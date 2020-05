Osterholz-Scharmbeck. Bei der Suche nach einem Funkmast-Standort in Heilshorn läuft es auf eine Kraftprobe zwischen Kreisverwaltung und Stadtrat hinaus. Eine Mehrheit im Planungsausschuss lehnte auch einen Alternativ-Vorschlag der Telekom ab. Am Ende könnte der Landkreis als Genehmigungsbehörde das „privilegierte Verfahren im Außenbereich" durchdrücken.

Thomas Fannasch von der Telekom Technik GmbH musste sich in der Stadthalle harsche Kritik von Heilshorns Ortsvorsteher Holger Heier anhören. Der fand klare Worte für den 40 Meter hohen Stahlgittermast, der auf einem Feld im Bereich von ehemaliger B 6 (L 135) und Vor der Elm errichtet werden soll. Heier bezeichnete den Turm als „einen Schandfleck für ganz Heilshorn". Das Kommunikationsunternehmen habe es sich bei der Standortsuche einfach gemacht. „Die Telekom arbeitet ohne Rücksicht, trotz guter Vorschläge durch die Stadt“, so der Vorwurf von Heier. Der Alternativ-Vorschlag sei nicht akzeptabel.

Thomas Fannasch, der Kommunalbeauftragter der Telekom ist, hatte das Vorhaben den Mitgliedern des Planungsausschusses zuvor persönlich erläutert. Er versuchte, die Hintergründe des Netzausbaus aufzuzeigen. „Die Politik treibt uns vor sich her“, so der Telekom-Mitarbeiter. Er nahm auch dazu Stellung, warum die Telekom nicht mehr am zuerst genannten Standort festhalte. Obwohl man sich im April 2019 bei einem Ortstermin darauf verständigt hatte, war im Bauantrag im Februar 2020 ein neuer Standort genannt worden. Das hatte für Verstimmung in Rathaus und Rat gesorgt (wir berichteten).

Fehler in der Kommunikation

Fannasch machte ein „Kommunikationsproblem im Unternehmen“ als Grund geltend („Jeder macht mal Fehler.“). Der Planer habe zudem die 7,5-Tonnen-Begrenzung der Straße als Problem erachtet. Baufahrzeuge könnten den Beton für das Fundament nicht ungehindert anliefern, argumentierte er. Verwaltung und Ratsmitglieder zeigten sich von den Argumenten unbeeindruckt. Sie hatten schon im März einen Standort durchfallen lassen, der 50 Meter von Häusern entfernt liegt.

Seit Mai gibt es einen neuen Standort-Vorschlag, ein dritter Versuch. Demnach könnte der Mast nicht mehr direkt an der ehemaligen B 6 entstehen, sondern gut 100 Meter östlich davon, an der Straße Vor der Elm. Das Flurstück gehöre demselben Landwirt, wie Fannasch später erläuterte. Dieser Ort befindet sich in etwa in Höhe des ersten Standorts, den die Telekom der Stadt im April 2019 zuerst vorschlug. Der Abstand zur Wohnbebauung liegt damit wieder bei gut 190 Meter. Außerdem werde der Mast rundherum mit Grün bepflanzt, sodass die ersten Meter nicht zu sehen seien. Mittlerweile steht auch fest, das vorhandene Masten nicht genutzt werden können. Unter anderem war die Nutzung des Funkturms am Forstweg in Garlstedt im Gespräch. Auch die Montage an Windkraftanlagen war in Betracht gezogen worden. Beide Möglichkeiten scheiden aus: Entweder liegen sie funktechnisch ungünstig, oder sie erlauben keine Netzabdeckung. Bei einer Montage an Windkraftanlagen gebe es „zu erwartende Konflikte für den Fall eines Rückbaus“ oder bei Aufrüstung der Anlagen, heißt es.

Stadtplaner Thomas Kamischow erläuterte vor der Abstimmung, wie er den Sachverhalt beurteilt. Demnach könne der Landkreis eine Baugenehmigung auch ohne Einvernehmen im Stadtrat erteilen. Immerhin handele es sich um ein privilegiertes Vorhaben. Der Netzausbau sei bundesweit gewünscht, und ein Alternativ-Vorschlag der Telekom liege auf dem Tisch. SPD-Fraktionschef Werner Schauer hält trotzdem nichts vom neuen Vorschlag. „Die Frage ist, warum es hinter dem Wäldchen nicht geht?“, so Schauer. Die vorgetragenen Gründe hätten ihn nicht überzeugt. SPD-Kollege Jörg Monsees betonte, dass auch er für „schnellen Austausch“ sei. „Aber bitte mit den Bürgern.“ Für Wilfried Pallasch (Bürgerfraktionsgruppe) ist klar, dass der Netzausbau in Heilshorn vorangebracht werden muss. „Der Empfang ist miserabel“, hat er festgestellt. „Wir müssen die Menschen aber mitnehmen.“ Anja Heuser (Grüne) war überrascht, dass die Heilshorner mit dem neuen Standort-Vorschlag angeblich so unzufrieden sein sollen. „Wenn man damit unzufrieden ist, dann sollte man nochmal darüber nachdenken“, sagte sie. Während Marie Jordan (CDU) zugab, in der Standort-Frage „zwiegespalten“ zu sein, hatte CDU-Fraktionskollege Stefan Haake keine Einwände. „Wenn er begrünt wird, verstehe ich nicht, warum der neue Standort nicht tauglich sein soll.“

Eine Mehrheit aus SPD und Bürgerfraktionsgruppe sprach sich gegen den neuen Telekom-Vorschlag aus. Die Verwaltung soll nun über weitere Standortalternativen verhandeln und sie dem Ausschuss vorlegen. Thomas Krüger (Linksfraktion) und Anja Heuser (Grüne) enthielten sich ihrer Stimme. Die CDU mit Marie Jordan und Stefan Haake stimmte für den Alternativ-Vorschlag der Telekom. An diesem Donnerstag fällt im nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss eine abschließende Entscheidung dazu.