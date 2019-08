Ursula Böhme ist eine von insgesamt 27 Fahrerinnen und Fahrern, die zurzeit mit dem Bürgerbus unterwegs sind. (Christian Kosak)

Ritterhude. Ursula Böhme hat schon eine Tour hinter sich. Um 8.31 Uhr ist sie am Ritterhuder Bahnhof gestartet. Übers Hamme-Forum ging es zu Real in Ihlpohl, dann nach Stendorf, Platjenwerbe, Friedehorst und zum Haltepunkt Bremen-Lesum. Für 9.16 Uhr ist die Rücktour zum Bahnhof Ritterhude angesetzt mit Ankunft um 9.50 Uhr. Weiterfahrt 9.56 Uhr. Jetzt fährt Ursula Böhme die Werschenreger Tour bis zur Grundschule. Dort wird sie um 10.11 Uhr erwartet. Weiterfahrt um 10.12 Uhr zurück zum Ritterhuder Bahnhof. Und dort geht es von vorne los.

Sicher lenkt Ursula Böhme ihr Gefährt über teilweise holperige Straßen. Die engagierte und freundliche Frau sitzt nicht in irgendeinem Ding mit vier Rädern. Es ist der Ritterhuder Bürgerbus. Ursula Böhme ist eine von zurzeit 27 Fahrern, die den Bürgern der Gemeinde ehrenamtlich ein zusätzlich öffentliches Nahverkehrsangebot bescheren. Dafür sorgt seit fünf Jahren der Bürgerbus-Verein. Über 60 derartige Transport-Angebote gibt es laut „Pro Bürgerbus Niedersachsen“. Dies ist der Dachverband aller Bürgerbus-Vereine in Niedersachsen. Die Tendenz ist seit Jahren laut Zweckverband Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen (ZVBN) und der niedersächsischen Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) steigend.

Ursula Böhme und ihre Kollegen rollen als reguläre Linie 654 des Verkehrsverbundes Bremen-Niedersachsen (VBN) durch die Straßen der Gemeinde. Dass es darüber hinaus auch noch nach Bremen-Nord hineingeht, ist für die Fahrerin „schon etwas Besonderes“. Gerade hat sie wieder ein Schlagloch und eine Fahrbahnbarriere genommen. Im Gegensatz zu den großen Linienbussen sind die Bürgerbusse in der Lage, in die entlegensten Ecken ihres jeweiligen Gebietes zu kommen. Die Fahrzeuge basieren auf Kleinbussen, in denen maximal acht Fahrgäste Platz haben. Plus Rollatoren, Kinderwagen oder Rollstühlen. Besitzen letztere einen Elektroantrieb unterliegen sie einer Gewichtsbeschränkung.

Der Ritterhuder Bürgerbus wird von Jahr zu Jahr von mehr Bürgern genutzt. Eine Ausweitung des Fahrplans auf das Wochenende und die Feiertage ist allerdings nicht möglich – unter anderem, weil alle Fahrer sich ehrenamtlich engagieren. (Christian Kosak)

„Bei uns muss man sich anschnallen“, erklärt Ursula Böhme mit ihrem einnehmenden, kundenfreundlichen Lächeln den beiden Fahrgästen, die gerade am Bahnhof Ritterhude zugestiegen sind. Für Michael Schuster ist es die erste Fahrt. Der junge Mann und seine Familie bauen ein altes Haus um. „Wir möchten hier in Ritterhude glücklich werden“, sagt er. An der Haltestelle Rathaus steigt er bereits wieder aus. „Und die Schule freut sich auch schon auf uns“, kann er noch schnell rufen, bevor Böhme die Tür schließt.

Fahrgast Nummer zwei ist Patrick Wehrmann. Er steigt erst später aus. „Ich nutze den Bürgerbus nicht oft, aber regelmäßig“, sagt er. Eigentlich arbeite er in Hamburg, könne aber alle zwei Wochen von zu Hause aus aktiv werden. „Home Office“ heißt das heute. Patrick Wehrmann sieht den Bürgerbus „auf jeden Fall“ als Bereicherung – für ihn selbst, aber auch für andere: „Für viele ältere Leute ist es eine noch größere Bereicherung."

Patrick Böhme schnallt sich los und steigt an der nächsten Haltestelle aus. Ursula Böhme fährt nun ohne Fahrgäste weiter über Werschenrege. Auch an der Grundschule steigt niemand zu. „In Werschenrege und Stendorf fahren nicht so viele Leute mit“, sagt sie. Da bleibt Zeit, mal einen Blick nach links und rechts auf die Landschaft und die Häuser und Höfe zu werfen. Wer die Gemeinde Ritterhude kennenlernen möchte, sollte sich ein Ticket der Preisstufe A für 2,15 Euro leisten und mit dem Bürgerbus eine Rundfahrt machen.

Ehrenamtliche Fahrer gesucht

Im Kernort steigen Heinz-Hermann Müller und Helga Kreske zu. Der Ritterhuder bezeichnet sich selbst als „Nahverkehrs-Freak“. Der Bürgerbus ist für ihn eine sinnvolle Ergänzung. Allerdings wünscht sich Heinz-Hermann Müller noch mehr Verbindungen, vor allem zum Abend hin. Denn zurzeit ist laut Fahrplan um 17.31 Uhr am Bahnhof Ritterhude Feierabend. Und am Wochenende sowie an Feiertagen fährt gar kein Bus.

Dem Wunsch von Heinz-Hermann Müller kann Helga Kreske ohne Problem zustimmen. Sie nutzt den Bürgerbus oft, „weil es bequem ist.“ Und: „Es erleichtert den Alltag.“ Bevor sie bei Rewe aus- und später mit ihren Einkäufen wieder gut gelaunt zusteigt, kommt sie auf das Thema Angebotsausweitung zurück. Es wäre natürlich schön, wenn der Bus öfter fahre. Dafür, dass es zurzeit nicht möglich ist, hat die Ritterhuderin Verständnis: „Es sind ja alles Ehrenamtliche.“

Mehr Verbindungen würde der Bürgerbus-Verein gern anbieten. Doch das lasse sich zurzeit nicht umsetzen, erklärt der Vorsitzende Norbert Wellbrock. Dass nicht mehr möglich ist, liegt seiner Auskunft nach vor allem an zu wenigen ehrenamtlichen Fahrern. Für ein dann notwendiges Drei-Schicht-System müsste der Verein mindestens 35 Frauen und Männer zur Verfügung haben. Außerdem sei es eine Frage des Alters. Der größte Teil seien Rentner. Einige würden nicht weitermachen, wenn die Verlängerung des notwendigen Personenbeförderungsscheins nach fünf Jahren anstehe.

Und dann ist da noch das Dilemma mit dem Fahrzeug. Es ist so reparaturanfällig, dass es vor allem sonnabends gehegt und gepflegt werden muss. Allein schon aus diesem Grund, so erklärt Norbert Wellbrock, sei es nicht möglich, dem Wunsch der Ritterhuder nach zusätzlichen Touren zu entsprechen – besonders nicht am Wochenende. „Wir brauchen den Sonnabend einfach zur Wartung“, sagt der Vereinschef.

Auf diesem Gebiet aber dürfte es in absehbarer Zeit Entlastung geben. Denn am 12. September bekommt Ritterhude ein neues Fahrzeug für den Bürgerbus-Verein; der aktuelle Transporter gehört dann der Vergangenheit an. Die Anschaffungskosten in Höhe von rund 92 000 Euro teilen sich das Land Niedersachsen, der ZVBN und die Gemeinde Ritterhude. Der Verein sucht übrigens immer noch ehrenamtliche Fahrer. Interessenten können sich über die Internetseite www.buegerbus-ritterhude.de melden.