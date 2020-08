Kaufland interessiert sich für 101 Real-Filialen. Ob die Filiale in Ihlpohl dazu gehört, lässt Kaufland offen. (Christian Kosak)

Ritterhude. Kaufland interessiere sich für die Real-Filiale in Ihlpohl. Dieses Gerücht macht zurzeit die Runde. Was ist dran? Auf Nachfrage der Redaktion teilt das Unternehmen aus Neckarsulm, das genau wie Lidl zur Schwarz-Gruppe und damit zum europaweit größten Lebensmitteleinzelhändler gehört, nur mit, dass es an einer hohen zweistelligen Zahl von Real-Märkten interessiert sei. Dies habe man bereits beim Bundeskartellamt angemeldet. „Über Details und einzelne Standorte können wir – auch aus Verantwortung gegenüber den betroffenen Mitarbeitern – erst sprechen, wenn die kartellrechtlichen Prüfungen abgeschlossen sind“, erklärt Kaufland in einer Stellungnahme.

Ursprünglich lag die Prüfung der Übernahme von gut 101 Filialen durch Kaufland bei der Europäischen Kommission. Wie das Bundeskartellamt mitteilt, hat diese den Fall am 11. Juni an die deutsche Behörde verwiesen. Das Kartellamt hat nun bis zum 12. Oktober Zeit, zu prüfen, wie stark die Auswirkungen auf den Wettbewerb an jedem einzelnen Standort sind.

Die Behörde nimmt bei der „vertieften Prüfung“ den Beschaffungsmarkt für jede der betroffenen Filiale unter die Lupe. Sie habe dazu „Auskunftsbeschlüsse an über 350 Lebensmittelhersteller versandt, die 17 Produktgruppen betreffen“, teilt das Amt mit: „Damit sollen die aktuellen Struktur- und Machtverhältnisse auf den Märkten für die Beschaffung von Lebensmitteln ermittelt werden.“

Gleichzeitig wird der Absatzmarktes geprüft: Das Amt ermittelt im Einzugsbereich jeder Filiale die Marktanteile und Marktverhältnisse. Zum Teil sei dies bereits im Zusammenhang mit dem später zurückgenommenen Vorhaben von Redos und Edeka, die Real-Kette zu übernehmen, ermittelt worden. Ein aufwendiges Verfahren, das nicht zu Gunsten von Kaufland ausgehen muss. Wie das „Handelsblatt“ schreibt, sieht das Kartellamt die zunehmende Konzentration im Lebensmittelhandel durchaus kritisch.

Abgesehen von Kaufland würden ihm derzeit keine weiteren prüffähigen Fusionsanmeldungen zum Erwerb von Real-Standorten vorliegen, teilt das Amt weiter mit. Bekannt ist jedoch, dass auch Edeka weiterhin Interesse an Real hat. Doch auch Edeka gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft: „Es handelt sich um ein laufendes Verfahren. So lange keine Entscheidung des Bundeskartellamtes vorliegt, welche Standorte von wem übernommen werden dürfen, können wir uns nicht konkret äußern.“ Nach Berichten der „Lebensmittelzeitung“ interessiert sich Edeka für 70 (statt zunächst 53) Filialen. Weitere Kaufgespräche soll der aktuelle Real-Eigentümer, die deutsch-russische Investmentgesellschaft SCP Group, mit Rewe und lokalen Händlern führen.

Mitte Februar 2020 hatte Metro seine SB-Warenhauskette Real an SCP verkauft. Den Großteil der Filialen will SCP an Lebensmitteleinzelhändler weiter verkaufen. Geplant war ursprünglich auch, dass SCP einige Filialen für zwei Jahre weiter betreiben will. Berichtet wurde ebenfalls, dass SCP bis zu 30 Filialen schließen werde.