fressen.“ Ihr Sohn sei in die Küche gekommen und habe Sally gestreichelt. „Da klappte plötzlich die Haut auf ihrem Kopf auseinander.“ Von einem Kiefer über die Augen und die Stirn hinweg zum anderen Kiefer hinunter war die Haut aufgeschnitten und hing runter.

„Die Schädeldecke war sauber geöffnet“, erzählt Tanja Schulze. Das linke Ohr war zudem fast abgetrennt. Der Tierarzt nähte die Wunden mit 13 Stichen. „Er vermutete damals, dass Sally in eine Falle geraten war.“ Dazu passte, dass die Krallen der Vorderpfoten komplett abgewetzt waren, so als hätte sich Sally aus etwas befreien wollen. „Aber wie soll sie aus solch einer Falle wieder allein rausgekommen sein“, fragt Schulze.

Zwölf Tage musste die operierte Katze eine Halskrause tragen, damit die Wunden heilen konnten. Dann kamen die Fäden raus. Zwei Tage später durfte Sally das erste Mal wieder nach draußen. Weitere zwei Tage später kam sie mit einem 13 Zentimeter langen tiefen Schnitt im Brustkorb von ihrem nächtlichen Ausflug nach Hause.

„Wir haben es im ersten Moment wieder nicht bemerkt“, erzählt Schulze. Sally habe sich nach oben auf eines der Betten zurückgezogen und dort begonnen sich zu putzen. Dabei erhaschte Tanja Schulze dann einen Blick auf den Bauch ihrer Katze – und den Schnitt. Diesmal riet ihr der Tierarzt, der auch diesen Schnitt nicht für natürlichen Ursprungs hielt, den Tierschutz einzuschalten. Der wiederum empfahl Tanja Schulze sich an die Polizei zu wenden. Was sie tat.

Inzwischen ist auch der Schnitt zwischen Hals und Bauch verheilt und die Fäden gezogen. Nur eine Stelle am rechten Ohr macht der Katze weiter Probleme. Außerdem kämpfe Sally seit wenigen Tagen mit Übelkeit, erbreche ihr Futter. Und sie sei ängstlich geworden, sagt ihre Halterin.

Kreisjägermeister Heiko Ehing ist skeptisch, was die Vermutung des Tierarztes betrifft, Sally könne sich diese Wunden durch eine Falle zugezogen haben. Auf Nachfrage der Redaktion erklärte er, dass er keine Falle kenne, die solche Wunden verursache – und zwar weder legale noch illegale Fallen. Auch sei jetzt keine Jagdzeit für Nutria, die beispielsweise mit Fallen bejagt würden. Aber selbst die Fallen würden keine solchen Schnitte verursachen.

Schwanz vor drei Jahren verletzt

Ehing kann sich dagegen vorstelle, dass die Katze bei der Jagd nach einer Maus mit dem Kopf irgendwo reingeraten ist. „Vielleicht liegt dort in der Gegend etwas ganz Spitzes rum?“ Eventuell gebe es ein Metallrohr mit scharfen Kanten? Allerdings sei es schon komisch, dass es zweimal dieselbe Katze getroffen habe, räumt Heiko Ehing ein.

Eine Nachfrage der Redaktion bei einigen Tierarztpraxen in der näheren Umgebung ergab, dass Sally anscheinend ein Einzelfall ist. Weitere Tiere mit auffälligen Verletzungen wurden in den vergangenen Wochen nirgends behandelt.

Für Familie Schulze kein Trost. Sie sorgt sich um ihre Sally. Schließlich musste der Katze bereits vor drei Jahren ein Teil ihres Schwanzes amputiert werden. Auch damals kam sie ganz normal nach Hause – aber mit abgeklemmten Schwanz und abgewetzten Krallen. „Ich traue mich fast gar nicht mehr, sie noch raus zu lassen“, sagt Tanja Schulze.