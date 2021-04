Die Briefwahl-Stimmen, hier ein Foto von den jüngsten Landtagswahlen in Baden-Württemberg, werden durch eigene Briefwahlvorstände ausgezählt, denen in der Regel Beschäftigte der Verwaltungen angehören. Daneben werden nun ehrenamtliche Wahlhelfer für die einzelnen Urnen-Stimmbezirke gesucht. (Christoph Schmidt)

Landkreis Osterholz. 3918 gültige Stimmen hatten die beiden Briefwahl-Vorstände fürs Stadtgebiet allein bei der Kreiswahl 2016 auszuzählen; in keinem anderen der 25 Wahlbezirke von Osterholz-Scharmbeck gab es für die Ehrenamtler auch nur annähernd so viele Kreuzchen auszuwerten. Es war seinerzeit mehr als eine Verdoppelung gegenüber 2011. Etwa jeder zehnte Wähler ging vor fünf Jahren nicht zur Urne, sondern stimmte per Briefwahl ab. Und dann war da ja auch noch die Stadtratswahl mit ähnlich vielen Stimmzetteln im Briefumschlag und abermals bis zu drei Kreuzchen je Wähler. All das jedoch dürfte nur ein leiser Vorgeschmack auf den Wahl-September in diesem Jahr gewesen sein.

Aktuell rechnen die Verantwortlichen im Osterholzer Kreishaus damit, dass - ähnlich wie in Bremen - dieses Mal bis zu 50 Prozent der Stimmzettel per Briefwahl abgegeben werden. Und anders als die Wahlhelfer in der Hansestadt, müssen die Helfer in der hiesigen Region nicht nur bei der Bundestagswahl am 26. September ran, die alle vier Jahre stattfindet, sondern sondern zuvor bereits am 12. September auch bei den Kommunalwahlen, die alle fünf Jahre in ganz Niedersachsen stattfinden.

„Die Kreisverwaltung und die Rathäuser befinden sich bereits in den Vorbereitungen für die diesjährigen Kommunalwahlen und die Bundestagswahl“, bestätigt Jana Lindemann. Dazu gehöre als wichtiger Bestandteil auch die die Gewinnung von ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. Einen ersten Aufruf über die Sozialen Medien gab es bereits, weitere Informationen sollen per Internet unter www.landkreis-osterholz.de/wahlhelfer folgen.

Der Trend zur Briefwahl werde durch Corona gewiss beschleunigt, sodass wohl auch mehr Briefwahlvorstände als 2016 gebildet werden. Für diese werden vor allem die Verwaltungsbediensteten eingeteilt, die an den Wahlsonntagen dann ehrenamtlich im Einsatz sein werden: am 12. September in den Gemeinden, wo es am 26. September unter Umständen auch zu Stichwahlen bei den Bürgermeister- und Landratswahlen kommen könnte.

„Demokratie live erleben“

Anders die Urnen-Wahlvorstände, die von den Rathäusern auf die einzelnen Wahllokale verteilt werden. Für die werden nun Freiwillige gesucht. Unter der genannten Landkreis-Adresse gibt es Links zu den digitalen Formularen der sieben Kommunen. Damit kann man sich bei seiner Wohnsitz-Gemeinde bewerben. Es gibt eine kleine Aufwandsentschädigung, deren Höhe in den Rathäusern erfragt werden kann. Laut Kreisverwaltung biete das Wahlehrenamt aber vor allem „die Möglichkeit, eine Wahl hautnah und damit Demokratie live mitzuerleben“.

Üblicherweise gibt es zwei Schichten: Am Wahlsonntag sind die Wahllokale zunächst von 8 bis 18 Uhr für die Stimmabgabe geöffnet, anschließend muss gezählt werden. Die Wahlhelfer sind tagsüber für die Herausgabe von Stimmzetteln und abends dann auch für die Ermittlung des Ergebnisses im Wahlvorstand zuständig. Die Verantwortlichen bemühen sich darum, Einsatz-Wünsche der Bewerber hinsichtlich Ort und Zeit zu berücksichtigen; es muss auch keineswegs an beiden Sonntagen gearbeitet werden. Noch gibt es freilich ein paar pandemiebedingte Fragezeichen, wie Lindemann gegenüber unserer Zeitung darlegt.

Dritte Impfpriorität

Während die mutmaßliche Briefwahl-Beteiligung in den kommenden Wochen nun fortlaufend neu kalkuliert wird - je nach Impffortschritt und Infektionslage -, gibt es seit März immerhin ein Fragezeichen weniger: Ehrenamtliche Wahlhelfer gehören nunmehr zur dritten Impfkategorie wie etwa auch die 60- bis 70-Jährigen, Lehrkräfte von weiterführenden Schulen sowie Beschäftigte aus dem Lebensmitteleinzelhandel und der sogenannten kritischen Infrastruktur. Auf eine Klarstellung hatte unter anderem das Land Bremen gedrängt.

Am Montag nun hat das Land das Impfangebot für diese Personengruppe geöffnet, doch der Landkreis wagt Lindemann zufolge keine Prognose, wann davon alle geimpft sein werden. Auf Nachfrage sagte die Verwaltungssprecherin: „Derzeit gehen wir davon aus, dass im Juli/August eine Impfung der dann berufenen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer stattfinden kann.“ Damit wäre eine Immunisierung rechtzeitig zu den Kommunalwahlen und zur Tätigkeit im Wahlvorstand vorhanden.

Weitere Informationen

Die Kommunen bereiten sich vor:

Landkreis Osterholz. Wie der Landkreis plant auch Marco Ehrichs, Wahlleiter in der Samtgemeinde Hambergen, mit mehreren Wahlvorständen für die Briefwahl. Bisher gab es einen, für den September sind drei geplant. Zudem hat die Samtgemeinde Hambergen ihre Pauschalen angehoben: Wahlvorsteher erhalten diesmal eine Aufwandsentschädigung von 50 und Wahlhelfer eine von 40 Euro.

Auch im Rathaus der Kreisstadt geht man von einem deutlichen Anstieg der Briefwähler aus. „Ein Briefwahlanteil in Höhe von etwa 50 bis 60 Prozent der Gesamtwählerinnen und -wähler ist durchaus realistisch“, teilt Sprecherin Lisanne Matthiesen mit. Unter Berücksichtigung der Anzahl der Wahlen, die am 12. September stattfinden, plane die Stadtverwaltung, mehr Wahlhelfer einzusetzen als sonst. „Auch die Zahl der Briefwahlvorstände wurde erhöht, sodass wir etwa 250 Personen in das Wahlehrenamt berufen werden“, so Matthiesen. Aufgrund des Aufrufs der Kreisverwaltung in den sozialen Netzwerken, mit der sie um Freiwillige wirbt, haben sich bei der Stadt bereits mehr als 20 Helfer gemeldet. Darüber hinaus hätten einige Bürger das Wahlamt direkt kontaktiert, um ihre Mithilfe anzubieten, so Matthiesen.

„Wir starten gerade mit der Suche nach Wahlhelfern“, teilt Genia Flock, Leiterin des Sachgebiets Sicherheit und Ordnung in Ritterhude, mit. Sie bräuchten 152 Helfer. In der Vergangenheit habe die Hamme-Gemeinde nur sehr selten Probleme gehabt, Freiwillige zu gewinnen. „Aber suchen müssen wir natürlich trotzdem; das passiert nicht von allein“, sagt Flock. Im Zweifelsfall müsse die Gemeinde Wahlhelfer verpflichten. Auf die Zahl der Briefwähler angesprochen, sagt Flock, dass Ritterhude bei der jüngsten Bundestagswahl 800 Briefwähler hatte. Wahlberechtigt waren damals 12.300 Ritterhuder. Für die Wahlen im September 2021 sollen die Kommunen auf Empfehlung der Landeswahlleitung nun davon ausgehen, dass 50 Prozent der erwarteten Wähler ihre Stimme per Brief abgeben. „Bei einer Wahlbeteiligung von 70 Prozent, was hoch gegriffen ist, wären das am Ende 4500 Briefwähler“, sagt Flock. Doch Ritterhude geht auf Nummer sicher und stellt sich gar auf 6000 Briefwähler ein. Die Zahl der Briefwahlvorstände werde daher von bisher zwei auf sechs erhöht. „Und was die Briefumschläge und ähnliches betrifft, planen wir mit der vollen Wählerzahl - falls wir wegen Corona plötzlich komplett auf Briefwahl umstellen müssen - so wie es bei der Bürgermeisterwahl in Schwanewede passiert ist.“